Potrivit Departamentului de Poliție Metropolitană din Las Vegas, femeia a încercat să își înregistreze bagajele și să își ducă câinele, un goldendoodle energic, la bordul unui avion, relatează New York Post.

Când i s-a explicat că nu poate face acest lucru fără documentația necesară, ea a decis să lege lesa câinelui de ghișeul JetBlue și să plece spre poarta de îmbarcare, chiar dacă nu primise un permis de îmbarcare.

Într-un videoclip publicat de poliție, câinele apare stând confuz lângă ghișeu, în timp ce femeia pleca fără să se uite înapoi. Angajații aeroportului i-au acordat animalului atenția de care avea nevoie, iar acesta s-a întins pe podea și a început să lingă brațul unui membru al personalului.

Polițiștii au găsit-o pe femeie la poarta D1. Când a fost confruntată, aceasta a spus:

„O să-mi arunc bagajele jos pentru că sunt epuizată”, a spus ea iritată.

Unul dintre ofițeri i-a răspuns: „Nu, ce vom face este să te conducem înapoi acolo unde e câinele tău și să îți dăm o citație, pentru că ți-ai lăsat câinele la ghișeu”.

Femeia a încercat să se apere, spunând că doar încerca să își rezerve un alt zbor.

„Așa că ai venit aici? Să îți rezervi un alt zbor? Și ți-ai lăsat câinele acolo?”, a întrebat-o ofițerul.

Ea a pretins că personalul aeroportului i-a spus că este în regulă să lase câinele, invocând faptul că animalul avea un dispozitiv de urmărire care ar fi permis returnarea sa.

În timp ce era escortată înapoi prin punctul de securitate, femeia a devenit agresivă și a opus rezistență, motiv pentru care a fost arestată și acuzată de abandon de animale și rezistență la arestare, conform poliției.

Câinele a fost preluat de Retriever Rescue of Las Vegas, după ce a petrecut zece zile în custodia Serviciilor de Protecție a Animalelor. Potrivit poliției citate de New York Post, proprietara nu a încercat să își recupereze animalul.

Câinele a fost redenumit „Jet Blue”, în semn de amintire a incidentului, și va fi curând adoptat de o familie iubitoare, au precizat autoritățile.