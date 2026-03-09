Horoscop Berbec – 10 martie 2026:

Astăzi te confrunți cu o alegere dificilă, să spui adevărul sau să alimentezi o minciună mai veche, la care lucrezi de mult timp.

Horoscop Taur – 10 martie 2026:

Chiar dacă ești tentat să inventezi tot felul de argumente ca să-ți fie atribuite anumite drepturi, nu aceasta este calea către reușită.

Horoscop Gemeni – 10 martie 2026:

Orice contact cu partenerii importanți va fi umbrit de tentația de a modifica adevărul, de a remodela realitatea, ca să pară mai frumoasă.

Horoscop Rac – 10 martie 2026:

În cazul tău, tentația vine sub forma unor minciuni frumoase pe care ți le spui ție, în legătură cu starea de sănătate sau cu situația de la serviciu.

Horoscop Leu – 10 martie 2026:

Se anunță o ispită asociată unei persoane dragi sau chiar una reală, o iubire aparent uitată sau ceva similar, dar la fel de periculos.

Horoscop Fecioară – 10 martie 2026:

Principala problemă a zilei vine din familie. Încurcăturile care vor apărea sunt rezultatul unui șir de minciuni pe care nu le mai poți susține.

Horoscop Balanță – 10 martie 2026:

E greu, dar e singura soluție sănătoasă, să spui adevărul în orice situație. Chiar dacă știi sigur că s-ar putea să fii respins.

Horoscop Scorpion – 10 martie 2026:

Pierzi pe o parte, câștigi pe alta. Este o zi în care ordinea firească a lucrurilor nu este respectată, așa că nu ai de ce să te grăbești cu concluziile.

Horoscop Săgetător – 10 martie 2026:

E mai greu de recunoscut tentația, pentru că vine din interior, prin mecanismele pe care le folosești pentru a-ți susține motivația de zi cu zi.

Horoscop Capricorn – 10 martie 2026:

Contează mult ce convingeri îți creionezi singur, pe baza experiențelor trăite astăzi. Indiferent ce crezi, e bine să nu te grăbești.

Horoscop Vărsător – 10 martie 2026:

Este important să dai dovadă de respect față de prieteni și față de protectorii tăi care s-ar putea să spună ceea ce nu vrei să auzi.

Horoscop Pești – 10 martie 2026:

Este bine să temperezi orice impuls de a colora realitatea în tonuri false, doar ca să faci impresie bună. Nu ai nevoie de această imagine care nu corespunde realității.

