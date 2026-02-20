Horoscop Berbec – 21 februarie 2026:

Ai ocazia de a-ți demonstra ție că ai puterea interioară necesară de a te ridica după orice pierdere, de a accepta viața așa cum este și de a o face mai frumoasă, pentru tine.

Horoscop Taur – 21 februarie 2026:

Este bine să te retragi în interior, acolo vei găsi inspirația de care ai nevoie pentru a transforma chiar și situațiile neplăcute în mici reușite, în bucurii.

Horoscop Gemeni – 21 februarie 2026:

Chiar dacă nu poți controla mare lucru din ceea ce trăiești și nici nu se anunță vreo schimbare majoră în acest sens, poți găsi motive de bucurie în fiecare zi.

Horoscop Rac – 21 februarie 2026:

Ai șansa de a da o altă direcție, mai constructivă, gândurilor și aspirațiilor tale. Ai nevoie de asta, ca să te poți bucura de reușite, mai mici sau mai mari.

Horoscop Leu – 21 februarie 2026:

Este posibil să-ți fie pe plac ziua de astăzi prin libertatea de a fi tu însuți și de a înțelege că această alegere este benefică și pentru ceilalți pentru că le oferă inspirație.

Horoscop Fecioară – 21 februarie 2026:

S-ar putea să nu prinzi imediat sensul unor evenimente și să nu știi ce să alegi. Nici nu e nevoie pentru că ziua îți oferă un grad mai mare de libertate, ca să te bucuri de viață.

Horoscop Balanță – 21 februarie 2026:

Ar fi bine să alegi ceea ce știi că îți protejează partea cea mai delicată a firii, de exemplu acea sensibilitate care se manifestă față de cei pe care-i iubești.

Horoscop Scorpion – 21 februarie 2026:

Este un moment foarte bun pentru a te ocupa de problemele tale, inclusiv cele sufletești. Unde știi că ai cele mai mari restanțe, ar fi bine să intervii.

Horoscop Săgetător – 21 februarie 2026:

Este abia începutul unei lungi perioade de înțelegeri profunde, pe care le vei percepe ca pe niște revelații, legate de relațiile dintre tine și toți cei dragi.

Horoscop Capricorn – 21 februarie 2026:

În funcție de cât de matur ești, vei ști cum să primești adevărurile pe care le descoperi astăzi. Pot părea neplăcute, la prima vedere, dar au valoarea lor.

Horoscop Vărsător – 21 februarie 2026:

Chiar dacă nu ești pregătit să asculți cuvintele aspre ale unor apropiați, ar fi bine să le asculți și să decizi apoi dacă merită să le acorzi importanță sau nu.

Horoscop Pești – 21 februarie 2026:

Orice obstacol ți se pare o piedică de netrecut și ar fi bine să înveți repede că nu e deloc așa, de cele mai multe ori.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine. ABONEAZĂ-TE