Mai exact, spune astrologul, suntem în septembrie și aceasta este una dintre cele mai apăsătoare trei luni ale anului, iar duminică săptămâna aceasta se termină cu o eclipsă de soare în zodia Fecioarei.

„Teoretic, ar trebui să închidem niște socoteli cu trecutul, să credem, să avem curajul să mergem înainte și să facem și un mic sacrificiu, că fără efort nu se poate face nimic. Și, în ciuda acestor lucruri este și Venus în Leu, care mai vine cu câte o bucurie, un cadou, o surpriză, un flirt în această perioadă”, a precizat Cristina Demetrescu.

Cu alte cuvinte, chiar dacă avem foarte multe lucruri pe cap, dacă se ivește ocazia unui spectacol bun, nu avem cum să-l ratăm. Înăuntrul nostru, sufletul se bucură chiar dacă noi suntem cocoșați de muncă, mai spune ea.

„Marte este în zodia Balanței și ar putea să mai creeze niște dezechilibre sau violență împreună cu Luna Neagră din Scorpion (care stă acolo până pe 20 decembrie) și lucrează cu energii mai joase, așa că mai degrabă să aveți grijă cu cine relaționați, mai ales dacă nu știți persoana”, recomandă astrologul.

Săptămâna aceasta este ca o oază astrală într-un deșert cosmic, așa că, dacă aveți lucruri de rezolvat, săptămâna aceasta este momentul, mai spune Demetrescu.

„Marți Luna se întâlnește cu Jupiter în zodia Rac – cea mai bună dintre planete – și vineri cu Venus, ceea ce înseamnă că întâlnirea cu acești doi benefici creează niște auspicii foarte bune”, a explicat Cristina Demetrescu.

Horoscop 15–21 septembrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Berbec

Berbecul organizează niște reuniuni în familie, acolo este un motiv de bucurie, fie că este vorba despre un eveniment creat pentru un copil sau vestea venirii unui copil ori chiar Berbecul s-ar putea să fie inițiatorul acestor petreceri.

Horoscop 15–21 septembrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Taur

Taurul primește vești bune și asta se lasă cu semnări de contracte, vești bune legate de un credit pentru o casă, o mașină, poate promovează un examen foarte greu, poate să înceapă un proiect legat de comunicare. În plus, poate să se dovedească omul bun la nevoie în lipsa altcuiva, iar acest lucru poate însemna un debut într-un domeniu la care nu s-ar fi așteptat, tocmai pentru că este pus într-o situație de urgență, de criză în care se descurcă, mai primește chiar și niște bani.

Horoscop 15–21 septembrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Gemeni

Pentru Gemeni este o săptămână cu vânzări bune sau pentru cei care sunt mai răbdători, poate fi cazul de anumite investiții, comisioane, onorarii sau dobânzi, lucruri care vin ca niște rezultate pentru nativii din urmă. Ei sunt mai răbdători și chiar riscă. În cazul lor, genul acesta de propuneri este bun și pentru venituri pe termen scurt, și pentru cele pe termen lung.

Horoscop 15–21 septembrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Rac

Racii sunt în anul lor cadou și tocmai întâlnirea cu Jupiter poate să aducă surprize nemaipomenite pentru ei, dar care se ascund practic sub un munte de emoție. Chiar și Racii care nu urmăresc ceva în această săptămână, sigur își aduc ei aminte de un vis pe care nu au curajul să-l urmeze și ar trebui să-și mai dea o șansă.

Horoscop 15–21 septembrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Leu

Leii sunt generoși cu ei înșiși, își fac un cadou, un nou look, dar sunt și Lei puțin ostentativi care își oferă daruri pentru suflet – poate vor să citească o carte sau să facă ceva pentru ei. Există și o a treia categorie de Lei, care se preocupă mai mult de sănătate și este o săptămână foarte bună pentru diagnosticare, tratamente, rezultate bune, profilaxie sau poate începutul unui regim care să le aducă o stare mai bună.

Horoscop 15–21 septembrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Fecioară

Pentru Fecioare, sunt prieteni noi și proiecte noi în același timp. Prin acest grup de prieteni, Venus – care este în Leu și urmează să intre în zodia Fecioarei – s-ar putea să facă să apară și o dragoste. Aviz Fecioarelor mai mizantrope care se ascund cumva în spatele unei perdele din cauza criticilor și nu mai au încredere în nimeni.

Horoscop 15–21 septembrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Balanță

Balanța are mai multă încredere și dorință de a fi independentă financiar, independență definitivă prin niște idei antreprenoriale. Pe de altă parte, trebuie să treacă și printr-o perioadă mai laborioasă de autorizare, organizare. Cu alte cuvinte, trebuie combinat idealismul cu pragmatismul, nu se poate niciuna fără cealaltă, dacă urmăresc să dea un tun.

Horoscop 15–21 septembrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Scorpion

Scorpionul poate să-și ridice standardul de viață, îndrăznind, călătorind oriunde. Poate nu găsește Scorpionul lângă el ce găsește la o distanță mare – dragoste sau o experiență. Și totul vine într-un moment în care și promisiunile, din punct de vedere profesional, sună bine, ceea ce înseamnă că sunt pe un val de care ar trebui să profite.

Horoscop 15–21 septembrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Săgetător

Săgetătorii stau la colțul unei „bănci astrale” de bani, dar nu toată lumea știe pe unde este intrarea, deci nu toți știu să-și deblocheze aceste daruri sau haruri. Dacă ești pus pe cheltuieli și pui ceva în fața dorinței de a avea bani, banca astrală se deschide ca „peștera lui Aladin”. În schimb, dacă Săgetătorii se gândesc la economii sau au frică de viitor, banca îi pune poprire pe conturi. Deci curajul și viziunea ajută.

Horoscop 15–21 septembrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Capricorn

Capricornul care se căsătorește în această perioadă va avea parte de prosperitate. Pentru cei care bat palma pe anumite contracte sau anumite parteneriate, de asemenea este valabil același lucru. Se aplică aici un proverb cunoscut, unde sunt doi, puterea crește.

Horoscop 15–21 septembrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Vărsător

Vărsătorii trebuie să fie foarte deschiși către oportunități profesionale noi și surprinzătoare: poate pleca în străinătate ori s-ar putea să facă ceva ce nu au mai făcut până acum. De asemenea, este benefic și pentru cei care caută soluții medicale, un tratament anume ar putea să-i scape de spaime medicale. Dragostea trebuie căutată prin căsnicie, pentru că sunt Vărsători care nu mai simt lucrul acesta, dar e ca și cum ar sta pe un covor pufos într-o încăpere care li se pare goală.

Horoscop 15–21 septembrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Pești

Pentru Pești, săptămâna este prolifică. Cei care nu au parte de dragoste, nu au copii sau nu se așteaptă la rezultate bune trebuie să fie atenți la ideile lor și cumva să coreleze abundența pe care o simt cu o formă pe care să o manifeste din punct de vedere profesional, pentru că au de oferit și sunt oameni care așteaptă să primească de la Pești.

