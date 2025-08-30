Horoscop Berbec – 31 august 2025:

Ai parte de un moment de profunzime, de reevaluare a ceea ce ai trăit până astăzi. Concluziile îți vor de mare folos pentru viitor, dar te pot ajuta să apreciezi mai mult și trecutul, pentru tot ce ți-a oferit.

Horoscop Taur – 31 august 2025:

Este o zi care subliniază nevoia de a ajunge la anumite concluzii despre etapa în care te afli și despre ceea ce este necesar să faci de acum înainte pentru a te menține pe drumul pe care îți dorești să fii.

Horoscop Gemeni – 31 august 2025:

Astăzi vei simți nevoia să te liniștești puțin și să te gândești mai mult la ceea ce ai trăit, la ceea ce urmează și la ceea ce ai de făcut pentru a-ți vedea realizate planurile în care crezi.

Horoscop Rac – 31 august 2025:

Vei avea ocazia să te oprești din agitație, desi aceasta nu va dispărea în totalitate. Este suficient să-ți dorești să te retragi din vâltoare și vei reuși nu doar să-ți recapeți liniștea, dar vei putea să reflectezi mai mult.

Horoscop Leu – 31 august 2025:

Ai ocazia de a clarifica mult mai bine valoarea unor experiențe trăite în ultima vreme și de a le acorda respectul cuvenit celor care au contribuit la crearea lor. Datorită lor ai devenit puțin mai înțelept.

Saga spitalelor regionale care văd lumina zilei în ritm de melc. SRU Craiova, singurul care a intrat în etapa a doua și unde a început betonarea
Recomandări
Saga spitalelor regionale care văd lumina zilei în ritm de melc. SRU Craiova, singurul care a intrat în etapa a doua și unde a început betonarea

Horoscop Fecioară – 31 august 2025:

Ai parte de un răgaz binevenit pe care ar fi bine să-l folosești pentru a trage concluzii, pentru a creiona alte modalități de a evolua ca om. Este bine să te concentrezi pe propria persoană și să-i lași în pace pe ceilalți.

Horoscop Balanță – 31 august 2025:

Este o zi a sincerității, în primul rând cu tine și față de tine. Îți va prinde foarte bine acest interval al onestității care poate simplifica multe dintre problemele cu care te confrunți în acest moment.

Horoscop Scorpion – 31 august 2025:

Poate că anumite situații vor rămâne confuze, dar ceea ce contează cu adevărat se va clarifica astăzi și vei avea șansa de a trage concluziile necesare pentru a putea lua decizii bune.

Horoscop Săgetător – 31 august 2025:

Ar fi bine să te lași în voia dorinței sincere de a readuce liniștea în existența ta, în ciuda contextului foarte agitat și plin de nedreptăți, care te determină să vrei să reacționezi așa cum se cuvine.

Horoscop Capricorn – 31 august 2025:

Este bine să dai curs dorinței de a te așeza puțin, de a te simți puțin mai liber de orice constrângere, ca să te poți gândi mai mult la viața ta, la ce ai de făcut și la ce ai reușit până acum.

De unde au avut românii bani de vacanță în Bulgaria în vara lui 2025: „Mi-a trimis Bolojan pe card. Suntem prieteni, stau pe telefon cu el!"
Recomandări
De unde au avut românii bani de vacanță în Bulgaria în vara lui 2025: „Mi-a trimis Bolojan pe card. Suntem prieteni, stau pe telefon cu el!”

Horoscop Vărsător – 31 august 2025:

Ai la ce te gândi astăzi, ai și destule motive să te răzgândești în legătură cu anumite subiecte. Poate astăzi le vei privi cu mai mult calm și cu mai multă înțelepciune și vei ajunge la concluzii mai apropiate de realitate.

Horoscop Pești – 31 august 2025:

Astăzi simți nevoia să o lași mai moale cu agitația, chiar dacă motivele pentru care te-ai agitat nu au dispărut. Ai nevoie de o pauză, una productivă pentru că vei pune cap la cap informații utile și vei trage concluziile necesare.

