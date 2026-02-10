Horoscop Berbec – 11 februarie 2026:

Contextul este destul de nefavorabil pentru interacțiunile cu persoanele care nu au nicio dorință de a coopera cu tine, chiar dacă tu vrei asta.

Horoscop Taur – 11 februarie 2026:

Este o zi bună pentru orice activitate care te poate ajuta să-ți păstrezi calmul pentru că provocările vor fi la tot pasul.

Horoscop Gemeni – 11 februarie 2026:

Va trebui să faci un efort important pentru a selecta rapid problemele pe care le poți rezolva și pe cele pe care va trebui să le lași în așteptare.

Horoscop Rac – 11 februarie 2026:

Atmosfera este grea, tensiunile se simt puternic, dar tot vei reuși să rezolvi câte ceva, dacă vei dori să te detașezi puțin de nemulțumirile care te asaltează.

Horoscop Leu – 11 februarie 2026:

S-ar putea să fie greu să te retragi din discuțiile tensionate sau să accepți să faci anumite concesii, dar vei reuși, dacă înțelegi bine contextul.

Horoscop Fecioară – 11 februarie 2026:

Se poate ajunge foarte ușor la conflicte acute cu cei din familie și nu numai. Motivele pot fi serioase, dar momentul nu e potrivit.

Horoscop Balanță – 11 februarie 2026:

Este posibil să aluneci în propria capcană și să crezi că dacă ai dreptate într-o problemă anume, e suficient și cei din jur ar trebui să fie de acord cu tine.

Horoscop Scorpion – 11 februarie 2026:

Dorința ta de a face totul ca tine s-ar putea transforma într-un obstacol în calea colaborării cu ceilalți și nu doar la locul de muncă, ci și acasă.

Horoscop Săgetător – 11 februarie 2026:

Ai șansa de a deveni puțin mai înțelept, prin integrarea corectă a unor concluzii la care ajungi astăzi pe baza a ceea ce trăiești.

Horoscop Capricorn – 11 februarie 2026:

Este un moment bun pentru a căuta cele mai bune metode pentru a-ți proteja pacea interioară, chiar dacă nu e ușor.

Horoscop Vărsător – 11 februarie 2026:

E greu să întorci orice situație în avantajul tău, oricât de mult ți-ai dori. Poate că anumite avantaje nici nu vor ajunge vreodată la tine.

Horoscop Pești – 11 februarie 2026:

Contează foarte mult să dai dovadă de bunăvoință în toate situațiile pe care le trăiești, nu ca să obții cine știe ce rezultate, ci ca să adaugi un element pozitiv.

Alejandro Fernandez, partenerul lui Emil Rengle, anunț după semifinala Eurovision România 2026: „Mă simt acasă aici! Eu sunt Alexandru acum. Da, eu vreau să fiu român”
Exclusiv
Stiri Mondene 18:09
Alejandro Fernandez, partenerul lui Emil Rengle, anunț după semifinala Eurovision România 2026: „Mă simt acasă aici! Eu sunt Alexandru acum. Da, eu vreau să fiu român”
După eliminarea de la Survivor România 2026, Călin Donca a făcut dezvăluiri despre perioada petrecută la închisoare. Ce a spus despre polițistul Marian Godină: „Lucrurile ar fi stat diferit”
Exclusiv Interviu
Stiri Mondene 17:11
După eliminarea de la Survivor România 2026, Călin Donca a făcut dezvăluiri despre perioada petrecută la închisoare. Ce a spus despre polițistul Marian Godină: „Lucrurile ar fi stat diferit”
Gheorghe Stan, judecătorul CCR propus de PSD, a intrat în concediu înaintea verdictului Curții la pensiile magistraților, amânat deja de 4 ori
Politică 16:44
Gheorghe Stan, judecătorul CCR propus de PSD, a intrat în concediu înaintea verdictului Curții la pensiile magistraților, amânat deja de 4 ori
Dacian Dragoș, judecător CCR, a obținut un prim verdict favorabil la Curtea de Apel. A doua decizie a CAB va fi mâine, aceeași zi cu ședința CCR pentru pensiile speciale
Politică 15:43
Dacian Dragoș, judecător CCR, a obținut un prim verdict favorabil la Curtea de Apel. A doua decizie a CAB va fi mâine, aceeași zi cu ședința CCR pentru pensiile speciale
