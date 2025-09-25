Horoscop Berbec – 26 septembrie 2025:

Astăzi ai șansa de a descoperi cum poți folosi resursele interioare de care dispui pentru a deveni sursă de inspirație pentru cei din jur. Poate că ți se pare greu de crezut, dar starea ta poate fi molipsitoare.

Horoscop Taur – 26 septembrie 2025:

Este o zi care vine cu mai puține provocări, dar te lasă să alegi preocupările pe care le consideri cele mai potrivite. Intuiția te poate ajuta mult în această situație, pentru că te va conduce către ceea ce îți este necesar.

Horoscop Gemeni – 26 septembrie 2025:

Ai parte de o zi pe placul tău, atât de mult încât îți vei dori să fie toate zilele așa. Este important să recunoști orice contribuție pe care au avut-o cei din jur la reușita unui proiect care acum își arată roadele.

Horoscop Rac – 26 septembrie 2025:

Ai șansa de a recupera, pe diverse căi, ceea ce ai pierdut în agitația din ultima vreme. Va fi ușor și simplu pentru că vine de la sine și vei ști imediat, intuitiv, ce ai de făcut.

Horoscop Leu – 26 septembrie 2025:

Ai ocazia să te calmezi, să privești cu calm toate problemele cu care te confrunți și chiar să-i ajuți pe cei apropiați să își schimbe atitudinea față de propriile probleme.

Radu Mazăre, „în cărți” pentru revizuirea condamnării la 9 ani de închisoare pentru retrocedarea plajelor. Cererea, făcută de „evaluatorul imobiliar agreat”
Recomandări
Radu Mazăre, „în cărți” pentru revizuirea condamnării la 9 ani de închisoare pentru retrocedarea plajelor. Cererea, făcută de „evaluatorul imobiliar agreat”

Horoscop Fecioară – 26 septembrie 2025:

Este un moment foarte potrivit pentru a te bucura de calmul acestei zile, care vine de la sine, fără să fie nevoie să faci nimic special. Sigur că dacă nu vrei, nu te vei calma deloc.

Horoscop Balanță – 26 septembrie 2025:

Este o zi care ți se potrivește de minune pentru că răspunde nevoii tale de calm și echilibru. Acestea vor veni de la sine astăzi, iar tu nu ai altceva de făcut decât să te bucuri de ele și să le protejezi.

Horoscop Scorpion – 26 septembrie 2025:

S-ar putea să te simți ciudat astăzi, să nu-ți fie prea comod să te adaptezi la atmosfera calmă și armonioasă pe care o aduce această zi. Poți tulbura totul într-o clipă, dacă asta îți dorești.

Horoscop Săgetător – 26 septembrie 2025:

Astăzi vezi totul mai clar și te poți bucura de ceea ce vezi pentru că întregul context vine în întâmpinarea dorinței tale de a te liniști, de a te regăsi, de a dărui cele mai frumoase calități ale tale.

Horoscop Capricorn – 26 septembrie 2025:

Ai parte de un răgaz binevenit de la preocupările care te stresează peste măsură. Este important să apreciezi acest interval de timp în care problemele se văd la dimensiunea lor reală.

Horoscop Vărsător – 26 septembrie 2025:

Zbaterile te-au obosit, agitația din ultima vreme te-a împiedicat să te revigorezi. Astăzi ai ocazia să te regăsești și vei reuși acest lucru, mai ales dacă vei dori sincer să-i vezi și pe cei din jurul tău liniștiți și, poate chiar fericiți.

Horoscop Pești – 26 septembrie 2025:

