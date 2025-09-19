Citește Horoscop săptămânal Balanță. Previziuni pentru perioada 20 – 26 septembrie 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Balanță.

Horoscop săptămânal Balanță – 20 – 26 septembrie 2025

Între 20 și 22 septembrie, sănătatea va fi influențată de Luna Nouă în Fecioară, din 21 septembrie, care se va produce, pentru a doua oară în acest semn zodiacal, în acest an, în asociere cu o Eclipsă de Soare.

Posibile momente de slăbiciune organică, de oboseală, senzație de „gol energetic”, disfuncții ale unor organe șubrezite de afecțiuni mai vechi sau de sensibilitățile individuale. Cei tineri și sănătoși ar trebui să se menajeze și să nu supună organismul la stres fizic sau psihic în aceste zile în care trupul și sufletul vor fi puse la încercare chiar dacă, aparent, ei nu vor simți vreo schimbare.

Între 22 septembrie, după ora 00:41′, și 24 septembrie, la prânz, Luna se va afla în tranzit prin casa I a personalități Balanțelor și le va da acestora un plus de farmec personal. Nativii vor inaugura o nouă fază, extrem de utilă și plăcută lor, în urma intrării Soarelui, pe 22 septembrie, în semnul lor zodiacal.

Până pe 23 octombrie, acesta va fi un element esențial de învigorare trupească și sufletească care le va permite nativilor să deschidă un nou ciclu de viață, de un an, timp în care vor trebui să opereze schimbările necesare în plan personal și partenerial pentru a progresa. Atenție la ceea ce poate declanșa Trigonul regal între Soare, Uranus și Pluton în casele: I a personalității, a V-a a sentimentelor și a IX-a a conștiinței și convingerilor.

Între 24 septembrie, după ora 12:01′, și 26 septembrie, în casa a II-a a banilor se vor instala neliniști și situații complicate, pe fondul intrării planetei Marte în zodia Scorpionului, în ziua de 22 septembrie. Până pe 4 noiembrie, nativii vor trece prin întâmplări de intensități diferite care îi vor angaja într-o acțiune de conservare a economiilor, de bună gestionare dar și de onorare a unor plăți și datorii care, la un moment dat, îi pot destabiliza; punctul maxim al acestor încurcături 25 – 29 octombrie.

