„Suntem săptămâna aceasta în două colțuri crucifixe și probabil că simte toată lumea. Este foarte greu să ignori că cerul este prins între acești clești astrali și Luna se duce de la Marte, care este în zodia Leu, până la Luna Neagră, care este în zodia Scorpionului”, a spus astrologul.

De asemenea, mai spune Demetrescu, vestea bună este că de astăzi, 5 mai 2025, Pluton, care este și ea prinsă în această cruce și care este o planetă care a intrat din noiembrie 2024 pe zodia țării noastre, retrogradează și se desprinde, astfel că Marte o ia înainte și Pluto înapoi.

„Astfel, pe la jumătatea lunii mai, cel puțin acest braț contondent al crucii fixe se desface și într-o oarecare măsură ne mai liniștim și noi, ne relaxăm din această stare de tensiune pe care toată lumea probabil a simțit-o și în viața personală”, a precizat Cristina Demetrescu.

Pilda acestei perioade care nu este ușoară absolut deloc, mai spune astrologul, e că cine râde la urmă, râde mai bine.

„Săptămâna aceasta plecăm de la conjuncția Lună-Marte-Leu, ceea ce înseamnă că deciziile noastre pentru viitor sunt foarte importate și nu mai putem da înapoi pentru foarte mult timp. Deci urmează să trecem de la o viziune îngustă să ne lărgim cumva orizontul și să vedem situația de ansamblu”, a adăugat astrologul Cristina Demetrescu.

Horoscop 5 – 11 mai 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Berbec

La Berbec, pot fi situații în cuplu când Berbecul vede că lucrurile nu mai evoluează de vreo 1-2 ani sau mai ales pentru cei care așteaptă copii, care își spun speranțele într-o căsătorie sau într-un partener bun. Probabil că acolo este o săptămână de decizii și va trebui cumva ori la bal, ori la spital. În viața Berbecului este vorba și de discuții legate investiții de viitor și copii: dacă cumpărăm case copiilor, dacă le lăsăm moștenire copiilor. Astea ajută copiii, dar, pe de altă parte, trebuie să-ți mai vezi copiii și crescând în eforturile lor personale. De asemenea, mai pot fi distracții periculoase pentru Berbeci în această săptămână.

Horoscop 5 – 11 mai 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Taur

La Taurii căsătoriți și care stau împreună cu părinții poate exista o incompatibilitate de viziune între aceste familii. Acolo pot fi tensiuni și din cauza acestor motive, unele proiecte imobiliare s-ar putea să stagneze.

Horoscop 5 – 11 mai 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Gemeni

Gemenii trăiesc înconjurați de oameni, ca noi toți, și pot fi anumite probleme. Dacă există anumite incompatibilități între colegi, Geamănul nu-și evaluează foarte sensibil interlocutorul și s-ar putea să apese pe niște puncte sensibile, iar reacțiile colegilor ar putea fi ceva ce nu trebuie.

Horoscop 5 – 11 mai 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Rac

Racii nu au spor și, de unde nu au spor la bani, trebuie să mai facă și niște cheltuieli pentru a ține obrazul fin. A început sezonul nunților, botezurilor, trebuie să respectăm și codul bunelor maniere. Racul taie din buget, se zgârcește cu copiii, cu cei dragi, iar victimele lor sunt persoanele apropiate. În ce privește cheltuielile, pot fi probleme cu dantura pentru acești nativi, dar și probleme cardiace sau endocrine.

Horoscop 5 – 11 mai 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Leu

Leii, plecând săptămâna aceasta cu Marte în zodia lor, trebuie să ia niște decizii pe repede-înainte, trebuie puși să rezolve o decizie de confort, dacă trebuie să se mute dintr-o casă, să reamenajeze sau să mute pe cineva. Dacă vine vorba despre casă, este de evitat să evite opulența, să cumpere lucruri scumpe. Mai degrabă să opteze pentru niște lucruri tehnice care să-l ajute să trăiască într-o stare de confort decât să strălucească vreun candelabru prin sufragerie cu care nu are ce să facă.

Horoscop 5 – 11 mai 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Fecioară

Fecioara poate fi prinsă într-o stare conflictuală, dar nu înțelege ce caută acolo sau nu înțelege care este adevărata cauză, iar cauza poate să fie ea însăși. Și, atunci, merge pe o teorie a conspirației, evitând să vadă care este adevărul și afundându-se și mai tare, pentru că Marte va rămâne acolo până în iunie. Nu are neapărat o perioadă foarte confortabilă și ar trebui să evite unele călătorii mai lungi, mai ales dacă nu se simte bine.

Horoscop 5 – 11 mai 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Balanță

Balanța trebuie să fie mai atentă, chiar să controleze puțin cu cine stă la masă, cu cine pleacă în concendiu, că nu are o conjunctură foarte favorabilă într-un mediu de grup, nici atunci când are de rezolvat anumite probleme și depinde de anumite persoane. În plus, Balanța nu este într-o perioadă bună în care trebuie să împrumute bani.

Horoscop 5 – 11 mai 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Scorpion

Scorpionii ar trebui să ia niște decizii nepopulare la locul de muncă și sunt foarte puțini acești nativi care se vor sacrifica pe ei înșiși și vor încasa. Dar în această perioadă, Scorpionii încasează oricum, și dacă fac ce trebuie, și dacă nu fac ce trebuie. Pe de altă parte, este în situația de a lua anumite decizii și s-ar putea să iște mici revolte.

Horoscop 5 – 11 mai 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Săgetător

Săgetătorii sunt excentrici, o duc bine, dar nu evaluează foarte bine aceste costuri, care se pot referi și la călătorii, și la studii. Poate Săgetătorul vrea să aibă o diplomă, deși nu știe foarte bine ce face cu ea, dar poate vrea foarte mult să o aibă și ar trebui să fie mai atent. Dar Săgetătorul, fără aceste mici opulențe, nu merge înainte.

Horoscop 5 – 11 mai 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Capricorn

Capricornii să nu facă de două ori aceeași greșeală, pentru că au mai investit odată, au mai împrumutat odată, au mai jucat odată cu aceste fonduri, monede. E o perioadă în care trebuie să fie un pic mai precauți și în general să nu răspundă afirmativ unor colaborări cu prietenii, în ceea ce privește o afacere, să meargă tot pe ideile lor.

Horoscop 5 – 11 mai 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Vărsător

Și Vărsătorii trebuie să-și aleagă interlocutorii cu atenție, pentru că se pleacă întotdeauna cu o discuție armonioasă, amiabilă, dar au avut ei și perioade mai bune, având în vedere că acum ei încasează toate tensiunile de la această opoziție Marte-Pluto și ei au foarte multă forță în această perioadă. De aceea, ar fi mai bine să evite unele discuții în contradictoriu, pentru că s-ar putea să piardă prieteni.

Horoscop 5 – 11 mai 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Pești

Peștii e bine să fie sinceri atunci când se angajează, iar acasă pot fi unele probleme, chiar de sănătate ori o sarcină iminentă, pentru ca să nu se trezească apoi că nu poate să împace orarul de muncă cu treaba de acasă.

