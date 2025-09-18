Horoscop Berbec – 19 septembrie 2025:

Atmosfera se schimbă, la fel și prioritățile tale. Stilul de viață, buna organizare a muncii și starea de sănătate devin priorități pentru perioada următoare. În relațiile cu cei dragi, onestitatea este cea mai bună alegere.

Horoscop Taur – 19 septembrie 2025:

Scade presiunea pe care ai creat-o singur prin preluarea prea multor responsabilități în locul celor din familie. Există riscul să devii mai zgârcit cu emoțiile și cu sentimentele, chiar dacă știi că nu e bine.

Horoscop Gemeni – 19 septembrie 2025:

Vei avea de partea ta, începând de astăzi, mai multă putere de convingere, o accentuare a farmecului personal, în special în exprimarea directă. Poți rezolva multe, dar nu și dacă uiți că și ceilalți au de protejat propriile interese.

Horoscop Rac – 19 septembrie 2025:

Este bine să-ți temperezi pornirile prea egoiste și să dai dovadă de bunăvoință reală față de cei din jur. Chiar dacă vei fi tentat să ții cont doar de interesele tale, ar trebui să știi că așa nu rezolvi nimic.

Horoscop Leu – 19 septembrie 2025:

Situația începe să dea semne care indică nevoia de a deveni mai rational cu cheltuielile și mai bine organizat când vine vorba despre muncă sau despre respectful de sine, care nu trebuie să devină o bază pentru fel și fel de exagerări.

Cum au reușit sute de români din Franţa să cumpere și să renoveze o biserică catolică în comuna lui Van Gogh
Recomandări
Cum au reușit sute de români din Franţa să cumpere și să renoveze o biserică catolică în comuna lui Van Gogh

Horoscop Fecioară – 19 septembrie 2025:

Veștile sunt bune, chiar dacă nu sunt grozave. Începând de astăzi te vei simți mai bine, vei arăta mai bine și vei reuși să te pui mai bine în valoare, indiferent de context. Onestitatea este o condiție obligatorie pentru reușitele de durată.

Horoscop Balanță – 19 septembrie 2025:

Contextul se complică și mai mult, în primul rând prin senzația din ce în ce mai pregnantă că ești lăsat pe dinafară când se iau deciziile importante la nivelului grupului din care faci parte. O alegere bună ar fi să-ți vezi de treburile tale.

Horoscop Scorpion – 19 septembrie 2025:

Cei din cercul de prieteni capătă și mai multă putere de convingere și vor reuși să te atragă în proiectele lor. Poate îți va surâde ideea unor beneficii pe care le-ai putea obține, dar s-ar putea ca prețul acestora să fie cam piperat.

Horoscop Săgetător – 19 septembrie 2025:

Vei avea de partea ta, începând de astăzi, mai multă considerație din partea unui grup anume și te vei bucura de mai multă apreciere. Onestitatea este atuul tău cel mai de preț.

Horoscop Capricorn – 19 septembrie 2025:

Ești tentat să te întorci în universul cunoscut, la un trecut care te-a pus în cea mai bună lumină. Problema e că acel trecut nu mai are nimic să-ți ofere și ar fi bine să te ții departe de astfel de tentații.

Horoscop Vărsător – 19 septembrie 2025:

Vei avea șansa de a vedea altfel lucrurile și de a adopta o nouă atitudine față de problemele financiare. Șansa vine printr-o foarte bună organizare, dar și prin mai mult realism, mai ales când îți evaluezi drepturile.

Horoscop Pești – 19 septembrie 2025:

