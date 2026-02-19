Bande românești și albaneze, furturi în Marea Britanie

Autoritățile britanice nu au reușit să soluționeze niciun caz de spargere în jumătate dintre cele 34.000 de cartiere din Anglia și Țara Galilor în ultimii trei ani, conform unei analize realizate de The Telegraph. În acest context, fostul detectiv al Poliției Metropolitane din Londra, David McKelvey, fondatorul companiei private de securitate „My Local Bobby”, a atras atenția asupra unor grupuri infracționale străine care evită controalele la frontieră și comit spargeri organizate în mai multe regiuni din Regat.

Fostul detectiv a declarat că bandele, formate în principal din cetățeni români și albanezi, ajung în Marea Britanie pentru a jefui locuințe din comitate precum Hertfordshire, Essex, Kent, Cheshire, Yorkshire și Merseyside, după care încearcă să părăsească rapid țara.

„Acest fenomen nu este întâmplător. Este organizat, mobil și structurat. Problema nu este etnia, ci rețelele criminale organizate care profită de libertatea de mișcare, de aplicarea slabă a controalelor la frontieră și de capacitatea investigativă limitată”, a spus David McKelvey.

Cazuri recente de spargeri

Un exemplu este cel al unei echipe formate din doi români, Ion Zaharia, 44 de ani, și Samir Bărbuleșteanu, 23 de ani, care au intrat în Marea Britanie pe 28 octombrie 2025, prin portul Harwich din Essex, într-o mașină cu numere de înmatriculare franceze. În doar două săptămâni, aceștia au comis mai multe spargeri în Warrington, Cheshire, și Scarborough, North Yorkshire.

Într-o singură zi după sosirea lor, au spart două locuințe: una aparținând unei familii cu o fetiță, cealaltă fiind locuită de o femeie în vârstă. După cinci alte furturi din locuințe, cei doi au fost prinși, judecați și condamnați pentru furt și urmează a fi deportați după executarea pedepselor.

O altă bandă, formată din cinci albanezi, a fost prinsă după ce a furat bunuri în valoare de peste 1 milion de lire sterline din locuințe din întreaga țară. Membrii grupului, printre care Endrit Nikolli, 27 de ani, și Sidorjan Lleshi, 26 de ani, au fost acuzați de 44 de spargeri, inclusiv în Londra.

Tot în februarie 2026, patru români au fost arestați sub acuzația de furturi din locuințe. Mașina acestora a fost confiscată, iar bunurile suspectate ca fiind furate au fost recuperate. Într-un alt caz, un migrant albanez ilegal, urmărit de ani de zile, a fost arestat pentru multiple furturi. El a fost identificat pe baza probelor criminalistice, dar și a imaginilor surprinse de camerele de supraveghere.

Românii conduc la condamnări pentru furt în Anglia și Țara Galilor

Conform datelor Ministerului Justiției din Regatul Unit, cetățenii români sunt cei mai implicați străini în cazuri de furt în Anglia și Țara Galilor. Între 2021 și 2023, românii au înregistrat 4.393 de condamnări pentru furt, reprezentând un sfert din totalul infractorilor străini condamnați în această perioadă. Următorii pe listă sunt polonezii cu 1.072 de condamnări și irlandezii cu 1.022 de condamnări.

În ciuda scăderii numărului total de spargeri în ultimii cinci ani, de la 384.000 în 2021 la 245.000 în 2025, rata de soluționare a cazurilor rămâne îngrijorător de scăzută.

The Telegraph arată că în 46% din cartierele din Anglia și Țara Galilor nu a fost rezolvat niciun caz de spargere între 2023 și 2025.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 știri - Filme și seriale: Martin Scorsese apare în cel mai nou film Star Wars | Nicolas Cage este Omul Păianjen la 62 de ani

