De la țărm sălbatic la proiect urban

La începutul secolului XX, fâșia de nisip dintre Marea Neagră și lacul Siutghiol era mai degrabă un spațiu natural generos decât o destinație organizată. Totuși, tocmai această geografie aparte – marea pe o parte, apa liniștită a lacului pe cealaltă – a creat premisele unui proiect ambițios.

Anul 1906 este considerat momentul fondator al stațiunii, când administrația locală din Constanța a decis să transforme zona într-un pol balnear modern. Inițiativa a însemnat mai mult decât ridicarea unor clădiri: a fost o declarație de intenție. Mamaia urma să devină un spațiu al timpului liber, al socializării și al eleganței estivale.

Realizarea legăturii feroviare dintre Constanța și Mamaia, într-un timp record pentru acea perioadă, a consolidat statutul noii stațiuni. Accesibilitatea a fost cheia dezvoltării rapide, iar trenul care ducea turiștii direct la malul mării a devenit, pentru decenii, parte din ritualul vacanței.

Eleganța interbelică și începutul unui mit

Perioada interbelică a adus un plus de rafinament. Mamaia era asociată cu promenadele la apus, cu grădini îngrijite și cu arhitectura care îmbina influențe occidentale cu specificul local. Stațiunea a intrat treptat în imaginarul public ca loc al întâlnirilor mondene și al vacanțelor sofisticate.

Prezența simbolică a familiei regale în Dobrogea și legătura cu estetica grădinilor regale au contribuit la consolidarea imaginii sale elegante. Hoteluri reprezentative și spații verzi atent amenajate au conturat un peisaj care a rămas mult timp reper pentru turismul românesc.

Etapa modernă: stațiunea ca sistem

În a doua jumătate a secolului XX, Mamaia a fost regândită la scară largă. Construcția hotelurilor în lanț, organizarea plajelor și integrarea zonelor de agrement au transformat stațiunea într-un ansamblu coerent. Arhitectura modernistă și planificarea urbană au urmărit să creeze un echilibru între spațiile construite și deschiderea către mare.

Această etapă a consolidat statutul Mamaiei drept cea mai cunoscută stațiune a litoralului românesc. Pentru generații întregi, vacanța la mare a însemnat, aproape automat, o vară la Mamaia.

Un spațiu al culturii și al memoriei colective

Dincolo de infrastructură și investiții, Mamaia a devenit un reper cultural. Evenimentele muzicale, festivalurile și atmosfera sezonieră au construit un atașament emoțional profund. Stațiunea a fost martoră la schimbările sociale ale României și a reflectat, în fiecare etapă, spiritul epocii.

Aici s-au întâlnit copilăriile anilor 60, vacanțele de familie din anii 80, libertatea anilor 90 și energia prezentului. Fiecare generație și-a proiectat propriile amintiri pe același țărm.

La împlinirea a 120 de ani, Organizația de Management al Destinației Mamaia–Constanța pregătește un sezon aniversar construit în jurul ideii de continuitate. Conceptul „De 120 de ani, în centrul verii” pune accent pe faptul că Mamaia nu este doar un loc, ci un reper recurent al sezonului estival.

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (Medat) și Federația Patronatelor din Turismul Românesc au stabilit un parteneriat pentru pregătirea sezonului de vară 2026, astfel încât activitatea să debuteze în cele mai bune condiții la 1 mai.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 știri - Filme și seriale: Martin Scorsese apare în cel mai nou film Star Wars | Nicolas Cage este Omul Păianjen la 62 de ani