Te poți liniști, poți privi fără patimă alegerile făcute în ultima vreme și te poți bucura de ceea ce ai reușit până în acest moment. E cea mai bună cale către regăsirea armoniei interioare de care ai nevoie.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine.
ABONEAZĂ-TE HOROSCOPUL ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Boli ascunse ale inimii, tratamente și controale obligatorii. Interviu cu dr. Rodica Niculescu, șefa secției de Cardiologie Intervențională de la Spitalul Clinic SANADOR
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Viva.ro
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
S-a aflat! Aceasta este suma pe care au încasat-o Raluca Bădulescu și Florin Stamin la Asia Express! Au stat 3 săptămâni în competiție, dar au câștigat cât alții nu reșesc nici în jumătate de an! Wooow, la așa cifre nici că se aștepta cineva!
Unica.ro
S-a aflat! Aceasta este suma pe care au încasat-o Raluca Bădulescu și Florin Stamin la Asia Express! Au stat 3 săptămâni în competiție, dar au câștigat cât alții nu reșesc nici în jumătate de an! Wooow, la așa cifre nici că se aștepta cineva!
Raluca Bădulescu și Florin Stamin, PRIMELE DECLARAȚII după ce au fost eliminați de la Asia Express 2025! Ce au mărturisit cei doi: "Mi-a părut rău și am crezut că i-am dezamăgit pentru că..."
Elle.ro
Raluca Bădulescu și Florin Stamin, PRIMELE DECLARAȚII după ce au fost eliminați de la Asia Express 2025! Ce au mărturisit cei doi: "Mi-a părut rău și am crezut că i-am dezamăgit pentru că..."
gsp
Din 1995 a locuit în Spania, acum s-a întors în România și e șocat: „Arată jalnic! Ne-am întors cu 40 de ani în urmă, m-a apucat depresia”
GSP.RO
Din 1995 a locuit în Spania, acum s-a întors în România și e șocat: „Arată jalnic! Ne-am întors cu 40 de ani în urmă, m-a apucat depresia”
Răsturnare: instanța a schimbat decizia în cazul lui Toto Dumitrescu
GSP.RO
Răsturnare: instanța a schimbat decizia în cazul lui Toto Dumitrescu
Parteneri
După Dana Nălbaru, o altă super vedetă din România s-a pocăit. A trecut la penticostali, de dragul soțului: ”Am fost atinsă de Duhul Sfant”. Acum apare cu batic și rochii lungi
Libertateapentrufemei.ro
După Dana Nălbaru, o altă super vedetă din România s-a pocăit. A trecut la penticostali, de dragul soțului: ”Am fost atinsă de Duhul Sfant”. Acum apare cu batic și rochii lungi
Uită-te bine, vezi ceva schimbat la ea? Ce și-a făcut Bianca Drăgușanu la față: “Este una dintre cele mai frumoase intervenții”. E rară în România și costă 1500 de euro
Avantaje.ro
Uită-te bine, vezi ceva schimbat la ea? Ce și-a făcut Bianca Drăgușanu la față: “Este una dintre cele mai frumoase intervenții”. E rară în România și costă 1500 de euro
Cum arată vila fabuloasă a lui Irinei Fodor: peste 30 de soiuri de trandafiri și camere ca din revistă
Tvmania.ro
Cum arată vila fabuloasă a lui Irinei Fodor: peste 30 de soiuri de trandafiri și camere ca din revistă

Alte știri

Halele Antrefrig erau asigurate pentru 12 milioane de euro. De ce s-ar putea ca proprietarul să nu primească niciun ban
Știri România 22:58
Halele Antrefrig erau asigurate pentru 12 milioane de euro. De ce s-ar putea ca proprietarul să nu primească niciun ban
Cardinalul Lucian Mureşan a murit. Arhiepiscopul Major al Bisericii Greco-Catolice avea 94 de ani
Știri România 21:06
Cardinalul Lucian Mureşan a murit. Arhiepiscopul Major al Bisericii Greco-Catolice avea 94 de ani
Parteneri
Trei tinere au fost mutilate, violate și ucise cu o cruzime greu de imaginat, în direct pe TikTok. Una dintre victime avea doar 15 ani
Adevarul.ro
Trei tinere au fost mutilate, violate și ucise cu o cruzime greu de imaginat, în direct pe TikTok. Una dintre victime avea doar 15 ani
Gigi Becali și Emil Grădinescu s-au confruntat în direct după Go Ahead Eagles – FCSB: „Băi, am adus sute de milioane de euro în România, nu e normal / Și la spital comandați?”
Fanatik.ro
Gigi Becali și Emil Grădinescu s-au confruntat în direct după Go Ahead Eagles – FCSB: „Băi, am adus sute de milioane de euro în România, nu e normal / Și la spital comandați?”
Psihologii trag un semnal de alarmă. „Sindromul inimii de gheață”, o problemă emoțională tot mai frecventă
Financiarul.ro
Psihologii trag un semnal de alarmă. „Sindromul inimii de gheață”, o problemă emoțională tot mai frecventă

