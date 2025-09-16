Mai exact, spune astrologul, suntem în septembrie și aceasta este una dintre cele mai apăsătoare trei luni ale anului, iar duminică săptămâna aceasta se termină cu o eclipsă de soare în zodia Fecioarei.

„Teoretic, ar trebui să închidem niște socoteli cu trecutul, să credem, să avem curajul să mergem înainte și să facem și un mic sacrificiu, că fără efort nu se poate face nimic. Și, în ciuda acestor lucruri este și Venus în Leu, care mai vine cu câte o bucurie, un cadou, o surpriză, un flirt în această perioadă”, a precizat Cristina Demetrescu.

Cu alte cuvinte, chiar dacă avem foarte multe lucruri pe cap, dacă se ivește ocazia unui spectacol bun, nu avem cum să-l ratăm. Înăuntrul nostru, sufletul se bucură chiar dacă noi suntem cocoșați de muncă, mai spune ea.

„Marte este în zodia Balanței și ar putea să mai creeze niște dezechilibre sau violență împreună cu Luna Neagră din Scorpion (care stă acolo până pe 20 decembrie) și lucrează cu energii mai joase, așa că mai degrabă să aveți grijă cu cine relaționați, mai ales dacă nu știți persoana”, recomandă astrologul.

Săptămâna aceasta este ca o oază astrală într-un deșert cosmic, așa că, dacă aveți lucruri de rezolvat, săptămâna aceasta este momentul, mai spune Demetrescu.

Pe banii statului. Destinațiile exotice și cele mai costisitoare deplasări unde au fost parlamentarii în prima jumătate a lui 2025
Recomandări
Pe banii statului. Destinațiile exotice și cele mai costisitoare deplasări unde au fost parlamentarii în prima jumătate a lui 2025

„Marți Luna se întâlnește cu Jupiter în zodia Rac – cea mai bună dintre planete – și vineri cu Venus, ceea ce înseamnă că întâlnirea cu acești doi benefici creează niște auspicii foarte bune”, a explicat Cristina Demetrescu.

Horoscop 15–21 septembrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Berbec

Berbecul organizează niște reuniuni în familie, acolo este un motiv de bucurie, fie că este vorba despre un eveniment creat pentru un copil sau vestea venirii unui copil ori chiar Berbecul s-ar putea să fie inițiatorul acestor petreceri.

Horoscop 15–21 septembrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Taur

Taurul primește vești bune și asta se lasă cu semnări de contracte, vești bune legate de un credit pentru o casă, o mașină, poate promovează un examen foarte greu, poate să înceapă un proiect legat de comunicare. În plus, poate să se dovedească omul bun la nevoie în lipsa altcuiva, iar acest lucru poate însemna un debut într-un domeniu la care nu s-ar fi așteptat, tocmai pentru că este pus într-o situație de urgență, de criză în care se descurcă, mai primește chiar și niște bani.

Horoscop 15–21 septembrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Gemeni

Pentru Gemeni este o săptămână cu vânzări bune sau pentru cei care sunt mai răbdători, poate fi cazul de anumite investiții, comisioane, onorarii sau dobânzi, lucruri care vin ca niște rezultate pentru nativii din urmă. Ei sunt mai răbdători și chiar riscă. În cazul lor, genul acesta de propuneri este bun și pentru venituri pe termen scurt, și pentru cele pe termen lung.

Horoscop 15–21 septembrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Rac

Racii sunt în anul lor cadou și tocmai întâlnirea cu Jupiter poate să aducă surprize nemaipomenite pentru ei, dar care se ascund practic sub un munte de emoție. Chiar și Racii care nu urmăresc ceva în această săptămână, sigur își aduc ei aminte de un vis pe care nu au curajul să-l urmeze și ar trebui să-și mai dea o șansă.

Horoscop 15–21 septembrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Leu

Leii sunt generoși cu ei înșiși, își fac un cadou, un nou look, dar sunt și Lei puțin ostentativi care își oferă daruri pentru suflet – poate vor să citească o carte sau să facă ceva pentru ei. Există și o a treia categorie de Lei, care se preocupă mai mult de sănătate și este o săptămână foarte bună pentru diagnosticare, tratamente, rezultate bune, profilaxie sau poate începutul unui regim care să le aducă o stare mai bună.

