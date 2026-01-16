Citește Horoscop săptămânal Berbec. Previziuni pentru perioada 17 – 23 ianuarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Berbec.

Horoscop săptămânal Berbec – 17 – 23 ianuarie 2026

Între 17 și începutul zilei de 19 ianuarie, chestiunile oficiale, ipostazele publice și manifestările profesionale în spațiul public vor fi influențate de Luna Nouă în Capricorn din 18 ianuarie.

Ea va crea cadrele necesare pentru stabilizarea unora dintre nativi în niște repere clare, favorabile evoluției lor socioprofesionale ulterioare. În ziua de 17 ianuarie, planeta Venus va intra în zodia Vărsătorului și, până pe 10 februarie, va aduce în preajma nativilor persoane plăcute, oneste și favorabile unui parcurs sociouman; Berbecii vor profita de ipostazele publice (întruniri, conferințe) pentru a-și lărgi cercul de apropiați.

Între 19 ianuarie, după ora 0:18′, și dimineața zilei de 21 ianuarie, Luna se va alătura planetelor aflate în tranzit prin sectorul relațiilor de prietenie, cărora le va imprima o notă interesantă de simpatie, interes, curiozitate, surpriză ori inedit.

În ziua de 20 ianuarie, Soarele și Mercur vor intra în zodia Vărsătorului și, până pe 18 februarie (respectiv 7 februarie), vor imprima o notă aparte dialogurilor pe care Berbecii le vor purta cu apropiații lor, permițându-le să-și lărgească universul de cunoaștere prin informații utile sau prin comentariile care le vor lămuri o serie de aspecte de viață. Între 21 ianuarie, după ora 8:50′, și după-amiaza zilei de 23 ianuarie, cele două case ale sănătății vor funcționa normal.

Pe 23 ianuarie, Marte va intra în zodia Vărsătorului, alcătuind cu restul planetelor din sectorul prieteniei un cluster (grup, reunire) de cinci planete care își vor conjuga forțele în beneficiul relațiilor personale. Din 23 ianuarie, după ora 15:26′, Luna va traversa zodia Berbecului și le va da celor care aparțin acestui semn vitalitate, energie, curaj, tenacitate și motivații puternice. Nota generală a întregii săptămâni o vor da surprizele în relațiile cu cei apropiați.

