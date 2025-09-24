Horoscop Berbec – 25 septembrie 2025:

Ai șansa de a trăi frumos, fără complicații, într-o succesiune armonioasă de evenimente care par a fi așezate ca să-ți fie pe plac. De fapt, energia acestei zile îți deschide ție ochii, ca să poți vedea cum merge totul de la sine.

Horoscop Taur – 25 septembrie 2025:

Este important să te bucuri de ceea ce vezi că merge așa cum ți-ai dorit, chiar dacă nu e întocmai așa cum ai planificat. Poate că vei reuși să înveți cât de valoroasă este adaptarea rapidă la ceea ce-ți scoate în cale viața.

Horoscop Gemeni – 25 septembrie 2025:

Ai parte de o zi pe placul tău, atât de mult încât îți vei dori să fie toate zilele așa. Este important să recunoști orice contribuție pe care au avut-o cei din jur la reușita unui proiect care acum își arată roadele.

Horoscop Rac – 25 septembrie 2025:

Este o zi în care armonia vine de la sine, lucrurile merg bine și frumos, în direcția dorită de tine. Nici nu se putea o zi mai potrivită pentru a-ți exprima recunoștința față de cei care ți-au oferit ajutorul lor la un moment dat.

Horoscop Leu – 25 septembrie 2025:

Toate îți sunt pe plac și chiar dacă unele n-ar fi, vei trece cu vederea cu generozitate. Așa afli cum îți poți construi singur armonia de zi cu zi și la cine poți apela, ca să primești ajutorul de care ai nevoie.

Greii PSD care îl vor plecat pe Ilie Bolojan din funcția de premier
Recomandări
Greii PSD care îl vor plecat pe Ilie Bolojan din funcția de premier

Horoscop Fecioară – 25 septembrie 2025:

Este bine să te bucuri de ceea ce poți face cu ușurință și de ceea ce merge de la sine, fără pretenții și complicații. Este o zi care te poate ajuta să apreciezi mai mult ceea ce primești tot timpul de la cei din jur.

Horoscop Balanță – 25 septembrie 2025:

Ai ocazia să descoperi cât de frumos poți trăi atunci când nu complici lucrurile, când nu lași nemulțumirea să-ți umbrească realizările. Este esențial să reții această lecție, poate chiar să o împărtășești și altora.

Horoscop Scorpion – 25 septembrie 2025:

Ai șansa de a vedea mai limpede cum să ieși dintr-un impas anume și cui îi poți cere ajutorul pentru a reuși. Sigur că și rezultatele vor trebui împărțite, pe măsura eforturilor depuse de fiecare.

Horoscop Săgetător – 25 septembrie 2025:

Vei reuși să duci la bun sfârșit ceea ce ți-ai propus, fără eforturi exagerate sau complicații. Toate merg de la sine astăzi, semn că a venit momentul să te bucuri de anumite realizări, împreună cu cei care ți-au fost alături pe acel drum.

Horoscop Capricorn – 25 septembrie 2025:

Cel mai frumos dar pe care ți-l poți oferi astăzi este să te bucuri de ceea ce vezi că merge și fără să depui tu eforturi speciale. Mai sunt și astfel de momente și e o idee bună să te bucuri de ele.

Horoscop Vărsător – 25 septembrie 2025:

Este bine să te ocupi astăzi de rezolvarea unor probleme delicate pentru că situația va evolua în cu totul altă dinamică și vei reuși să te apropii de rezultatele pe care ți le-ai dorit.

Horoscop Pești – 25 septembrie 2025:

