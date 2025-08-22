Horoscop Berbec – 23 august 2025:

Vei avea de ales între a te lăsa în voia contextului care nu te încurajează în niciuna dintre direcțiile de care ai nevoie și a-ți construi singur, cu puterile proprii, pas cu pas, o existență echilibrată.

Horoscop Taur – 23 august 2025:

Este o zi care nu aduce nici pe departe ceea ce ai sperat, ba s-ar putea să contrazică anumite așteptări mai vechi. Dacă ai nevoie de ceva anume, va trebui să te ocupi singur, să faci eforturile necesare pentru a-ți oferi ceea ce îți este necesar.

Horoscop Gemeni – 23 august 2025:

Dacă insiști cu solicitările tale, s-ar putea să ai surpriza neplăcută de a primi răspunsuri negative, inclusiv din partea unor apropiați. Este mai înțelept să te ocupi singur de nevoile tale.

Horoscop Rac – 23 august 2025:

Ar fi suficient să ai mintea limpede, ca să poți vedea dincolo de emoțiile negative pe care le exprimă cei din jur. Dar nu va fi ușor și nici simplu să ajungi acolo, pentru că acele emoții te vor cuprinde și pe tine.

Horoscop Leu – 23 august 2025:

Vei reuși să ignori foarte ușor orice fel de refuz, respingere sau alte forme negative de răspuns la solicitările tale care vor veni astăzi din partea celor din jur. Bine ar fi să te orientezi către puterile proprii și către resursele personale.

Recomandări O profesoară din București refuză să boicoteze începutul anului școlar, așa cum i-o cer colegii: „Îmi voi întâmpina elevii cu zâmbetul pe buze”

Horoscop Fecioară – 23 august 2025:

Ești în elementul tău, dar îți lipsește ceva esențial, siguranța zilei de mâine, fără de care ești convins că nu te poți desfășura la adevăratul tău potențial. Ar fi bine să regândești puțin această abordare, poate găsești una mai bună.

Horoscop Balanță – 23 august 2025:

S-ar putea să fii mai ușor de rănit astăzi și chiar să te simți rănit de reacțiile unora dintre apropiați față de solicitările tale, pe care le consideri îndreptățite și corecte.

Horoscop Scorpion – 23 august 2025:

Ți-e greu să treci în umbră și asta se va vedea astăzi, în primul rând prin faptul că vei reacționa dur față de orice refuz al celor apropiați. Poate ar fi mai înțelept să-ți regândești opțiunile, inclusiv alegerile sentimentale.

Horoscop Săgetător – 23 august 2025:

Îți revine o sarcină dificilă, aceea de a restabili echilibrul pierdut în anumite domenii ale existenței tale. Sigur că nu se pot rezolva asemenea probleme peste noapte, dar trebuie să începi de undeva.

Horoscop Capricorn – 23 august 2025:

Este posibil să te simți bine astăzi, chiar dacă cei din jur se vor plânge de una și de alta, la fiecare pas. Dacă alegi să-ți vezi de-ale tale, vei reuși să obții și rezultate și te vei proteja de excesele celorlalți.

Recomandări Facturile românilor pe iulie au fost emise cu TVA 21%. „Netflix, utilități, internet, toate sunt mai scumpe cu o lună mai devreme”

Horoscop Vărsător – 23 august 2025:

Ar fi bine să eviți amestecul în treburile altora, mai ales dacă nu ți se cere să intervii. Poate că teama te va împinge de la spate și îți va fi greu să te abții, dar știi și tu cum se încheie astfel de episoade.

Horoscop Pești – 23 august 2025:

Sunt multe iluzii, la fel de multă visare și dorințe neexprimate care ridică obstacole în relațiile cu cei dragi. Astăzi ai putea să faci un efort ca să evaluezi corect ceea ce oferi, ca să știi ce poți cere pe bună dreptate.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine. ABONEAZĂ-TE