Horoscop 15–21 septembrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Fecioară

Pentru Fecioare, sunt prieteni noi și proiecte noi în același timp. Prin acest grup de prieteni, Venus – care este în Leu și urmează să intre în zodia Fecioarei – s-ar putea să facă să apară și o dragoste. Aviz Fecioarelor mai mizantrope care se ascund cumva în spatele unei perdele din cauza criticilor și nu mai au încredere în nimeni.

Călin Georgescu și Horațiu Potra au fost trimiși în judecată pentru „acțiuni împotriva ordinii constituționale”
Recomandări
Călin Georgescu și Horațiu Potra au fost trimiși în judecată pentru „acțiuni împotriva ordinii constituționale”

Horoscop 15–21 septembrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Balanță

Balanța are mai multă încredere și dorință de a fi independentă financiar, independență definitivă prin niște idei antreprenoriale. Pe de altă parte, trebuie să treacă și printr-o perioadă mai laborioasă de autorizare, organizare. Cu alte cuvinte, trebuie combinat idealismul cu pragmatismul, nu se poate niciuna fără cealaltă, dacă urmăresc să dea un tun.

Horoscop 15–21 septembrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Scorpion

Scorpionul poate să-și ridice standardul de viață, îndrăznind, călătorind oriunde. Poate nu găsește Scorpionul lângă el ce găsește la o distanță mare – dragoste sau o experiență. Și totul vine într-un moment în care și promisiunile, din punct de vedere profesional, sună bine, ceea ce înseamnă că sunt pe un val de care ar trebui să profite.

Horoscop 15–21 septembrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Săgetător

Săgetătorii stau la colțul unei „bănci astrale” de bani, dar nu toată lumea știe pe unde este intrarea, deci nu toți știu să-și deblocheze aceste daruri sau haruri. Dacă ești pus pe cheltuieli și pui ceva în fața dorinței de a avea bani, banca astrală se deschide ca „peștera lui Aladin”. În schimb, dacă Săgetătorii se gândesc la economii sau au frică de viitor, banca îi pune poprire pe conturi. Deci curajul și viziunea ajută.

Horoscop 15–21 septembrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Capricorn

Capricornul care se căsătorește în această perioadă va avea parte de prosperitate. Pentru cei care bat palma pe anumite contracte sau anumite parteneriate, de asemenea este valabil același lucru. Se aplică aici un proverb cunoscut, unde sunt doi, puterea crește.

Horoscop 15–21 septembrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Vărsător

Vărsătorii trebuie să fie foarte deschiși către oportunități profesionale noi și surprinzătoare: poate pleca în străinătate ori s-ar putea să facă ceva ce nu au mai făcut până acum. De asemenea, este benefic și pentru cei care caută soluții medicale, un tratament anume ar putea să-i scape de spaime medicale. Dragostea trebuie căutată prin căsnicie, pentru că sunt Vărsători care nu mai simt lucrul acesta, dar e ca și cum ar sta pe un covor pufos într-o încăpere care li se pare goală.

Horoscop 15–21 septembrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Pești