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
„Ți-ai cheltuit banii de pensie pe alcool. Frustrato”. Scandal fără precedent în showbiz. Bianca Drăgușanu, atac extrem de dur la adresa Monicăi Tatoiu. Toți și-au dat coate când au văzut ce se întâmplă între ele
Viva.ro
„Ți-ai cheltuit banii de pensie pe alcool. Frustrato”. Scandal fără precedent în showbiz. Bianca Drăgușanu, atac extrem de dur la adresa Monicăi Tatoiu. Toți și-au dat coate când au văzut ce se întâmplă între ele
Cele două femei celebre s-au logodit! Se iubesc și nu se mai ascund! Mulți nici nu știau că au o relație! Asta da surpriză în showbiz!!
Unica.ro
Cele două femei celebre s-au logodit! Se iubesc și nu se mai ascund! Mulți nici nu știau că au o relație! Asta da surpriză în showbiz!!
Melania Trump, criticată dur pentru o alegere vestimentară. Motivul pentru care Prima Doamnă a Statelor Unite a fost aspru judecată pentru apariția ei publică: "Arată ridicol." Video
Elle.ro
Melania Trump, criticată dur pentru o alegere vestimentară. Motivul pentru care Prima Doamnă a Statelor Unite a fost aspru judecată pentru apariția ei publică: "Arată ridicol." Video
gsp
Legendele Italiei n-au milă de Chivu » Ce i-a cerut Di Canio
GSP.RO
Legendele Italiei n-au milă de Chivu » Ce i-a cerut Di Canio
Se mărită din nou, la 44 de ani! Imaginea care a aruncat internetul în aer
GSP.RO
Se mărită din nou, la 44 de ani! Imaginea care a aruncat internetul în aer
Parteneri
Ultima oră! Gest fără precedent, anunțat acum! Trump, rugăminte uriașă pentru Nicușor Dan! Mișcare care poate schimba totul pentru România! Puțini lideri au primit o astfel de invitație
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Gest fără precedent, anunțat acum! Trump, rugăminte uriașă pentru Nicușor Dan! Mișcare care poate schimba totul pentru România! Puțini lideri au primit o astfel de invitație
Incredibil ce spune Maria Constantin despre Gabriela Cristea, la 9 ani de la scandalul cu Marcel Toader, fostul lor soț: "Nu le doresc nici dușmanilor". Au împărțit același bărbat și același coșmar
Avantaje.ro
Incredibil ce spune Maria Constantin despre Gabriela Cristea, la 9 ani de la scandalul cu Marcel Toader, fostul lor soț: "Nu le doresc nici dușmanilor". Au împărțit același bărbat și același coșmar
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Alte știri

Judecătorii care vor să iasă la pensie se plâng că președintele Nicușor Dan îi întreabă câte dosare au în lucru: „E primul care cere astfel de detalii”
Știri România 19:49
Judecătorii care vor să iasă la pensie se plâng că președintele Nicușor Dan îi întreabă câte dosare au în lucru: „E primul care cere astfel de detalii”
Rezultatele loto din 19 februarie 2026. Care sunt numerele câștigătoare extrase joi
Știri România 18:57
Rezultatele loto din 19 februarie 2026. Care sunt numerele câștigătoare extrase joi
Parteneri
Miza de la Washington. Poate participarea lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii să spele imaginea democrației române după anularea alegerilor?
Adevarul.ro
Miza de la Washington. Poate participarea lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii să spele imaginea democrației române după anularea alegerilor?
Dinamovistul care sare în apărarea lui Dennis Politic: “Nu ne-a păcălit cu nimic! Am făcut o afacere foarte bună”
Fanatik.ro
Dinamovistul care sare în apărarea lui Dennis Politic: “Nu ne-a păcălit cu nimic! Am făcut o afacere foarte bună”
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Financiarul.ro
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Superliga.ro (P)
Golgheterul Argeșului a fost ”descoperit” de bunica lui: „Primul meu scouter”
Golgheterul Argeșului a fost ”descoperit” de bunica lui: „Primul meu scouter”
Steven Nsimba, un exemplu despre cum să nu renunți. Drumul din Liga a 3-a spre cupele europene
Steven Nsimba, un exemplu despre cum să nu renunți. Drumul din Liga a 3-a spre cupele europene
Parteneri
Iulia Vântur a trecut prin clipe dificile alături de familia partenerului ei, Salman Khan. Tatăl actorului, Salim Khan, a ajuns la spital
Elle.ro
Iulia Vântur a trecut prin clipe dificile alături de familia partenerului ei, Salman Khan. Tatăl actorului, Salim Khan, a ajuns la spital
Cel mai nou cuplu din România! Sportivele noastre și-au oficializat relația de Ziua Îndrăgostiților: „Te iubesc, prințesă!”
Unica.ro
Cel mai nou cuplu din România! Sportivele noastre și-au oficializat relația de Ziua Îndrăgostiților: „Te iubesc, prințesă!”
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”
Viva.ro
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”

