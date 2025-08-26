Cristina Demetrescu atrage atenția că orgoliul nu este bine văzut în aceste zile, iar modestia și prudența pot face diferența, deși subliniază că este bine să avem încredere în noi.

„Nu este ce credem noi despre noi, ci cum ne văd ceilalți în această perioadă”, a subliniat astrologul, recomandând mai multă smerenie și mai puțină rigiditate.

În plus, Marte aflat în Balanță acum este foarte subiectiv când vine vorba de relații, aduce tensiuni în relații, negocieri sau discuții, motiv pentru care precauția este esențială.

„Nu știm peste cine dăm, așa că trebuie să fim foarte precauți și să lăsăm toate aceste lucruri la foc mic, să fim concentrați, să ne vedem de treabă. Este important că în momentul de față să nu credem că noi suntem buricul Universului, ci mai degrabă să-i lăsăm pe alții să ne aprecieze”, recomandă Cristina Demetrescu.

O particularitate a săptămânii este întâlnirea Lunii cu Lilith – marți și apoi cu Marte – vineri, ceea ce poate aduce situații tensionate, mai ales în interacțiunea cu femeile care sunt mai recalcitrante în aceste zile. Totuși, un zâmbet și un compliment pot îmblânzi situațiile delicate, mai sfătuiește astrologul.

Horoscop 25 – 31 august 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Berbec

Berbecul are foarte mult de multă și simte că trebuie să-și asume foarte multe responsabilități, dar gândul îi fuge la o idilă nerezolvată din vară sau poate la distracții. Când vine vorba despre copii, să fie atenți să nu le transmită celor mici stresul personal, ci mai degrabă să-i încurajeze.

Horoscop 25 – 31 august 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Taur

Micile dureri de sănătate pot crea indispoziții, dar important este să nu-și lase interlocutorii să le observe vulnerabilitatea. Sunt persoane care la cea mai mică durere anulează o întâlnire, dar, în același timp, sunt oameni care duc boala pe picioare și morți-copți se duc și își onorează evenimentele. La Tauri pot apărea în această săptămână colici renale sau dureri de coloană, poate chiar o durere de măsea, pentru că Marte în Balanță le creează o indispoziție. Cel mai bine se simt acasă.

Horoscop 25 – 31 august 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Gemeni

Dialogul este cheia săptămânii pentru Gemeni în această săptămână. Prin discuții cu prieteni și persoane apropiate, se autoevaluează diferit și își pot regăsi direcția. Energia lor este foarte mare în această perioadă, așa că este momentul pentru proiecte de viitor mai mari, mai ample și e bine să-i lase pe cei care îi apreciază cu adevărat să le dea puțin mai mult curaj. Cei care nu vor înțelege că nu e nevoie să stoarcă din ei ultima picătură de energie pentru a-i mulțumi pe ceilalți se pot trezi că li se pot amputa numite legături care și așa sunt putrede. Cumva trebuie să treacă la nivelul următor, unde este vorba despre reinventare, regăsire.

Horoscop 25 – 31 august 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Rac

Racii, care până acum au fost foarte visători, este timpul să treacă la treabă și cumva să-și facă planul pentru a-și umple buzunarul. În această perioadă, Racul scrie, vorbește, calculează, măsoară, desenează, inventează. În plus, s-ar putea să-și facă un acoperiș deasupra capului, e vorba de o investiție sau o redecorare, dar în tot cazul își face sanie de pe acum pentru această iarnă.

Horoscop 25 – 31 august 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Leu

Leii sunt în formă, pentru că ei îl au pe Venus și pe Mercur care le aduce energie și creativitate, dinamică. Obrazul fin cu cheltuială se ține, astfel că sunt Lei care pot fi tentați să cheltuie mult pe lucruri neesențiale, neamortizabile, cum ar fi diverse accesorii. Sunt mulți Lei care vor să fie în linia întâi, mai boemi, dar sunt și Lei care vor inventa artificii din nimic, vor reuși să creeze efecte spectaculoase cu resurse minime.

Horoscop 25 – 31 august 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Fecioară

Fecioara este sub auspiciile Lunii noi, primește cea mai mare energie în această perioadă, dar nu va sta o clipă. Acești nativi vor fi foarte ocupați, dar cei organizați și motivați vor avea rezultate remarcabile, alții vor critica în continuare.

Horoscop 25 – 31 august 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Balanță

Marte este în zodia Balanței și are mai multe forme de manifestare. Sunt unii pentru care Marte este o provocare și atunci îi face mai agresivi, dar sunt și alții pentru care Marte este o demotivare și pot ajunge mai depresivi. E ca un schimbător de viteză care este în mâna Balanței și atunci înțelege că starea de dispoziție nu este numai în funcție de ce se întâmplă în exteriorul ei. Este bună o perioadă de relaxare, de odihnă.

Horoscop 25 – 31 august 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Scorpion

Scorpionul, dacă schimbă echipa sau are un serviciu nou, e bine să încerce să se adapteze un pic în funcție de ceilalți, chiar dacă este angajat pe post de șef. Trebuie să vadă în primele zile cum merg lucrurile acolo, pentru că s-ar putea să vină cu forțe proaspete, dar să fie în disonanță cu spiritul de grup, ceea ce înseamnă că nu va face o notă bună. Deci, până să aplice schimbările, e bine să testeze mai întâi terenul.

Horoscop 25 – 31 august 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Săgetător

Săgetătorul este puțin în control în această perioadă, dar trebuie să știe că nu depinde totul doar de ei. Perfecționismul și dorința de control pot aduce stres. De aceea, este o perioadă foarte bună pentru o călătorie sau o vacanță, pentru echilibru și relaxare. Lor nu le pleacă nici proiectele, nici funcțiile, așa că este bine să fie în echilibru.

Horoscop 25 – 31 august 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Capricorn

Capricornii ar putea să încaseze niște bani din diurne, călătorii, poate chiar premii internaționale, mai ales cei care sunt pe lista scurtă a unor spărgători de granițe. Este o perioadă bună de culegere a roadelor pentru cei care au muncit intens până acum.

Horoscop 25 – 31 august 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Vărsător

Pentru Vărsători, Luna nouă în Fecioară este mai mult ca un vampiraș, le consumă energia, nu este cazul să exagereze cu nimic, dar se pot baza pe parteneri și le pot cere să-i ajute. E un moment bun mai degrabă pentru transformare, în care dragostea și sprijinul celorlalți sunt testate. Nu este recomandat să se piardă în detalii, ci să fie atenți la detalii în această perioadă.

Horoscop 25 – 31 august 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Pești

Pentru Pești sunt vești bune din punct de vedere profesional, lucrurile se întorc în favoarea lor, pot primi un asociat sau un ajutor care le va aduce eficiență și profit.

