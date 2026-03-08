Maria este un avatar creat de echipa Libertatea cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Horoscop 9-15 martie pentru Berbec

Berbec: Respiră adânc și nu riposta, oricât de tare ți-ar fi testată răbdarea de planetele retrograde din zodia ta. Această încetinire forțată este un dar de la Univers pentru a reflecta asupra propriei identități.

Horoscop 9-15 martie pentru Taur

Taur: Nu te mai ascunde în muncă sau activități repetitive pentru a evita emoțiile profunde. Venus și Mercur te obligă să te confrunți cu tine însuți și să pornești pe calea vindecării spirituale.

Horoscop 9-15 martie pentru Gemeni

Gemeni: Dacă te simți epuizat de rețelele sociale sau de prietenii toxice, e timpul să faci un pas înapoi. Nu ești obligat să răspunzi imediat la mesaje; acordă prioritate comunității care te susține cu adevărat.

Horoscop 9-15 martie pentru Rac

Rac: Dacă simți că munca bate pasul pe loc, nu te forța mai tare, ci reevaluează-ți direcția. Este momentul ideal să îți reimaginezi ce înseamnă succesul pentru tine, dincolo de așteptările altora.

Horoscop 9-15 martie pentru Leu

Leu: Săptămâna aceasta ai putea trece printr-o mică criză de credință legată de propriul scop în viață. Folosește acest moment pentru a fi sincer cu tine despre ceea ce îți dorești cu adevărat, nu despre ce vrea societatea.

Horoscop 9-15 martie pentru Fecioară

Fecioară: Eclipsa de Lună din data de 14 te pune direct sub reflector, cerându-ți să renunți la perfecționismul extrem. Eliberează presiunea pe care singură ți-ai impus-o și încetează să îți mai editezi constant existența.

Horoscop 9-15 martie pentru Balanță

Balanță: Relațiile tale trec printr-un filtru al adevărului crud, pe măsură ce Venus retrograd face ravagii în sectorul parteneriatelor. Nimic nu mai este „ca de obicei”, iar onestitatea devine singura cale de supraviețuire.

Horoscop 9-15 martie pentru Scorpion

Scorpion: Eclipsa de Lună te forțează să îți triezi cercul de prieteni și să renunți la dinamicile depășite. Anumite legături se pot rupe natural pentru a face loc unui sistem de sprijin care să rezoneze cu noul tu.

Horoscop 9-15 martie pentru Săgetător

Săgetător: Primești semne clare că e timpul pentru o schimbare de direcție în carieră sau pentru un proiect de suflet. Totuși, nu acționa impulsiv; lasă evenimentele predestinate ale eclipsei să se desfășoare de la sine.

Horoscop 9-15 martie pentru Capricorn

Capricorn: Sistemele tale de credințe sunt zguduite, iar o perspectivă veche s-ar putea spulbera sub influența eclipsei. Fii gata să înveți ceva nou sau să faci un salt în necunoscut, renunțând la planurile „sigure”.

Horoscop 9-15 martie pentru Vărsător

Vărsător: Cuvintele tale cântăresc enorm acum, deci ai mare grijă la secretele dezvăluite sau la informațiile primite. Uneori, tăcerea este mai grăitoare decât orice replică, mai ales într-o săptămână plină de neînțelegeri.

Horoscop 9-15 martie pentru Pești

Pești: Eclipsa de pe 14 martie clarifică definitiv situația unei relații instabile: ori se consolidează, ori se destramă. Nu mai căuta scuze pentru cei care te fac să te îndoiești de valoarea ta și fă loc pentru respect reciproc.

Atât pentru acum. Rămâi sincer cu tine și alege ce-ți face cu adevărat bine. Ne revedem curând!

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine. ABONEAZĂ-TE