Monden

Cine este George Mirancea de la „Chefi la cuțite”, sezonul 17. „Am gătit pentru Angelina Jolie și Brad Pitt”
Stiri Mondene 18:00
Cine este George Mirancea de la „Chefi la cuțite”, sezonul 17. „Am gătit pentru Angelina Jolie și Brad Pitt”
Cum a ajuns Jesus del Cerro în România și în ce zone din țara noastră visează să filmeze: „Loc spectaculos, energie aparte”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:02
Cum a ajuns Jesus del Cerro în România și în ce zone din țara noastră visează să filmeze: „Loc spectaculos, energie aparte”
Parteneri
„E oficial, nu e luat, e dat!” Mihai Bobonete, anunț-șoc despre Andi Moisescu la „Românii au talent”. Recunoaște juratul divorțul de Olivia Steer? Vezi dialogul uluitor din culise!
TVMania.ro
„E oficial, nu e luat, e dat!” Mihai Bobonete, anunț-șoc despre Andi Moisescu la „Românii au talent”. Recunoaște juratul divorțul de Olivia Steer? Vezi dialogul uluitor din culise!
Domeniul cu cele mai mici salarii medii: 3.900 de lei pe lună. La polul opus, IT, petrol şi automatizări
ObservatorNews.ro
Domeniul cu cele mai mici salarii medii: 3.900 de lei pe lună. La polul opus, IT, petrol şi automatizări
Știrea a explodat acum! Donald Trump, gafă uriașă la Washington față de Nicușor Dan. Moment jenant la cel mai înalt nivel! Nu se poate așa ceva! Un moment intens comentat la Washington!
Libertateapentrufemei.ro
Știrea a explodat acum! Donald Trump, gafă uriașă la Washington față de Nicușor Dan. Moment jenant la cel mai înalt nivel! Nu se poate așa ceva! Un moment intens comentat la Washington!
Parteneri
Gigi Becali are un nou rival în politica din România: „Vrea să arate că e șmecher, dar e vai de capul lui”
GSP.ro
Gigi Becali are un nou rival în politica din România: „Vrea să arate că e șmecher, dar e vai de capul lui”
Campionul României a semnat cu Asia Express! GSP are toate detaliile
GSP.ro
Campionul României a semnat cu Asia Express! GSP are toate detaliile
Parteneri
Primă de stabilitate pentru tinerii între 16 și 30 de ani care nu lucrează și nu învață
Mediafax.ro
Primă de stabilitate pentru tinerii între 16 și 30 de ani care nu lucrează și nu învață
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Wowbiz.ro
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Decizia neașteptată luată de Donald Trump în privința României. Ce i-a cerut în mod expres lui Nicușor Dan
Redactia.ro
Decizia neașteptată luată de Donald Trump în privința României. Ce i-a cerut în mod expres lui Nicușor Dan
„Nu pot duce suferința asta, e prea mare” Sora lui Sorin Iacob își strigă durerea, la mai bine de o săptămână de când afaceristul și-a pierdut viața alături de soția însărcinată
KanalD.ro
„Nu pot duce suferința asta, e prea mare” Sora lui Sorin Iacob își strigă durerea, la mai bine de o săptămână de când afaceristul și-a pierdut viața alături de soția însărcinată

Politic

Nicuşor Dan va ține un scurt discurs la prima reuniune a Consiliului pentru Pace organizat de Donald Trump la Washington
Politică 13:35
Nicuşor Dan va ține un scurt discurs la prima reuniune a Consiliului pentru Pace organizat de Donald Trump la Washington
Sorin Grindeanu a anunțat ce profil de persoană vrea la SRI și SIE: „Să nu transforme serviciile secrete în anexe ale unor partide sau ale unor ONG-uri”
Politică 18 feb.
Sorin Grindeanu a anunțat ce profil de persoană vrea la SRI și SIE: „Să nu transforme serviciile secrete în anexe ale unor partide sau ale unor ONG-uri”
Parteneri
Proiectul Sălii Polivalente de la Iași, un nou „șut în bară”: vorbim după 2028. Două ordonanțe de Guvern interzic reluarea licitației ratate recent. Reacție furioasă a primarului
ZiaruldeIasi.ro
Proiectul Sălii Polivalente de la Iași, un nou „șut în bară”: vorbim după 2028. Două ordonanțe de Guvern interzic reluarea licitației ratate recent. Reacție furioasă a primarului
Cum s-a gândit Ministerul Muncii să salveze angajații unor mari companii aflate în prag de faliment. Pierderi de miliarde și mii de muncitori în pericol
Fanatik.ro
Cum s-a gândit Ministerul Muncii să salveze angajații unor mari companii aflate în prag de faliment. Pierderi de miliarde și mii de muncitori în pericol
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată
Spotmedia.ro
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată