Citește Horoscop săptămânal Berbec. Previziuni pentru perioada 27 iunie – 3 iulie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Berbec.

Horoscop săptămânal Berbec – 27 iunie – 3 iulie 2026

Între 27 și 29 iunie dimineața, deplasări cu peripeții (mai ales cele care presupun trecerea graniței); relații dificile cu reprezentanții unor instituții: lipsă de responsabilitate, incompetență sau disfuncții de comunicare și înțelegere ori pur și simplu ca efect, în planul vieții reale, al intrării planetei Marte în zodia Gemenilor, în ziua de 28 iunie; de reținut că, până pe 11 august, acesta va tulbura multe alte dialoguri și premise publice în care nativii se vor afla.

Între 29 iunie, după ora 10:19′, și 1 iulie noaptea, mecanisme astrale se vor manifesta modest în sectorul socioprofesional, dar mai intens în cel al relațiilor de familie, pe fondul forței cu care se va manifesta Luna Plină în Capricorn, din 30 iunie, care va scoate la lumină nemulțumiri, pretenții sau opinii care au fost ținute de către rude departe de știința nativilor.

Pe 30 iunie, Jupiter va intra în zodia Leului și, până pe 26 iulie 2027, va da o nouă viață sentimentelor, emoțiilor și dorinței Berbecilor de a se bucura de plăcerile vieții; reorientare afectivă majoră.

Între 30 iunie și 6 iulie, el va face o cvadratură, la grad perfect, cu Kiron, intrat pe 19 iunie în zodia Taurului. Până pe 18 septembrie, Kiron va atrage atenția nativilor, în avanpremieră, asupra banilor și vieții sentimentale sau a relațiilor cu copiii lor care vor fi puse din nou la încercare, din 14 aprilie 2027, când acesta va intra definitiv în zodia Taurului, pentru următorii opt ani.

Tot pe 30 iunie, Mercur va intra în mișcare aparent retrogradă și, până pe 23 iulie, le va permite nativilor să reevalueze ceea ce au trăit sau au decis, din 16 iunie încoace, permițând corectarea unor erori comise din neînțelegerea corectă a premiselor sau a unor detalii și subtilități. Între 1 iulie, după ora 22:33′, și 3 iulie, posibilă deteriorare a unei relații de prietenie; situații care vor pune ambele părți în dificultate.

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