Incendiile rămân principalul risc care produce pierderi majore proprietarilor de locuințe. Astfel, 8 din cele mai mari 10 despăgubiri achitate în această perioadă au fost pentru incendii, totalizând peste 1,3 milioane de euro, adică aproximativ 6,9 milioane lei. Printre cele mai mari daune s-au numărat și o inundație, despăgubită cu circa 160.000 de euro, precum și un incident provocat de greutatea stratului de zăpadă, pentru care s-au plătit 125.000 de euro.

„Aceste cifre arată că locuințele sunt expuse unor riscuri majore, iar consecințele financiare pot fi devastatoare pentru orice familie. Desigur, asigurarea nu poate preveni dezastrele, însă oferă protecție reală. Aceasta acoperă pierderile materiale cauzate de incendii, inundații sau alte evenimente neprevăzute, oferind sprijin financiar pentru refacerea locuinței și înlocuirea bunurilor afectate, asigurând liniștea și siguranța familiilor în fața evenimentelor care nu pot fi anticipate”, scrie în comunicatul UNSAR,

Asigurările facultative pentru locuințe oferă protecție esențială proprietarilor, permițând refacerea locuințelor și protejarea bunurilor în fața fenomenelor naturale și a evenimentelor accidentale, potrivit sursei citate.

„Pagubele materiale nu sunt doar simple cifre: ele reprezintă ani de muncă pentru fiecare dintre noi. Să nu uităm că, în spatele fiecărei despăgubiri, există o poveste de viață. Din păcate însă, doar circa 18% din locuințele din România sunt protejate complet, prin intermediul unei asigurări facultative”, a declarat Alexandru Cuncan, Director General al UNSAR.

„Fiecare dosar de daună este o poveste despre cât de fragilă poate fi locuința noastră fără o protecție financiară adecvată. Când imprevizibilul lovește, liniștea și siguranța familiei depind de deciziile luate înainte de eveniment, iar asigurarea este #PlanulB care face diferența”, a afirmat și Alina Bărbulescu, coordonator Secțiuni Asigurări Generale în UNSAR.