De la țărm sălbatic la proiect urban

La începutul secolului XX, fâșia de nisip dintre Marea Neagră și lacul Siutghiol era mai degrabă un spațiu natural generos decât o destinație organizată. Totuși, tocmai această geografie aparte – marea pe o parte, apa liniștită a lacului pe cealaltă – a creat premisele unui proiect ambițios.

Anul 1906 este considerat momentul fondator al stațiunii, când administrația locală din Constanța a decis să transforme zona într-un pol balnear modern. Inițiativa a însemnat mai mult decât ridicarea unor clădiri: a fost o declarație de intenție. Mamaia urma să devină un spațiu al timpului liber, al socializării și al eleganței estivale.

Realizarea legăturii feroviare dintre Constanța și Mamaia, într-un timp record pentru acea perioadă, a consolidat statutul noii stațiuni. Accesibilitatea a fost cheia dezvoltării rapide, iar trenul care ducea turiștii direct la malul mării a devenit, pentru decenii, parte din ritualul vacanței.

Eleganța interbelică și începutul unui mit

Perioada interbelică a adus un plus de rafinament. Mamaia era asociată cu promenadele la apus, cu grădini îngrijite și cu arhitectura care îmbina influențe occidentale cu specificul local. Stațiunea a intrat treptat în imaginarul public ca loc al întâlnirilor mondene și al vacanțelor sofisticate.

Prezența simbolică a familiei regale în Dobrogea și legătura cu estetica grădinilor regale au contribuit la consolidarea imaginii sale elegante. Hoteluri reprezentative și spații verzi atent amenajate au conturat un peisaj care a rămas mult timp reper pentru turismul românesc.

Etapa modernă: stațiunea ca sistem

În a doua jumătate a secolului XX, Mamaia a fost regândită la scară largă. Construcția hotelurilor în lanț, organizarea plajelor și integrarea zonelor de agrement au transformat stațiunea într-un ansamblu coerent. Arhitectura modernistă și planificarea urbană au urmărit să creeze un echilibru între spațiile construite și deschiderea către mare.

Această etapă a consolidat statutul Mamaiei drept cea mai cunoscută stațiune a litoralului românesc. Pentru generații întregi, vacanța la mare a însemnat, aproape automat, o vară la Mamaia.

Un spațiu al culturii și al memoriei colective

Dincolo de infrastructură și investiții, Mamaia a devenit un reper cultural. Evenimentele muzicale, festivalurile și atmosfera sezonieră au construit un atașament emoțional profund. Stațiunea a fost martoră la schimbările sociale ale României și a reflectat, în fiecare etapă, spiritul epocii.

Aici s-au întâlnit copilăriile anilor 60, vacanțele de familie din anii 80, libertatea anilor 90 și energia prezentului. Fiecare generație și-a proiectat propriile amintiri pe același țărm.

La împlinirea a 120 de ani, Organizația de Management al Destinației Mamaia–Constanța pregătește un sezon aniversar construit în jurul ideii de continuitate. Conceptul „De 120 de ani, în centrul verii” pune accent pe faptul că Mamaia nu este doar un loc, ci un reper recurent al sezonului estival.

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (Medat) și Federația Patronatelor din Turismul Românesc au stabilit un parteneriat pentru pregătirea sezonului de vară 2026, astfel încât activitatea să debuteze în cele mai bune condiții la 1 mai.

