Între 29 februarie și 1 martie, seara, avantaje materiale (modeste ca valoare, atenții, daruri, cadouri). Între 1 martie, după ora 21:21′, și dimineața zilei de 4 martie, nevoia de a afla mai multe informații legate de un proiect.

Dorința de a se pregăti la un nivel superior mai ales din punctul de vedere al aprofundării unei limbi străine, de a vorbi în public, de a scrie, traduce sau redacta la nivel profesionist prin practică, exerciții, studii în instituții sau în legătură cu autoritățile în materiale. Deocamdată, nativii își fac documentația necesară.

Între 4 martie, după ora 06:26′, și dimineața zilei de 6 martie, Balanțele vor fi hiper-atente cu privire la evoluția unor evenimente la locul de muncă care le pot pune funcția în pericol sau care îi vor obliga, mai devreme sau mai târziu, să aibă o reacție oficială. Deocamdată, nu întreprind nimic, așteaptă, observă și analizează. Pe 4 martie, Mercur, aflat în mișcare aparent retrogradă, va reveni în zodia Vărsătorului pe care o va tranzita până pe 16 martie, când, se va întoarce, definitiv, în Pești.

Revenirea planetei Mercur în sectorul relațiilor sentimentale va readuce pe tapet nevoia de a întreba și primi lămuriri, de a cere explicații, de a citi printre rânduri, de a face declarații sau de a pune niște condiții. Contextul va fi mai bun pentru cei care activează în domeniul cinematografiei, televiziunii, presei, online-ului și tuturor activităților publice unde este nevoie, printre altele, de creativitate nu doar de tehnologie.

În ziua de 5 martie, planeta Venus va intra în zodia Taurului, punându-și amprenta astrală, până pe 3 aprilie, pe relațiile care pot facilita un câștig material; evoluție favorabilă a litigiilor mai vechi în jurul unei moșteniri. Din 6 martie, după ora 11:28′, nevoia de a acționa demn și vertical în relațiile cu prietenii și apropiații.