Ioana Ginghină și-a prins soțul: „O doamnă – divorțată și cu doi copii, I-a trimis niște poze deocheate și...". A aflat tot și spune că soțul ei e disperat acum. Ce a făcut când a aflat: „Nu m-am despărțit, încă...".
Ioana Ginghină și-a prins soțul: „O doamnă – divorțată și cu doi copii, I-a trimis niște poze deocheate și...". A aflat tot și spune că soțul ei e disperat acum. Ce a făcut când a aflat: „Nu m-am despărțit, încă...”.
„Un om îngrozitor!" Gest deplorabil făcut la US Open de un bărbat adult la adresa unui copil. Internetul a sancționat prompt
„Un om îngrozitor!” Gest deplorabil făcut la US Open de un bărbat adult la adresa unui copil. Internetul a sancționat prompt
Celebrul actor și prezentator de la PRO TV s-a despărțit de femeia cu care are 3 copii. 18 ani de iubire, făcuți scrum
Celebrul actor și prezentator de la PRO TV s-a despărțit de femeia cu care are 3 copii. 18 ani de iubire, făcuți scrum
6 persoane, printre care doi copii, au ajuns la spital după un accident pe A1. O mașină s-a răsturnat
6 persoane, printre care doi copii, au ajuns la spital după un accident pe A1. O mașină s-a răsturnat
Celulă de criză la Ministerul Economiei după ce sute de români au rămas blocați în Grecia, Cipru și Spania din cauza agenției Cocktail Holidays
Celulă de criză la Ministerul Economiei după ce sute de români au rămas blocați în Grecia, Cipru și Spania din cauza agenției Cocktail Holidays
Povestea de Nobel a puștiului din România care bate prognozele meteo cu un simplu laptop. Giganții tech se bat pe el și are o companie în SUA
Povestea de Nobel a puștiului din România care bate prognozele meteo cu un simplu laptop. Giganții tech se bat pe el și are o companie în SUA
Andrei Lemnaru s-a răzbunat pe Ella Vișan, care l-a înșelat cu ispita Teo. Ce a făcut înainte de finala Insula Iubirii 2025
Andrei Lemnaru s-a răzbunat pe Ella Vișan, care l-a înșelat cu ispita Teo. Ce a făcut înainte de finala Insula Iubirii 2025
Primele imagini din comedia „Vecina". Trailerul filmului aduce pe marele ecran coșmarul trăit de Mircea Bravo
Primele imagini din comedia „Vecina”. Trailerul filmului aduce pe marele ecran coșmarul trăit de Mircea Bravo
Vedetele noastre s-au căsătorit religios! PRIMELE imagini de la nunta lor. Ce tematică inedită au ales pentru eveniment. FOTO
Vedetele noastre s-au căsătorit religios! PRIMELE imagini de la nunta lor. Ce tematică inedită au ales pentru eveniment. FOTO
Ilona Brezoianu, schimbare de look înainte de naștere. Transformarea i-a uimit pe fani: „Ați luat-o razna"
Ilona Brezoianu, schimbare de look înainte de naștere. Transformarea i-a uimit pe fani: „Ați luat-o razna”
Andreea Esca, zi de naștere cu stil: decolteu abisal la plajă, vacanță în Mykonos, resort de lux și invitați surpriză
Andreea Esca, zi de naștere cu stil: decolteu abisal la plajă, vacanță în Mykonos, resort de lux și invitați surpriză
„Ne-am lovit de o altă realitate!" » Imagini nepublicate cu Dan Alexa și Gabi Tamaș în Asia Express: „Nu cred că voi mai trăi așa ceva"
„Ne-am lovit de o altă realitate!” » Imagini nepublicate cu Dan Alexa și Gabi Tamaș în Asia Express: „Nu cred că voi mai trăi așa ceva”
Bărbatul din Otopeni acuzat ca si-a ucis copilul, arestat preventiv
Bărbatul din Otopeni acuzat ca si-a ucis copilul, arestat preventiv
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme"
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
Saga spitalelor regionale care văd lumina zilei în ritm de melc. SRU Craiova, singurul care a intrat în etapa a doua și unde a început betonarea
Saga spitalelor regionale care văd lumina zilei în ritm de melc. SRU Craiova, singurul care a intrat în etapa a doua și unde a început betonarea
Guvernul își asumă răspunderea pe al doilea pachet de măsuri fiscale în Parlament pe 1 septembrie, deși Ilie Bolojan dăduse alt termen
Guvernul își asumă răspunderea pe al doilea pachet de măsuri fiscale în Parlament pe 1 septembrie, deși Ilie Bolojan dăduse alt termen
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