Cu siguranță îți va crește puterea de convingere în orice negociere, începând de astăzi, dar rezultatele la care vei ajunge vor depinde și de onestitatea intențiilor tale.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine.
ABONEAZĂ-TE HOROSCOPUL ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 știri – Filme și seriale: Ariana Grande și Robert De Niro, într-o nouă comedie | Margot Robbie revine pe marile ecrane
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Informația bombă din dosarul lui Toto Dumitrescu. Ce s-a aflat schimbă cu totul cursul anchetei. Procurorii au intervenit când au auzit. Ce răsturnare de situație!
Viva.ro
Informația bombă din dosarul lui Toto Dumitrescu. Ce s-a aflat schimbă cu totul cursul anchetei. Procurorii au intervenit când au auzit. Ce răsturnare de situație!
Jurnalista Sonia Simionov a explicat cum va scăpa Toto Dumitrescu de acuzația că a condus sub influența substanțelor interzise: „A fost depistat pozitiv la cocaină”
Unica.ro
Jurnalista Sonia Simionov a explicat cum va scăpa Toto Dumitrescu de acuzația că a condus sub influența substanțelor interzise: „A fost depistat pozitiv la cocaină”
Ce spune Gina Chirilă despre mesajele subtile din social media, după ce s-a zvonit că sunt destinate fostului ei soț, Bogdan Vlădău: „Și alții rezonează...”
Elle.ro
Ce spune Gina Chirilă despre mesajele subtile din social media, după ce s-a zvonit că sunt destinate fostului ei soț, Bogdan Vlădău: „Și alții rezonează...”
gsp
„V-ați stabilit în Austria?”. În dialogul cu GSP, legendarul Octavian Bellu a dezvăluit cu ce ocupă în acest moment
GSP.RO
„V-ați stabilit în Austria?”. În dialogul cu GSP, legendarul Octavian Bellu a dezvăluit cu ce ocupă în acest moment
Mama lui Toto Dumitrescu, „Monica Bellucci de România”. Cum arată Letiția Badea la 50 de ani, fost fotomodel de top în anii ’90
GSP.RO
Mama lui Toto Dumitrescu, „Monica Bellucci de România”. Cum arată Letiția Badea la 50 de ani, fost fotomodel de top în anii ’90
Parteneri
Cea mai nesuferită zodie! Singura care nu se înțelege cu nimeni! Nimeni și nimic nu-i poate înmuia inima
Libertateapentrufemei.ro
Cea mai nesuferită zodie! Singura care nu se înțelege cu nimeni! Nimeni și nimic nu-i poate înmuia inima
Cei 4 copii ai lui Ilie Dumitrescu, între strălucire și scandal! Sică, condamnat pentru droguri, Toto, pozitiv la cocaină. Imagini cu toată familia: “Pe Toto îl vedeam ca pe un soare…”
Avantaje.ro
Cei 4 copii ai lui Ilie Dumitrescu, între strălucire și scandal! Sică, condamnat pentru droguri, Toto, pozitiv la cocaină. Imagini cu toată familia: “Pe Toto îl vedeam ca pe un soare…”
Așa arată casa luxoasă a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: un singur pat valorează peste 20.000 de lei!
Tvmania.ro
Așa arată casa luxoasă a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: un singur pat valorează peste 20.000 de lei!

Alte știri

Energia din România ajunge pe masa CSAT: Bogdan Ivan, indignat din cauza moluștelor, peștilor și greierilor care blochează investițiile
Știri România 21:59
Energia din România ajunge pe masa CSAT: Bogdan Ivan, indignat din cauza moluștelor, peștilor și greierilor care blochează investițiile
Ilie Bolojan, despre plafonarea preţurilor la alimentele de bază: Vedem care va fi reacţia marilor distribuitori şi vom lua o decizie
Știri România 21:11
Ilie Bolojan, despre plafonarea preţurilor la alimentele de bază: Vedem care va fi reacţia marilor distribuitori şi vom lua o decizie
Parteneri
Povestea Alisei, favorita secretă a lui Putin. Era invitată la reședința privată a lui Putin o dată la două săptămâni
Adevarul.ro
Povestea Alisei, favorita secretă a lui Putin. Era invitată la reședința privată a lui Putin o dată la două săptămâni
Ambasada Rusiei, dată în judecată pentru imobilul de 1,4 milioane de euro pe care îl ocupă în București. Cum s-a ajuns în această situație
Fanatik.ro
Ambasada Rusiei, dată în judecată pentru imobilul de 1,4 milioane de euro pe care îl ocupă în București. Cum s-a ajuns în această situație
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință
Financiarul.ro
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință

