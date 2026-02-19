Majoritatea lucrează în cadrul instituției

Opt candidați aspiră la conducerea Romsilva, majoritatea fiind cadre de conducere din cadrul instituției. Aceștia vin cu experiență managerială acumulată atât la nivelul aparatului central din București, cât și în filialele județene ale Regiei.

Adrian Băban, un veteran al sistemului silvic, candidează pentru funcția de director general. Absolvent al Facultății de Silvicultură din Brașov, acesta activează în cadrul Romsilva de peste trei decenii. Singura sa perioadă în afara instituției a fost la începutul anilor 2000, când a condus, din postura de CEO, o firmă privată din industria prelucrării lemnului.

Parcursul profesional recent al lui Adrian Băban include un mandat de peste doi ani (2023-2025) în echipa de consiliere a conducerii Romsilva. Acesta s-a specializat în segmentele critice ale activității regiei: exploatarea resurselor forestiere și managementul comercial al lemnului.

Băban a condus Consiliul de Administrație al Romsilva (2016-2018) și a coordonat prima licitație internațională de bușteni din istoria regiei (2023). De asemenea, acesta a contribuit decisiv la documentele strategice ale domeniului, fiind expert în proiectele privind Strategia Națională 2030 și noul Cod Silvic.

Un conferențiar universitar la USAMV București

Ploieșteanul Anghel Octavian candidează pentru șefia Romsilva din postura de director al fondului forestier, funcție preluată în septembrie anul trecut. Experiența sa în cadrul regiei este una de lungă durată, acesta făcând parte din echipa instituției încă din 1999.

Printre candidații pentru conducerea Romsilva se numără și Ionuț Sorin Banciu, conferențiar universitar la USAMV București. Acesta cumulează mai multe funcții de conducere, fiind vicepreședinte al ANRMPSG și președinte al Consiliului de Administrație al SC Exploatare Sistem Zonal Prahova SA. Aceasta din urmă se află în centrul unei controverse recente, fiind responsabilă pentru scandalul apei potabile care a afectat peste o sută de mii de consumatori din județul Prahova.

Lista aspiranților la șefia regiei continuă cu Nicolae Mugurel Ghinescu, actualul șef al Ocolului Silvic București. Specialist cu studii doctorale în domeniu, Ghinescu face parte din echipa Romsilva de trei decenii, fiind angajat al regiei încă din 1996.

Pe lista candidaților pentru conducerea centrală a Romsilva se înscrie și Cristian Sorin Nicolicioiu, actualul director al Direcției Silvice Mehedinți. Inginer silvic de profesie, acesta și-a clădit întreaga carieră în cadrul filialei din Mehedinți, unde activează neîntrerupt din anul 1995.

Silvicultură, drept și psihologie

Cezar Tulbure aduce în competiția pentru conducerea regiei un CV impresionant prin diversitatea domeniilor studiate: silvicultură, drept și psihologie. Fost șef al serviciului de pază și protecție forestieră din Suceava și actual purtător de cuvânt al direcției județene, Tulbure îmbină expertiza tehnică de doctor în silvicultură cu o viziune juridică și de comunicare publică.

Un alt veteran al sistemului silvic înscris în cursă este Jean Vișan. Doctor în silvicultură, acesta și-a dedicat ultimele două decenii și jumătate carierei în interiorul Romsilva, acumulând o cunoaștere aprofundată a mecanismelor instituției.

Inginerul silvic Remus Petruse aspiră la conducerea Romsilva venind din mediul privat, unde activează pentru Kronospan Timber Sebeș. Cu o experiență acumulată în diverse companii din industrie, Petruse a avut și un scurt mandat în sistemul public, lucrând la un ocol silvic al Romsilva între 2004 și 2006.

Decizia privind conducerea Romsilva aparține Consiliului de Administrație, nu Ministerului Mediului, a anunțat Diana Buzoianu. Ministrul a punctat că forul decizional are o misiune critică zilele acestea: selectarea unui specialist care să își asume integral transformarea și eficientizarea Romsilva.

„Am văzut ce a însemnat să fie acaparată această instituţie în ultimii ani de zile de tot felul de grupuri de interese. Nu mai poate fi acesta viitorul instituţiei care se ocupă de administrarea pădurilor României”, a transmis Diana Buzoianu.

Jaful de la Romsilva

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva funcționează sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și se ocupă, teoretic, de bunăstarea pădurilor patriei.

Romsilva administrează una dintre cele mai mari bogății ale țării – peste trei milioane hectare de păduri proprietatea statului (care reprezintă puțin sub 50% din pădurile României), administrează 22 de parcuri naţionale şi naturale şi 12 herghelii de stat. 

În februarie 2025, deși era ministrul mediului de mai bine de un an și jumătate, Mircea Fechet s-a arătat scandalizat de jaful de la Romsilva. Și anume de faptul că, în ultimii doi ani, angajați ai Romsilva au primit bonusuri în sumă netă de aproape 23 de milioane de euro, la pensionare. 

Recordul îl deține Teodor Țigan, fost director la Romsilva, care a beneficiat de o primă de pensionare de 100.000 de euro și s-a reangajat ca director al Direcției Silvice Arad.


