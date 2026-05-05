„Noi suntem dispuşi să intrăm la guvernare, dar nu în orice condiţii şi suntem dispuşi să reparăm şi să corectăm erorile guvernării Bolojan. Toate patru partidele sunt vinovate în egală măsură, nu doar Moţoc, premierul care a primit numărul record de voturi contra la o moţiune de cenzură, nu doar Ilie Gavril Bolojan”, a spus Simion într-o conferință de presă, conform news.ro.

Și a continuat: „Ne putem asuma, aşa cum am anunţat în plen, o guvernare atât timp cât AUR este acceptat să desemneze premierul, în ordinea constituţională. Dacă vom reveni la ordinea constituţională şi democratică, primul partid al ţării (n.red. PSD) trebuie să desemneze un premier. Să vedem dacă poate întruni o majoritate. După care vine rândul AUR, care nu va susţine un premier PSD, să desemneze un premier. Ne putem asuma o guvernare în condiţiile în care propunerea făcută de AUR pentru funcţia de premier va fi acceptată şi, bineînţeles, urmându-şi făgaşul constituţional, întruneşte numărul necesar de voturi în Parlament, respectiv 233”.

George Simion a comentat și declarația președintelui Nicuşor Dan, care a spus că va avea mai întâi consultări informale cu partidele și abia apoi consultări formale.

„Ei bine, atâta timp cât noi nu vom fi convocaţi, nu vom fi invitaţi de către preşedintele României la consultările reale, la găsirea unei soluţii pentru ieşirea din criză, noi mai departe nu vom merge, aşa cum am anunţat şi acum două săptămâni, când era vorba să depunem noi, fără susţinere, fără a ne baza pe 233 de semnături şi 233 de voturi, o moţiune de cenzură. Nu vom fi idioţi utili. Nu ne vom duce la nişte consultări formale, ca să mimeze Nicuşor Dan respectarea Constituţiei, la fel cum a mimat nişte alegeri”, a precizat președintele AUR.

George Simion a devenit președinte unic al AUR în martie 2022, iar în noiembrie 2025 a câștigat al doilea mandat, cu 991 de voturi pentru şi numai 17 contra. Simion a fost însă singurul candidat.

Reamintim că Parlamentul l-a demis marți, 5 mai, pe premierul Ilie Bolojan, prin moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR, și odată cu el a picat întregul Guvern, după 11 luni de la învestire. Partidul lui Sorin Grindeanu și-a retras însă miniștrii cu două săptămâni înainte.

Au fost 281 de voturi pentru moțiunea de cenzură, adică exact numărul de voturi cu care a fost demis premierul Florin Cîțu în octombrie 2021.

Bolojan a devenit al șaptelea premier demis prin moțiune de cenzură după 1989

După câteva ore, președintele Nicușor Dan a spus că „vom avea un nou Guvern într-un termen rezonabil” și a precizat că mai întâi va purta discuții informale, după care, „când opțiunile se vor cristaliza, vom face consultările formale”. Totodată, șeful statului a făcut un nou apel la calm, exact ca pe 22 aprilie, când criza politică abia începuse.

Ilie Bolojan este președinte „plin” al PNL din iulie 2025, iar mandatul în fruntea partidului expiră în 2027, fiindcă, potrivit noului statut votat în iunie 2025, mandatul președintelui Partidului Național Liberal a fost redus de la 4 la 2 ani.