Monden

Reacția Alinei Sorescu despre presupusele interacțiuni cu Alexandru Ciucu, de pe TikTok. „El mă urmărește pe mine”
Stiri Mondene 17:50
Reacția Alinei Sorescu despre presupusele interacțiuni cu Alexandru Ciucu, de pe TikTok. „El mă urmărește pe mine”
Afecțiunea pe care Andreea Marin a ținut-o ascunsă. A căzut pe stradă: „Mi-am pus problema că aș putea avea ceva la inimă”
Stiri Mondene 17:00
Afecțiunea pe care Andreea Marin a ținut-o ascunsă. A căzut pe stradă: „Mi-am pus problema că aș putea avea ceva la inimă”
Parteneri
Cum și-au făcut apariția Donald Trump și soția lui la banchetul regal organizat la Castelul Windsor. Melania Trump a purtat o ținută îndrăzneață. FOTO
Elle.ro
Cum și-au făcut apariția Donald Trump și soția lui la banchetul regal organizat la Castelul Windsor. Melania Trump a purtat o ținută îndrăzneață. FOTO
„Îmi reproșez divorțul de Daciana”. L-au cuprins regretele? Victor Ponta a spus ce s-a întâmplat, de fapt, în căsnicia cu Daciana Sârbu și de ce s-au despărțit
Unica.ro
„Îmi reproșez divorțul de Daciana”. L-au cuprins regretele? Victor Ponta a spus ce s-a întâmplat, de fapt, în căsnicia cu Daciana Sârbu și de ce s-au despărțit
Uluitor cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express 2025. Ana și Smaranda au cariere de succes și nimeni nu se gândea vreodată că lucrează în așa domenii. Toți vorbesc despre ele acum
Viva.ro
Uluitor cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express 2025. Ana și Smaranda au cariere de succes și nimeni nu se gândea vreodată că lucrează în așa domenii. Toți vorbesc despre ele acum
Parteneri
51 de ani și arată ca o zeiță! Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, întrece orice așteptare – vezi cum arată acum
TVMania.ro
51 de ani și arată ca o zeiță! Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, întrece orice așteptare – vezi cum arată acum
Imagini exclusive din interiorul Catedralei Mântuirii Neamului, cu o lună înainte de deschidere
ObservatorNews.ro
Imagini exclusive din interiorul Catedralei Mântuirii Neamului, cu o lună înainte de deschidere
VIDEO Fiul lui Dumitrescu, potop de înjurături după ce a fost încătușat. Declarații halucinante, imagini de la fața locului
Libertateapentrufemei.ro
VIDEO Fiul lui Dumitrescu, potop de înjurături după ce a fost încătușat. Declarații halucinante, imagini de la fața locului
Parteneri
Americanca Townsend, șocată de mâncarea găsită în China, la Billie Jean King Cup » A ironizat „bucătăria” și a primit replica de la rivală: „Dacă vrei, e un KFC la aeroport”
GSP.ro
Americanca Townsend, șocată de mâncarea găsită în China, la Billie Jean King Cup » A ironizat „bucătăria” și a primit replica de la rivală: „Dacă vrei, e un KFC la aeroport”
Hamilton dezvăluie de ce și-a vândut colecția de automobile: „Dacă îmi voi mai cumpăra o mașină, aceasta va fi!”
GSP.ro
Hamilton dezvăluie de ce și-a vândut colecția de automobile: „Dacă îmi voi mai cumpăra o mașină, aceasta va fi!”
Parteneri
Demisie răsunătoare la Kremlin / Numărul 2 din administrația lui Putin își dă demisia
Mediafax.ro
Demisie răsunătoare la Kremlin / Numărul 2 din administrația lui Putin își dă demisia
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
StirileKanalD.ro
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Promo
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Advertorial
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Wowbiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
StirileKanalD.ro
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
Emmanuel și Brigitte Macron vor să demonstreze în instanță că Prima Doamnă este femeie. Cine este influencerita care bagă “mâna ca foc” că soția președintelui Franței s-a născut bărbat
KanalD.ro
Emmanuel și Brigitte Macron vor să demonstreze în instanță că Prima Doamnă este femeie. Cine este influencerita care bagă “mâna ca foc” că soția președintelui Franței s-a născut bărbat

Politic

Ilie Bolojan a chemat primarii la Guvern, dar nu a mai venit să discute cu ei. Ce s-a decis în absența premierului
Exclusiv
Politică 17 sept.
Ilie Bolojan a chemat primarii la Guvern, dar nu a mai venit să discute cu ei. Ce s-a decis în absența premierului
Peste 200 de parlamentari români încasează lunar câte 35.000 de lei cash. Trebuie să prezinte acte justificative pentru doar jumătate din sumă
Exclusiv
Politică 17 sept.
Peste 200 de parlamentari români încasează lunar câte 35.000 de lei cash. Trebuie să prezinte acte justificative pentru doar jumătate din sumă
Parteneri
Americanii au 400 de zile pentru a-și salva democrația
Spotmedia.ro
Americanii au 400 de zile pentru a-și salva democrația
S-a aflat cine moștenește averea de peste 40 de milioane de euro a marelui campion de box Ricky Hatton
Fanatik.ro
S-a aflat cine moștenește averea de peste 40 de milioane de euro a marelui campion de box Ricky Hatton
10 milioane de euro. Atât ne costă lunar salariile din primăriile Bucureștiului. Cine încasează cel mai mult
Spotmedia.ro
10 milioane de euro. Atât ne costă lunar salariile din primăriile Bucureștiului. Cine încasează cel mai mult