Cuprins:
Horoscop Berbec – 10 martie 2026:
Astăzi te confrunți cu o alegere dificilă, să spui adevărul sau să alimentezi o minciună mai veche, la care lucrezi de mult timp.
Horoscop Taur – 10 martie 2026:
Chiar dacă ești tentat să inventezi tot felul de argumente ca să-ți fie atribuite anumite drepturi, nu aceasta este calea către reușită.
Horoscop Gemeni – 10 martie 2026:
Orice contact cu partenerii importanți va fi umbrit de tentația de a modifica adevărul, de a remodela realitatea, ca să pară mai frumoasă.
Horoscop Rac – 10 martie 2026:
În cazul tău, tentația vine sub forma unor minciuni frumoase pe care ți le spui ție, în legătură cu starea de sănătate sau cu situația de la serviciu.
Horoscop Leu – 10 martie 2026:
Se anunță o ispită asociată unei persoane dragi sau chiar una reală, o iubire aparent uitată sau ceva similar, dar la fel de periculos.
Horoscop Fecioară – 10 martie 2026:
Principala problemă a zilei vine din familie. Încurcăturile care vor apărea sunt rezultatul unui șir de minciuni pe care nu le mai poți susține.
Horoscop Balanță – 10 martie 2026:
E greu, dar e singura soluție sănătoasă, să spui adevărul în orice situație. Chiar dacă știi sigur că s-ar putea să fii respins.
Horoscop Scorpion – 10 martie 2026:
Pierzi pe o parte, câștigi pe alta. Este o zi în care ordinea firească a lucrurilor nu este respectată, așa că nu ai de ce să te grăbești cu concluziile.
Horoscop Săgetător – 10 martie 2026:
E mai greu de recunoscut tentația, pentru că vine din interior, prin mecanismele pe care le folosești pentru a-ți susține motivația de zi cu zi.
Horoscop Capricorn – 10 martie 2026:
Contează mult ce convingeri îți creionezi singur, pe baza experiențelor trăite astăzi. Indiferent ce crezi, e bine să nu te grăbești.
Horoscop Vărsător – 10 martie 2026:
Este important să dai dovadă de respect față de prieteni și față de protectorii tăi care s-ar putea să spună ceea ce nu vrei să auzi.
Horoscop Pești – 10 martie 2026:
Este bine să temperezi orice impuls de a colora realitatea în tonuri false, doar ca să faci impresie bună. Nu ai nevoie de această imagine care nu corespunde realității.
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.