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
„Ți-ai cheltuit banii de pensie pe alcool. Frustrato”. Scandal fără precedent în showbiz. Bianca Drăgușanu, atac extrem de dur la adresa Monicăi Tatoiu. Toți și-au dat coate când au văzut ce se întâmplă între ele
Viva.ro
„Ți-ai cheltuit banii de pensie pe alcool. Frustrato”. Scandal fără precedent în showbiz. Bianca Drăgușanu, atac extrem de dur la adresa Monicăi Tatoiu. Toți și-au dat coate când au văzut ce se întâmplă între ele
Cele două femei celebre s-au logodit! Se iubesc și nu se mai ascund! Mulți nici nu știau că au o relație! Asta da surpriză în showbiz!!
Unica.ro
Cele două femei celebre s-au logodit! Se iubesc și nu se mai ascund! Mulți nici nu știau că au o relație! Asta da surpriză în showbiz!!
Melania Trump, criticată dur pentru o alegere vestimentară. Motivul pentru care Prima Doamnă a Statelor Unite a fost aspru judecată pentru apariția ei publică: "Arată ridicol." Video
Elle.ro
Melania Trump, criticată dur pentru o alegere vestimentară. Motivul pentru care Prima Doamnă a Statelor Unite a fost aspru judecată pentru apariția ei publică: "Arată ridicol." Video
gsp
Legendele Italiei n-au milă de Chivu » Ce i-a cerut Di Canio
GSP.RO
Legendele Italiei n-au milă de Chivu » Ce i-a cerut Di Canio
Se mărită din nou, la 44 de ani! Imaginea care a aruncat internetul în aer
GSP.RO
Se mărită din nou, la 44 de ani! Imaginea care a aruncat internetul în aer
Parteneri
Ultima oră! Gest fără precedent, anunțat acum! Trump, rugăminte uriașă pentru Nicușor Dan! Mișcare care poate schimba totul pentru România! Puțini lideri au primit o astfel de invitație
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Gest fără precedent, anunțat acum! Trump, rugăminte uriașă pentru Nicușor Dan! Mișcare care poate schimba totul pentru România! Puțini lideri au primit o astfel de invitație
Incredibil ce spune Maria Constantin despre Gabriela Cristea, la 9 ani de la scandalul cu Marcel Toader, fostul lor soț: "Nu le doresc nici dușmanilor". Au împărțit același bărbat și același coșmar
Avantaje.ro
Incredibil ce spune Maria Constantin despre Gabriela Cristea, la 9 ani de la scandalul cu Marcel Toader, fostul lor soț: "Nu le doresc nici dușmanilor". Au împărțit același bărbat și același coșmar
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Alte știri

Judecătorii care vor să iasă la pensie se plâng că președintele Nicușor Dan îi întreabă câte dosare au în lucru: „E primul care cere astfel de detalii”
Știri România 19:49
Judecătorii care vor să iasă la pensie se plâng că președintele Nicușor Dan îi întreabă câte dosare au în lucru: „E primul care cere astfel de detalii”
Bandele românești și albaneze ocolesc controalele de frontieră și comit spargeri în serie în Marea Britanie, avertizează un fost detectiv
Știri România 19:33
Bandele românești și albaneze ocolesc controalele de frontieră și comit spargeri în serie în Marea Britanie, avertizează un fost detectiv
Parteneri
Miza de la Washington. Poate participarea lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii să spele imaginea democrației române după anularea alegerilor?
Adevarul.ro
Miza de la Washington. Poate participarea lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii să spele imaginea democrației române după anularea alegerilor?
Dinamovistul care sare în apărarea lui Dennis Politic: “Nu ne-a păcălit cu nimic! Am făcut o afacere foarte bună”
Fanatik.ro
Dinamovistul care sare în apărarea lui Dennis Politic: “Nu ne-a păcălit cu nimic! Am făcut o afacere foarte bună”
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Financiarul.ro
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Superliga.ro (P)
Golgheterul Argeșului a fost ”descoperit” de bunica lui: „Primul meu scouter”
Golgheterul Argeșului a fost ”descoperit” de bunica lui: „Primul meu scouter”
Steven Nsimba, un exemplu despre cum să nu renunți. Drumul din Liga a 3-a spre cupele europene
Steven Nsimba, un exemplu despre cum să nu renunți. Drumul din Liga a 3-a spre cupele europene
Parteneri
Iulia Vântur a trecut prin clipe dificile alături de familia partenerului ei, Salman Khan. Tatăl actorului, Salim Khan, a ajuns la spital
Elle.ro
Iulia Vântur a trecut prin clipe dificile alături de familia partenerului ei, Salman Khan. Tatăl actorului, Salim Khan, a ajuns la spital
Cel mai nou cuplu din România! Sportivele noastre și-au oficializat relația de Ziua Îndrăgostiților: „Te iubesc, prințesă!”
Unica.ro
Cel mai nou cuplu din România! Sportivele noastre și-au oficializat relația de Ziua Îndrăgostiților: „Te iubesc, prințesă!”
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”
Viva.ro
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”

