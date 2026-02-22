Horoscop Berbec – 23 februarie 2026:

Chiar dacă simți nevoia să reacționezi față de tot ce nu-ți convine, ar fi bine să ai grijă ca cei din jur să nu devină piedici imaginare în fața planurilor tale.

Horoscop Taur – 23 februarie 2026:

Este bine să te menții în limitele conduitei tale protectoare cu cei din jur, ca să îi ajuți și pe ei cu atitudinea ta și să reușești să rezolvi ceea ce te interesează.

Horoscop Gemeni – 23 februarie 2026:

Ai ocazia să faci o selecție mai clară a scopurilor pe care le poți urmări astăzi, dacă vei reuși să înțelegi încotro se îndreaptă lucrurile și să te adaptezi rapid.

Horoscop Rac – 23 februarie 2026:

Ai nevoie de un răgaz, din când în când, ca să poți vedea limpede ce simți și ce îți spune intuiția. Doar așa vei reuși să ieși din șirul nesfârșit de complicații pe care îl poți crea singur.

Horoscop Leu – 23 februarie 2026:

Este o zi care ar putea fi pe gustul tău, dacă vei reuși să-ți temperezi tendința de a căuta repede un vinovat pentru ceea ce nu-ți reușește din prima încercare.

Horoscop Fecioară – 23 februarie 2026:

Sunt șanse mari să te descurci foarte bine astăzi pentru că ți se cere spirit practic și orientare către ceea ce se poate face în prezent.

Horoscop Balanță – 23 februarie 2026:

Poate că nu vor fi toate așa cum dorești, dar vei reuși să rezolvi destule probleme și să te și bucuri pentru asta, cu condiția să fii concentrat și atent mai tot timpul.

Horoscop Scorpion – 23 februarie 2026:

Este important să fii atent la ceea ce-ți dorești cel mai mult, dar atitudinea ta nu ar trebui să devină o piedică în calea celorlalți care ar putea să facă exact ca tine.

Horoscop Săgetător – 23 februarie 2026:

Ar fi de dorit să nu te amesteci în toate, ca să îți păstrezi resursele pentru ceea ce contează, să ai la dispoziția ta resursele cele mai prețioase.

Horoscop Capricorn – 23 februarie 2026:

Este o zi presărată cu momente clare, în care vei reuși să rezolvi ce te interesează, dar și cu destule momente confuze, pe care va trebui să le gestionezi bine.

Horoscop Vărsător – 23 februarie 2026:

Ceri mult de la cei din jur, ți se pare normal să faci asta, ei sunt de altă părere, dar nu spun. Situația nu e deloc așa cum pare.

Horoscop Pești – 23 februarie 2026:

Dacă reușești să îți păstrezi cumpătul cea mai mare parte din zi, vei reuși să și se rezolvi ce ai de rezolvat, dar și să îți protejezi echilibrul interior.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine. ABONEAZĂ-TE