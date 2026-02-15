Horoscop Berbec – 16 februarie 2026:

Este o zi tensionată, cu multe momente în care te-ai putea simți luat pe sus de evenimente pe care nu le poți controla. Puțină răbdare ți-ar putea fi de folos.

Horoscop Taur – 16 februarie 2026:

S-ar putea să simți că ordinea a dispărut complet din viața ta și că noua realitate e departe de ceea ce ți-ai dorit. Poate fi doar o impresie de moment, evident greșită.

Horoscop Gemeni – 16 februarie 2026:

Astăzi va trebui să fii un exemplu de înțelepciune, ca să poți ieși cu fața curată din situații tensionate. Este bine să nu te bazezi prea mult pe cuvinte.

Horoscop Rac – 16 februarie 2026:

Este important să nu te scufunzi în propria mare de emoții și să ai grijă la reacțiile față de cei din jur, care nu au habar în ce stare ești tu.

Horoscop Leu – 16 februarie 2026:

Există un impuls dur care îi îndeamnă pe oameni să creadă că ar fi mai fericiți, dacă ar putea fi mai liberi. Dar tu știi că libertatea nu există fără responsabilitate.

Horoscop Fecioară – 16 februarie 2026:

Te-ar putea surprinde deosebit de neplăcut anumite situații care evoluează cu totul și cu totul altfel decât ai fi vrut tu. Este bine să ai răbdare și să fii mai cuminte la vorbă.

Horoscop Balanță – 16 februarie 2026:

Te afli în fața unui moment care te poate ajuta sau poate contribui la pierderea accelerată a încrederii în partea frumoasă a vieții. Rezultatul depinde de tine.

Horoscop Scorpion – 16 februarie 2026:

Ar fi păcat să te lași în voia unui impuls anarhic și să uiți de lucrurile bune pe care le-ai construit împreună cu cei din familie.

Horoscop Săgetător – 16 februarie 2026:

Este bine să fii atent la impulsul de a-ți neglija responsabilitățile. Răbdarea este o virtute de care ai mare nevoie astăzi.

Horoscop Capricorn – 16 februarie 2026:

Astăzi ai putea cădea în capcana întinsă de una dintre plăcerile tale. Ai putea să iei decizii greșite doar pentru că ești în căutarea unei plăceri anume.

Horoscop Vărsător – 16 februarie 2026:

Dorința ta de a dărâma obstacolele aflate în calea planurilor tale, în special cele legate de casă și familie, ar putea avea efecte nedorite pe care nu le poți prevedea acum.

Horoscop Pești – 16 februarie 2026:

Chiar dacă ai senzația clară că nu poți controla deloc anumite situații, ar fi bine să îți păstrezi calmul și să observi încotro se îndreaptă lucrurile.