Cum a început experimentul cu roșia din burger

Pentru a-și pune la încercare ipoteza, James Prigioni a cumpărat un hamburger și a extras din el o felie de roșie. Din aceasta, a selectat două semințe, pe care le-a curățat de stratul protector ce ar putea îngreuna germinarea.

De asemenea, a prelevat o altă felie de roșie dintr-un al doilea hamburger, pe care a plantat-o întreagă, fără a mai separa semințele. Ambele mostre au fost plantate în ghivece cu pământ, fiind expuse unor condiții de creștere optime, cu încălzire suplimentară și iluminare artificială.

Primele rezultate surprinzătoare

La doar șapte zile de la plantare, primele răsaduri au început să răsară. După ce plantele au crescut suficient, grădinarul le-a mutat: una a fost transplantată în grădină, iar cealaltă într-un ghiveci mai mare. În decurs de trei luni, ambele plante au produs fructe, dar diferențele au fost evidente.

Roșia cultivată în grădină s-a dezvoltat mai bine și a dat o recoltă mai bogată.

Planta din ghiveci a avut un randament mai scăzut și a fost mai vulnerabilă la stres, cel mai probabil din cauza lipsei apei în zilele călduroase. Cu toate acestea, a ajuns la maturitate mai rapid decât cea din grădină, un fenomen des întâlnit în condiții de creștere mai puțin favorabile.

Recolta neașteptată de roșii

Surpriza cea mai mare a venit din grădină, unde planta din sol a produs un număr impresionant de fructe, depășind toate așteptările lui James Prigioni.

„O așteptam să crească, dar nu mă așteptam la un astfel de rezultat”, a declarat el pentru Žena.

Roșiile recoltate s-au dovedit a fi nu doar numeroase, ci și de o calitate excepțională.

„Fructele au fost gustoase și dulci, ceea ce confirmă succesul acestei încercări atipice”, a adăugat Prigioni. După patru luni, planta din grădină a început să dea semne de oboseală, dar nu din cauza bolii, ci a greutății mari provocate de abundența fructelor.

„Planta avea atât de multe roșii încât părea că îi este greu să le coacă pe toate în același timp. Nu am văzut niciodată o singură plantă cu atâtea fructe”, a explicat grădinarul american.