Monden

Cine este George Mirancea de la „Chefi la cuțite”, sezonul 17. „Am gătit pentru Angelina Jolie și Brad Pitt”
Stiri Mondene 18:00
Cine este George Mirancea de la „Chefi la cuțite”, sezonul 17. „Am gătit pentru Angelina Jolie și Brad Pitt”
Cum a ajuns Jesus del Cerro în România și în ce zone din țara noastră visează să filmeze: „Loc spectaculos, energie aparte”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:02
Cum a ajuns Jesus del Cerro în România și în ce zone din țara noastră visează să filmeze: „Loc spectaculos, energie aparte”
Parteneri
Adio, Olivia Steer! Bobonete a aruncat bomba la Pro TV și a anunțat divorțul lui Andi Moisescu: „E oficial, e dat!”
TVMania.ro
Adio, Olivia Steer! Bobonete a aruncat bomba la Pro TV și a anunțat divorțul lui Andi Moisescu: „E oficial, e dat!”
Domeniul cu cele mai mici salarii medii: 3.900 de lei pe lună. La polul opus, IT, petrol şi automatizări
ObservatorNews.ro
Domeniul cu cele mai mici salarii medii: 3.900 de lei pe lună. La polul opus, IT, petrol şi automatizări
Știrea a explodat acum! Donald Trump, gafă uriașă la Washington față de Nicușor Dan. Moment jenant la cel mai înalt nivel! Nu se poate așa ceva! Un moment intens comentat la Washington!
Libertateapentrufemei.ro
Știrea a explodat acum! Donald Trump, gafă uriașă la Washington față de Nicușor Dan. Moment jenant la cel mai înalt nivel! Nu se poate așa ceva! Un moment intens comentat la Washington!
Parteneri
Gigi Becali are un nou rival în politica din România: „Vrea să arate că e șmecher, dar e vai de capul lui”
GSP.ro
Gigi Becali are un nou rival în politica din România: „Vrea să arate că e șmecher, dar e vai de capul lui”
Campionul României a semnat cu Asia Express! GSP are toate detaliile
GSP.ro
Campionul României a semnat cu Asia Express! GSP are toate detaliile
Parteneri
Primă de stabilitate pentru tinerii între 16 și 30 de ani care nu lucrează și nu învață
Mediafax.ro
Primă de stabilitate pentru tinerii între 16 și 30 de ani care nu lucrează și nu învață
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Wowbiz.ro
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Decizia neașteptată luată de Donald Trump în privința României. Ce i-a cerut în mod expres lui Nicușor Dan
Redactia.ro
Decizia neașteptată luată de Donald Trump în privința României. Ce i-a cerut în mod expres lui Nicușor Dan
„Nu pot duce suferința asta, e prea mare” Sora lui Sorin Iacob își strigă durerea, la mai bine de o săptămână de când afaceristul și-a pierdut viața alături de soția însărcinată
KanalD.ro
„Nu pot duce suferința asta, e prea mare” Sora lui Sorin Iacob își strigă durerea, la mai bine de o săptămână de când afaceristul și-a pierdut viața alături de soția însărcinată

Politic

Nicuşor Dan va ține un scurt discurs la prima reuniune a Consiliului pentru Pace organizat de Donald Trump la Washington
Politică 13:35
Nicuşor Dan va ține un scurt discurs la prima reuniune a Consiliului pentru Pace organizat de Donald Trump la Washington
Sorin Grindeanu a anunțat ce profil de persoană vrea la SRI și SIE: „Să nu transforme serviciile secrete în anexe ale unor partide sau ale unor ONG-uri”
Politică 18 feb.
Sorin Grindeanu a anunțat ce profil de persoană vrea la SRI și SIE: „Să nu transforme serviciile secrete în anexe ale unor partide sau ale unor ONG-uri”
Parteneri
Proiectul Sălii Polivalente de la Iași, un nou „șut în bară”: vorbim după 2028. Două ordonanțe de Guvern interzic reluarea licitației ratate recent. Reacție furioasă a primarului
ZiaruldeIasi.ro
Proiectul Sălii Polivalente de la Iași, un nou „șut în bară”: vorbim după 2028. Două ordonanțe de Guvern interzic reluarea licitației ratate recent. Reacție furioasă a primarului
Cum s-a gândit Ministerul Muncii să salveze angajații unor mari companii aflate în prag de faliment. Pierderi de miliarde și mii de muncitori în pericol
Fanatik.ro
Cum s-a gândit Ministerul Muncii să salveze angajații unor mari companii aflate în prag de faliment. Pierderi de miliarde și mii de muncitori în pericol
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată
Spotmedia.ro
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată