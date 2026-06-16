Problemele sindicale vin în cel mai prost moment posibil, suprapunându-se peste blocajele deja existente cauzate de testarea noilor sisteme europene de control la frontieră.

Efectul de domino care va bloca zborurile din Palma de Mallorca

Protestul de 24 de ore programat pentru miercuri este organizat de angajații care asigură asistență pasagerilor cu mobilitate redusă (PRM). Deși nu este vorba despre controlorii de trafic sau piloți, acțiunea lor va paraliza parțial activitatea aeroportului.

Fără acest personal, procedurile de îmbarcare și debarcare pentru zborurile care au la bord persoane ce necesită asistență specială vor fi întârziate masiv, generând un efect de domino asupra sloturilor orare ale tuturor companiilor aeriene.

Pe lângă greva totală de miercuri, 17 iunie, angajații organizează opriri complete ale lucrului în fiecare zi de sâmbătă, încă din data de 25 mai.

Sindicatele protestează împotriva regimului de muncă de tip „on-call” (în care angajații trebuie să fie disponibili la telefon 24/7) și a numărului uriaș de ore suplimentare neplătite pe care sunt obligați să le presteze din cauza deficitului de personal.

„Copii mici urlau de oboseală și căldură”

Pe lângă grevă, aeroportul din Palma de Mallorca este deja blocat de cozi kilometrice la checked-in și la controlul pașapoartelor, generate de implementarea noului Sistem de Intrare/Ieșire (EES) al Uniunii Europene. În weekendul abia încheiat, mii de turiști au fost blocați în terminale în condiții extreme.

Pe platformele de socializare, pasagerii disperați au descris scene greu de imaginat pentru un aeroport de top din Europa:

„A fost șocant. Copii mici și bebeluși urlau de oboseală și de căldură, iar câțiva bătrâni au leșinat pur și simplu în terminal și a fost nevoie să fie scoși pe brațe de echipele medicale. Am stat la coadă mai bine de două ore în căldură sufocantă”, a relatat un turist pe rețeaua Reddit.

Un alt pasager a completat, confirmând că porțile biometrice (e-gates) cedează frecvent sub presiunea fluxului de călători:

„Haos total de dimineață. Toate porțile electronice păreau să fie stricate. Într-un final au deschis manual doar două ghișee pentru o masă de peste 1.000 de oameni care se luptau să înainteze”.

Mallorca, asaltată de un număr record de turiști în 2026

Situația critică este exacerbată de volumul uriaș de pasageri din acest sezon. Potrivit datelor publicate de Federația Hotelierilor din Mallorca, destinația a înregistrat doar anul trecut peste 2,2 milioane de turiști din Marea Britanie, iar pentru vara anului 2026 estimările arată cifre și mai mari.

Acestui flux masiv i se adaugă sutele de mii de turiști din Germania, dar și din România, Mallorca devenind o destinație tot mai populară pentru zborurile charter lansate de pe aeroporturile regionale.

Sfaturi esențiale pentru românii care zboară spre sau dinspre Mallorca în această perioadă:

Verifică constant statusul zborului: Companiile low-cost și de linie ar putea opera modificări de orar sau chiar anulări din cauza timpilor mari de așteptare la sol din Palma.

Sosește la aeroport cu cel puțin 3 ore înainte: Nu te baza pe rapiditatea controalelor de securitate sau de frontieră; e-gates-urile pot fi nefuncționale.

Pregătește-te pentru disconfort termic: Ia în bagajul de mână apă, gustări pentru copii și evită expunerea prelungită dacă cozile se formează în afara zonelor cu aer condiționat.

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