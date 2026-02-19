Bande românești și albaneze, furturi în Marea Britanie

Autoritățile britanice nu au reușit să soluționeze niciun caz de spargere în jumătate dintre cele 34.000 de cartiere din Anglia și Țara Galilor în ultimii trei ani, conform unei analize realizate de The Telegraph. În acest context, fostul detectiv al Poliției Metropolitane din Londra, David McKelvey, fondatorul companiei private de securitate „My Local Bobby”, a atras atenția asupra unor grupuri infracționale străine care evită controalele la frontieră și comit spargeri organizate în mai multe regiuni din Regat.

Fostul detectiv a declarat că bandele, formate în principal din cetățeni români și albanezi, ajung în Marea Britanie pentru a jefui locuințe din comitate precum Hertfordshire, Essex, Kent, Cheshire, Yorkshire și Merseyside, după care încearcă să părăsească rapid țara.

„Acest fenomen nu este întâmplător. Este organizat, mobil și structurat. Problema nu este etnia, ci rețelele criminale organizate care profită de libertatea de mișcare, de aplicarea slabă a controalelor la frontieră și de capacitatea investigativă limitată”, a spus David McKelvey.

Cazuri recente de spargeri

Un exemplu este cel al unei echipe formate din doi români, Ion Zaharia, 44 de ani, și Samir Bărbuleșteanu, 23 de ani, care au intrat în Marea Britanie pe 28 octombrie 2025, prin portul Harwich din Essex, într-o mașină cu numere de înmatriculare franceze. În doar două săptămâni, aceștia au comis mai multe spargeri în Warrington, Cheshire, și Scarborough, North Yorkshire.

Într-o singură zi după sosirea lor, au spart două locuințe: una aparținând unei familii cu o fetiță, cealaltă fiind locuită de o femeie în vârstă. După cinci alte furturi din locuințe, cei doi au fost prinși, judecați și condamnați pentru furt și urmează a fi deportați după executarea pedepselor.

O altă bandă, formată din cinci albanezi, a fost prinsă după ce a furat bunuri în valoare de peste 1 milion de lire sterline din locuințe din întreaga țară. Membrii grupului, printre care Endrit Nikolli, 27 de ani, și Sidorjan Lleshi, 26 de ani, au fost acuzați de 44 de spargeri, inclusiv în Londra.

Tot în februarie 2026, patru români au fost arestați sub acuzația de furturi din locuințe. Mașina acestora a fost confiscată, iar bunurile suspectate ca fiind furate au fost recuperate. Într-un alt caz, un migrant albanez ilegal, urmărit de ani de zile, a fost arestat pentru multiple furturi. El a fost identificat pe baza probelor criminalistice, dar și a imaginilor surprinse de camerele de supraveghere.

Românii conduc la condamnări pentru furt în Anglia și Țara Galilor

Conform datelor Ministerului Justiției din Regatul Unit, cetățenii români sunt cei mai implicați străini în cazuri de furt în Anglia și Țara Galilor. Între 2021 și 2023, românii au înregistrat 4.393 de condamnări pentru furt, reprezentând un sfert din totalul infractorilor străini condamnați în această perioadă. Următorii pe listă sunt polonezii cu 1.072 de condamnări și irlandezii cu 1.022 de condamnări.

În ciuda scăderii numărului total de spargeri în ultimii cinci ani, de la 384.000 în 2021 la 245.000 în 2025, rata de soluționare a cazurilor rămâne îngrijorător de scăzută.

The Telegraph arată că în 46% din cartierele din Anglia și Țara Galilor nu a fost rezolvat niciun caz de spargere între 2023 și 2025.