Situația se simplifică de la sine, tu nu poți decât să te bucuri și să contribui și la acest proces care ți se potrivește de minune. Este important să recunoști meritele celor care ți-au fost alături atunci când lucrurile nu erau atât de clare.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine.
ABONEAZĂ-TE HOROSCOPUL ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Curtea Constituțională a amânat verdictul la pensiile magistraților. Ilie Bolojan amenințase cu demisia dacă legea pică la CCR
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaela Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Viva.ro
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaela Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
La 2 luni după ce a ieșit de la închisoare, Elena Udrea a decis să vorbească. „Am făcut tot ce am făcut în politică pentru că am vrut”. Ce a dezvăluit acum fosta „blondă de la Cotroceni” despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Unica.ro
La 2 luni după ce a ieșit de la închisoare, Elena Udrea a decis să vorbească. „Am făcut tot ce am făcut în politică pentru că am vrut”. Ce a dezvăluit acum fosta „blondă de la Cotroceni” despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Cu ce probleme se confruntă Ilona Brezoianu, cu puțin timp înainte de a naște: „Încerc să fiu optimistă și să mă gândesc că o să fie bine...”
Elle.ro
Cu ce probleme se confruntă Ilona Brezoianu, cu puțin timp înainte de a naște: „Încerc să fiu optimistă și să mă gândesc că o să fie bine...”
gsp
Din 1995 a locuit în Spania, acum s-a întors în România și e șocat: „Arată jalnic! Ne-am întors cu 40 de ani în urmă, m-a apucat depresia”
GSP.RO
Din 1995 a locuit în Spania, acum s-a întors în România și e șocat: „Arată jalnic! Ne-am întors cu 40 de ani în urmă, m-a apucat depresia”
Gigi Becali a dezvăluit cum se comportă când vede muncitori nepalezi în București: "Ei acum mă urmăresc"
GSP.RO
Gigi Becali a dezvăluit cum se comportă când vede muncitori nepalezi în București: "Ei acum mă urmăresc"
Parteneri
Cumplit, nu și el! Celebrul om de televiziune a făcut anunțul grav: are cancer! E supervedetă și om de afaceri, dar întâi de toate e tată și soț! Cel mai mic dintre copiii săi nu are nici 2 ani
Libertateapentrufemei.ro
Cumplit, nu și el! Celebrul om de televiziune a făcut anunțul grav: are cancer! E supervedetă și om de afaceri, dar întâi de toate e tată și soț! Cel mai mic dintre copiii săi nu are nici 2 ani
Uită-te bine, vezi ceva schimbat la ea? Ce și-a făcut Bianca Drăgușanu la față: “Este una dintre cele mai frumoase intervenții”. E rară în România și costă 1500 de euro
Avantaje.ro
Uită-te bine, vezi ceva schimbat la ea? Ce și-a făcut Bianca Drăgușanu la față: “Este una dintre cele mai frumoase intervenții”. E rară în România și costă 1500 de euro
Cum arată vila fabuloasă a lui Irinei Fodor: peste 30 de soiuri de trandafiri și camere ca din revistă
Tvmania.ro
Cum arată vila fabuloasă a lui Irinei Fodor: peste 30 de soiuri de trandafiri și camere ca din revistă

Alte știri

Prinderea și extrădarea lui Horațiu Potra din Dubai ar putea dura câteva luni
Știri România 21:55
Prinderea și extrădarea lui Horațiu Potra din Dubai ar putea dura câteva luni
Managerii de spitale și șefii de secție vor fi evaluați, de la 1 octombrie. Alexandru Rogobete: „Conducerea unui spital public nu este un privilegiu
Știri România 20:15
Managerii de spitale și șefii de secție vor fi evaluați, de la 1 octombrie. Alexandru Rogobete: „Conducerea unui spital public nu este un privilegiu
Parteneri
Ucraina lovește Flota Rusă din Marea Neagră la Novorossiisk. Haos și panică în stațiunile de pe litoralul rusesc
Adevarul.ro
Ucraina lovește Flota Rusă din Marea Neagră la Novorossiisk. Haos și panică în stațiunile de pe litoralul rusesc
Cele mai bune sisteme de pensii din UE. În ce țară se poate lucra trei zile pe săptămână pe salariu întreg şi cât de departe e România de acest model
Fanatik.ro
Cele mai bune sisteme de pensii din UE. În ce țară se poate lucra trei zile pe săptămână pe salariu întreg şi cât de departe e România de acest model
Psihologii trag un semnal de alarmă. „Sindromul inimii de gheață”, o problemă emoțională tot mai frecventă
Financiarul.ro
Psihologii trag un semnal de alarmă. „Sindromul inimii de gheață”, o problemă emoțională tot mai frecventă

Monden

Ce spune Mihaela Tatu despre revenirea în televiziune după ce a fost înlocuită de Mirela Vaida, la Antena 1. „Eu mă las purtată de evenimente”
Stiri Mondene 17:40
Ce spune Mihaela Tatu despre revenirea în televiziune după ce a fost înlocuită de Mirela Vaida, la Antena 1. „Eu mă las purtată de evenimente”
Cine e actorul alături de care Ana Ularu ar juca pentru tot restul vieții: „Știu asta despre mine”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:23
Cine e actorul alături de care Ana Ularu ar juca pentru tot restul vieții: „Știu asta despre mine”
Parteneri
Daciana Sârbu, declarații oneste despre viața ei amoroasă, după divorț. Ce spune despre dorința de a se recăsători: „Viața e atât de frumoasă și totuși ..”
Elle.ro
Daciana Sârbu, declarații oneste despre viața ei amoroasă, după divorț. Ce spune despre dorința de a se recăsători: „Viața e atât de frumoasă și totuși ..”
Ce transformare spectaculoasă! Toată lumea vorbește despre noul look al Ralucăi Turcan, iar medicii esteticieni au observat imediat intervențiile la care ar fi apelat. Cum arăta în urmă cu câțiva ani
Unica.ro
Ce transformare spectaculoasă! Toată lumea vorbește despre noul look al Ralucăi Turcan, iar medicii esteticieni au observat imediat intervențiile la care ar fi apelat. Cum arăta în urmă cu câțiva ani
Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, în perioada când l-a adoptat pe fiul ei! Imagini pe care nu le-ai mai văzut niciodată: era brunetă și avea părul ondulat
Viva.ro
Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, în perioada când l-a adoptat pe fiul ei! Imagini pe care nu le-ai mai văzut niciodată: era brunetă și avea părul ondulat
Parteneri
Roxana Nemeș a transformat camera gemenilor într-un colț de basm! „Exact ce visam” – trebuie să vezi cum arată locul în care își vor petrece primele momente acasă!
TVMania.ro
Roxana Nemeș a transformat camera gemenilor într-un colț de basm! „Exact ce visam” – trebuie să vezi cum arată locul în care își vor petrece primele momente acasă!
Primul oraş care a instalat gard electric anti-urşi. Demonstraţie despre cum funcţionează proiectul
ObservatorNews.ro
Primul oraş care a instalat gard electric anti-urşi. Demonstraţie despre cum funcţionează proiectul
A vorbit și i-a nimicit pe toți! Lacrimi și acuzații în primul interviu al Elenei Udrea după eliberare: despre Băsescu, Coldea, Năstase și Kovesi. N-a iertat și n-a uitat nimic
Libertateapentrufemei.ro
A vorbit și i-a nimicit pe toți! Lacrimi și acuzații în primul interviu al Elenei Udrea după eliberare: despre Băsescu, Coldea, Năstase și Kovesi. N-a iertat și n-a uitat nimic
Parteneri
„Mamă, e ceva incredibil aici!” » Ce echipă din Liga 1 i-a furat inima antrenoarei-patroană din România
GSP.ro
„Mamă, e ceva incredibil aici!” » Ce echipă din Liga 1 i-a furat inima antrenoarei-patroană din România
La 64 de ani, legenda fotbalului mondial a apărut la braț cu iubita de 26 de ani, la Gala Balonului de Aur
GSP.ro
La 64 de ani, legenda fotbalului mondial a apărut la braț cu iubita de 26 de ani, la Gala Balonului de Aur
Parteneri
Bolojan, despre plafonarea prețurilor la alimentele de bază: Am fost deschis la argumente
Mediafax.ro
Bolojan, despre plafonarea prețurilor la alimentele de bază: Am fost deschis la argumente
„Un prunc. S-a schimbat viața noastră!” Igor Cuciuc, surprins pentru prima dată cu copilul în brațe, după moartea fiicei sale! Artistul s-a transformat radical
StirileKanalD.ro
„Un prunc. S-a schimbat viața noastră!” Igor Cuciuc, surprins pentru prima dată cu copilul în brațe, după moartea fiicei sale! Artistul s-a transformat radical
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
Wowbiz.ro
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
Promo
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Advertorial
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Vladimir Putin, prima concesie în fața lui Donald Trump. Tratatul de dezarmare nucleară, prelungit cu un an
StirileKanalD.ro
Vladimir Putin, prima concesie în fața lui Donald Trump. Tratatul de dezarmare nucleară, prelungit cu un an
Prețul apei în aeroporturi și gări a fost plafonat la 3 lei. Amenzi usturătoare pentru comercianții care nu respectă legea
KanalD.ro
Prețul apei în aeroporturi și gări a fost plafonat la 3 lei. Amenzi usturătoare pentru comercianții care nu respectă legea

Politic

Curtea Constituțională a amânat verdictul la pensiile magistraților. Ilie Bolojan amenințase cu demisia dacă legea pică la CCR
Politică 19:04
Curtea Constituțională a amânat verdictul la pensiile magistraților. Ilie Bolojan amenințase cu demisia dacă legea pică la CCR
Greii PSD care îl vor plecat pe Ilie Bolojan din funcția de premier
Analiză
Politică 17:00
Greii PSD care îl vor plecat pe Ilie Bolojan din funcția de premier
Parteneri
Exclusiv - Angajații primăriilor, formare profesională în hoteluri de lux, la mare și la munte
Spotmedia.ro
Exclusiv - Angajații primăriilor, formare profesională în hoteluri de lux, la mare și la munte
Apelul lui Mitică Dragomir către judecători a avut efect: Liviu Ungurean „Bocciu” a fost eliberat! Update
Fanatik.ro
Apelul lui Mitică Dragomir către judecători a avut efect: Liviu Ungurean „Bocciu” a fost eliberat! Update
Pământul pare să mai aibă o Lună. Și nu de ieri, de azi!
Spotmedia.ro
Pământul pare să mai aibă o Lună. Și nu de ieri, de azi!