Pentru Pești, săptămâna este prolifică. Cei care nu au parte de dragoste, nu au copii sau nu se așteaptă la rezultate bune trebuie să fie atenți la ideile lor și cumva să coreleze abundența pe care o simt cu o formă pe care să o manifeste din punct de vedere profesional, pentru că au de oferit și sunt oameni care așteaptă să primească de la Pești.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine.
ABONEAZĂ-TE HOROSCOPUL ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Toto Dumitrescu, fiul lui Ilie Dumitrescu, a fost prins de Poliție la 48 de ore după ce a fugit de la locul accidentului din București
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
E informația de ultimă oră! Ce s-a văzut în imaginile apărute cu Toto Dumitrescu, la locul accidentului. Ce tocmai a ieșit la iveală i-a lăsat pe toți fără replică: „Cercetările...”
Viva.ro
E informația de ultimă oră! Ce s-a văzut în imaginile apărute cu Toto Dumitrescu, la locul accidentului. Ce tocmai a ieșit la iveală i-a lăsat pe toți fără replică: „Cercetările...”
„Elena Udrea a jucat un rol de supermafiot! Putea să dezmembreze toată ţara, la ce ştia”. Giovanni Becali, impresionat de fosta „blondă de la Cotroceni”. Incredibil ce a povestit acum omul de afaceri
Unica.ro
„Elena Udrea a jucat un rol de supermafiot! Putea să dezmembreze toată ţara, la ce ştia”. Giovanni Becali, impresionat de fosta „blondă de la Cotroceni”. Incredibil ce a povestit acum omul de afaceri
Mare surpriză în showbiz-ul din România! Cele două vedete au anunțat că vor deveni părinți și au dezvăluit imagini emoționante. Video
Elle.ro
Mare surpriză în showbiz-ul din România! Cele două vedete au anunțat că vor deveni părinți și au dezvăluit imagini emoționante. Video
gsp
Miliardarul Elon Musk atacă un club din Europa, după moartea lui Charlie Kirk: „Ce se întâmplă acolo???”
GSP.RO
Miliardarul Elon Musk atacă un club din Europa, după moartea lui Charlie Kirk: „Ce se întâmplă acolo???”
„În vestiar cred că era un cadavru îngropat!” » Stadionul din Superligă pe care se mai poate juca doar două luni!
GSP.RO
„În vestiar cred că era un cadavru îngropat!” » Stadionul din Superligă pe care se mai poate juca doar două luni!
Parteneri
Ultima oră! Doliu și lacrimi la Asia Express. Au anunțat decesul acum câteva minute! ”Erai stâlpul meu!” Dumnezeu să-l ierte!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Doliu și lacrimi la Asia Express. Au anunțat decesul acum câteva minute! ”Erai stâlpul meu!” Dumnezeu să-l ierte!
Știrea zilei! Celebrul actor român, căutat în aceste clipe de poliție! Acuzațiile aduse sunt extrem de grave! Ancheta e în desfășurare!
Avantaje.ro
Știrea zilei! Celebrul actor român, căutat în aceste clipe de poliție! Acuzațiile aduse sunt extrem de grave! Ancheta e în desfășurare!
Casa Andreei Esca este plină de obiecte inedite. Ce colecții are prezentatoarea PRO TV. Fiul Aris Melkior a dat-o de gol
Tvmania.ro
Casa Andreei Esca este plină de obiecte inedite. Ce colecții are prezentatoarea PRO TV. Fiul Aris Melkior a dat-o de gol

Alte știri

Jurgen Faff, patronul Fly Lili, sub control judiciar. Firma e acuzată că a dus mercenarii lui Horațiu Potra în Congo și a provocat un prejudiciu uriaș
Știri România 15:18
Jurgen Faff, patronul Fly Lili, sub control judiciar. Firma e acuzată că a dus mercenarii lui Horațiu Potra în Congo și a provocat un prejudiciu uriaș
Un român din Italia a dat cu BMW-ul furat peste un polițist rănindu-l grav, apoi a sustras alte două mașini pentru a fugi
Știri România 15:03
Un român din Italia a dat cu BMW-ul furat peste un polițist rănindu-l grav, apoi a sustras alte două mașini pentru a fugi
Parteneri
„Diva lui Putin”, interzisă la Cluj. Academia de Muzică s-a răzgândit cu privire la concertul Anna Netrebko
Adevarul.ro
„Diva lui Putin”, interzisă la Cluj. Academia de Muzică s-a răzgândit cu privire la concertul Anna Netrebko
Cât costă mașina rară găsită în garajul companiei Nordis. Doar cinci exemplare mai sunt înregistrate în România
Fanatik.ro
Cât costă mașina rară găsită în garajul companiei Nordis. Doar cinci exemplare mai sunt înregistrate în România
Condiment cu insecticid retras urgent din marile magazine din România
Financiarul.ro
Condiment cu insecticid retras urgent din marile magazine din România