Monden

Anunțul făcut de Octavian Strunilă înainte de premiera emisiunii „Hai că poți”. Ce se va întâmpla în prima ediție. „Am bani mulți de dat”
Stiri Mondene 17:43
Anunțul făcut de Octavian Strunilă înainte de premiera emisiunii „Hai că poți”. Ce se va întâmpla în prima ediție. „Am bani mulți de dat”
Cum a fost ales juriul emisiunii „The Ticket” de la Antena 1. Mihai Bendeac, detalii din interior: „Ea a făcut toate aceste alegeri”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:19
Cum a fost ales juriul emisiunii „The Ticket” de la Antena 1. Mihai Bendeac, detalii din interior: „Ea a făcut toate aceste alegeri”
Parteneri
Rihanna a născut o fetiță și a dezvăluit PRIMA IMAGINE cu micuța care a abia a venit pe lume! Ce nume special a ales artista pentru al treilea copil al ei. FOTO
Elle.ro
Rihanna a născut o fetiță și a dezvăluit PRIMA IMAGINE cu micuța care a abia a venit pe lume! Ce nume special a ales artista pentru al treilea copil al ei. FOTO
Elena Udrea a decis să vorbească! Ce a dezvăluit fosta „blondă de la Cotroceni” despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Unica.ro
Elena Udrea a decis să vorbească! Ce a dezvăluit fosta „blondă de la Cotroceni” despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, în perioada când l-a adoptat pe fiul ei! Imagini pe care nu le-ai mai văzut niciodată: era brunetă și avea părul ondulat
Viva.ro
Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, în perioada când l-a adoptat pe fiul ei! Imagini pe care nu le-ai mai văzut niciodată: era brunetă și avea părul ondulat
Parteneri
Roxana Nemeș a transformat camera gemenilor într-un colț de basm! „Exact ce visam” – trebuie să vezi cum arată locul în care își vor petrece primele momente acasă!
TVMania.ro
Roxana Nemeș a transformat camera gemenilor într-un colț de basm! „Exact ce visam” – trebuie să vezi cum arată locul în care își vor petrece primele momente acasă!
Se iau bani de la înzestrarea armatei pentru plata salariilor şi pensiilor din MApN
ObservatorNews.ro
Se iau bani de la înzestrarea armatei pentru plata salariilor şi pensiilor din MApN
S-a aflat acum! Adevărul grav pe care Antena 1 NU l-a arătat și e dureros până la lacrimi! Cauza reală a eliminării Ralucăi Bădulescu de la Asia Express. Toți sunt uluiți. Ce nu s-a văzut la TV?!
Libertateapentrufemei.ro
S-a aflat acum! Adevărul grav pe care Antena 1 NU l-a arătat și e dureros până la lacrimi! Cauza reală a eliminării Ralucăi Bădulescu de la Asia Express. Toți sunt uluiți. Ce nu s-a văzut la TV?!
Parteneri
A luat bronz la Mondiale, iar antrenorul le bate obrazul celor de la Steaua: „E urât ce fac!” + „Alerga cu fesul în cap pe plajă, iar colegele se relaxau pe șezlong”
GSP.ro
A luat bronz la Mondiale, iar antrenorul le bate obrazul celor de la Steaua: „E urât ce fac!” + „Alerga cu fesul în cap pe plajă, iar colegele se relaxau pe șezlong”
Incidente grave la România - Ungaria! Fanii români au intrat pe parchet și s-au bătut cu jandarmii » Calificarea la CE de futsal a fost decisă în ultimele două minute
GSP.ro
Incidente grave la România - Ungaria! Fanii români au intrat pe parchet și s-au bătut cu jandarmii » Calificarea la CE de futsal a fost decisă în ultimele două minute
Parteneri
Viitorul Republicii Moldova stă pe buletinul de vot: O alegere de generație / Ce s-ar întâmpla dacă Moldova s-ar întoarce spre Rusia?
Mediafax.ro
Viitorul Republicii Moldova stă pe buletinul de vot: O alegere de generație / Ce s-ar întâmpla dacă Moldova s-ar întoarce spre Rusia?
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
StirileKanalD.ro
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
Wowbiz.ro
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
Promo
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Advertorial
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
„Un prunc. S-a schimbat viața noastră!” Igor Cuciuc, surprins pentru prima dată cu copilul în brațe, după moartea fiicei sale! Artistul s-a transformat radical
StirileKanalD.ro
„Un prunc. S-a schimbat viața noastră!” Igor Cuciuc, surprins pentru prima dată cu copilul în brațe, după moartea fiicei sale! Artistul s-a transformat radical
A murit Arhiepiscopul Major al Bisericii Greco-Catolice! Lucian Mureşan fusese numit cardinal de către Papa Benedict
KanalD.ro
A murit Arhiepiscopul Major al Bisericii Greco-Catolice! Lucian Mureşan fusese numit cardinal de către Papa Benedict

Politic

Nicușor Dan: SRI a avut o influență în viața noastră publică, economică și politică
Politică 22:57
Nicușor Dan: SRI a avut o influență în viața noastră publică, economică și politică
Nicuşor Dan: „Călin Georgescu nu a fost un călăreţ singuratic care a avut aşa, o viziune”
Politică 22:40
Nicuşor Dan: „Călin Georgescu nu a fost un călăreţ singuratic care a avut aşa, o viziune”
Parteneri
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Spotmedia.ro
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
O faimoasă jucătoare de tenis este însărcinată. Cum le-a dat fanilor vestea că așteaptă un copil. „Deja te iubim”
Fanatik.ro
O faimoasă jucătoare de tenis este însărcinată. Cum le-a dat fanilor vestea că așteaptă un copil. „Deja te iubim”
Pământul pare să mai aibă o Lună. Și nu de ieri, de azi!
Spotmedia.ro
Pământul pare să mai aibă o Lună. Și nu de ieri, de azi!