Monden

Valentina Naforniță a născut. Ce nume inedite a ales soprana din Republica Moldova pentru gemeni
Stiri Mondene 14:35
Valentina Naforniță a născut. Ce nume inedite a ales soprana din Republica Moldova pentru gemeni
Noua pasiune pe care și-a descoperit-o recent Nelu Cortea: „E libertatea aia totală”
Exclusiv
Stiri Mondene 14:29
Noua pasiune pe care și-a descoperit-o recent Nelu Cortea: „E libertatea aia totală”
Parteneri
Ce decizie importantă a luat Cătălin Scărlătescu după ce s-a despărțit de Doina Teodoru: „Să fac o chestie drăguță...”
Elle.ro
Ce decizie importantă a luat Cătălin Scărlătescu după ce s-a despărțit de Doina Teodoru: „Să fac o chestie drăguță...”
Imagini rare cu băieții lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva. Copiii sunt păziți din aer, de pe uscat și nu apar în sistemul de evidență a populației / Foto
Unica.ro
Imagini rare cu băieții lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva. Copiii sunt păziți din aer, de pe uscat și nu apar în sistemul de evidență a populației / Foto
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Viva.ro
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Parteneri
Cosmin Stan a făcut publică cea mai rară fotografie cu soția sa! Vezi cum arată Oana acum
TVMania.ro
Cosmin Stan a făcut publică cea mai rară fotografie cu soția sa! Vezi cum arată Oana acum
"Fata aia e plină de sânge!" Momentul în care o maşină spulberă mai mulţi tineri la terasă, în Piatra-Olt
ObservatorNews.ro
"Fata aia e plină de sânge!" Momentul în care o maşină spulberă mai mulţi tineri la terasă, în Piatra-Olt
S-a aflat! Câți bani au primit Calina și Catinca pentru Asia Express. S-au plâns de condiții, dar a meritat! O aventură scurtă, dar bine plătită
Libertateapentrufemei.ro
S-a aflat! Câți bani au primit Calina și Catinca pentru Asia Express. S-au plâns de condiții, dar a meritat! O aventură scurtă, dar bine plătită
Parteneri
Mașina ce poate fi cumpărată cu bani puțini » Un expert din Spania o compară cu Dacia Sandero
GSP.ro
Mașina ce poate fi cumpărată cu bani puțini » Un expert din Spania o compară cu Dacia Sandero
Gigi Becali a anunțat revoluția după remiza de la Csikszereda » Ce pregătește pentru pauza de iarnă: „Să se învețe minte”
GSP.ro
Gigi Becali a anunțat revoluția după remiza de la Csikszereda » Ce pregătește pentru pauza de iarnă: „Să se învețe minte”
Parteneri
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
StirileKanalD.ro
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Promo
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Advertorial
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Wowbiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
StirileKanalD.ro
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
Angajații au parte de trei minivacanțe în luna decembrie! 7 zile libere pentru toți bugetarii
KanalD.ro
Angajații au parte de trei minivacanțe în luna decembrie! 7 zile libere pentru toți bugetarii

Politic

Pe banii statului. Destinațiile exotice și cele mai costisitoare deplasări unde au fost parlamentarii în prima jumătate a lui 2025
Exclusiv
Politică 13:00
Pe banii statului. Destinațiile exotice și cele mai costisitoare deplasări unde au fost parlamentarii în prima jumătate a lui 2025
Ce părere au românii despre activitatea lui Nicușor Dan la capitolul politică externă, după primele luni de mandat
Politică 10:41
Ce părere au românii despre activitatea lui Nicușor Dan la capitolul politică externă, după primele luni de mandat
Parteneri
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
Spotmedia.ro
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
Patru zodii cărora Dumnezeu le pune mâna-n cap din 16 septembrie de la ora 16.00. Protecție divină, noroc la bani și oportunități uriașe pentru ele
Fanatik.ro
Patru zodii cărora Dumnezeu le pune mâna-n cap din 16 septembrie de la ora 16.00. Protecție divină, noroc la bani și oportunități uriașe pentru ele
Partenerii din cupluri au risc crescut să sufere de aceleași boli psihiatrice
Spotmedia.ro
Partenerii din cupluri au risc crescut să sufere de aceleași boli psihiatrice