Horoscop Urania săptămânal. Aflați care sunt previziunile astrale pentru săptămâna 27 iunie – 3 iulie 2026 și previziuni detaliate pentru fiecare zodie.

În fiecare vineri, Urania îți spune de ce trebuie să te ferești în săptămâna care urmează, ce probleme medicale pot să apară și ce șanse ai să te îmbogățești.

Horoscop săptămânal Berbec – 27 iunie – 3 iulie 2026

Zodia Berbec. Jupiter va intra în zodia Leului și va da o nouă viață sentimentelor, emoțiilor și dorinței Berbecilor de a se bucura de plăcerile vieții; reorientare afectivă majoră. Citește tot Horoscop săptămânal Berbec – 27 iunie – 3 iulie 2026.

Horoscop săptămânal Taur – 27 iunie – 3 iulie 2026

Zodia Taur. Jupiter va face o cvadratură, la grad perfect, cu Kiron, care va atrage atenția nativilor asupra sectoarelor care vor fi puse la încercare (personalitatea, ființa lor în ansamblu și sectorul relațiilor cu familia din care Taurii provin). Citește tot Horoscop săptămânal Taur – 27 iunie – 3 iulie 2026.

Horoscop săptămânal Gemeni – 27 iunie – 3 iulie 2026

Zodia Gemeni. Jupiter va intra în zodia Leului și va patrona în chip minunat casa a III-a a comunicării, atrăgând șansa unor reușite la examene sau a unor prestații valoroase în cadrul unor activități publice (oficiale) sau profesionale. Citește tot Horoscop săptămânal Gemeni – 27 iunie – 3 iulie 2026.

Horoscop săptămânal Rac – 27 iunie – 3 iulie 2026

Zodia Rac. Intrarea planetei Marte în zodia Gemenilor va solicita sistemul nervos periferic, fiziologia aparatului locomotor, a brațelor și a mâinilor (manualitatea, dexteritatea) și puterea de concentrare în cazul activităților care necesită atenție. Citește tot Horoscop săptămânal Rac – 27 iunie – 3 iulie 2026.

Horoscop săptămânal Leu – 27 iunie – 3 iulie 2026

Zodia Leu. Plasată, deopotrivă, și în sectorul muncii și al activităților practice, Luna Plină va bloca o serie de demersuri din teama de schimbări sau din reticența în fața deciziilor „aventuriste” în plan profesional. Citește tot Horoscop săptămânal Leu – 27 iunie – 3 iulie 2026.

Horoscop săptămânal Fecioară – 27 iunie – 3 iulie 2026

Zodia Fecioară. Solicitare intensă a axei cardiovasculare, care va începe odată cu intrarea planetei Jupiter în zodia Leului, iar primele semne de disconfort organic vor fi resimțite, ele menținându-se până la sfârșitul lunii iulie. Citește tot Horoscop săptămânal Fecioară – 27 iunie – 3 iulie 2026.

Horoscop săptămânal Balanță – 27 iunie – 3 iulie 2026

Zodia Balanță. Jupiter va intra în zodia Leului și va tranzita sectorul relațiilor de prietenie, înlesnindu-le Balanțelor întâlnirea cu persoane importante care vor juca un rol important în viața lor. Citește tot Horoscop săptămânal Balanță – 27 iunie – 3 iulie 2026.

Horoscop săptămânal Scorpion – 27 iunie – 3 iulie 2026

Zodia Scorpion. Primul impact al opoziției Jupiter/Pluton, care s-ar putea produce fie în sectorul relațiilor de familie, fie în cel al exercitării profesiei sau al funcției. Citește tot Horoscop săptămânal Scorpion – 27 iunie – 3 iulie 2026.

Horoscop săptămânal Săgetător – 27 iunie – 3 iulie 2026

Zodia Săgetător. Relația Lună Neagră/Marte va atinge apogeul și multe dintre disensiunile care le vor ocupa atunci nativilor întreaga atenție se vor explica ori vor fi posibile pe fondul greșelilor comise în aceste zile. Citește tot Horoscop săptămânal Săgetător – 27 iunie – 3 iulie 2026.

Horoscop săptămânal Capricorn – 27 iunie – 3 iulie 2026

Zodia Capricorn. Jupiter va intra în zodia Leului și va susține chestiunile financiare importante, aspectele patrimoniale și cadrul juridic care reglementează statutul lor. Citește tot Horoscop săptămânal Capricorn – 27 iunie – 3 iulie 2026.

Horoscop săptămânal Vărsător – 27 iunie – 3 iulie 2026

Zodia Vărsător. Jupiter va intra în zodia Leului și va exercita un rol esențial în stabilirea unor înțelegeri, semnarea unor contracte, luarea unor decizii în plan partenerial. Citește tot Horoscop săptămânal Vărsător – 27 iunie – 3 iulie 2026.

Horoscop săptămânal Pești – 27 iunie – 3 iulie 2026

Zodia Pești. Marte, care va intra în zodia Gemenilor, va perturba activitatea profesională, funcțiile, imaginea publică și va crea o relație din ce în ce mai șubredă cu Luna Neagră. Citește tot Horoscop săptămânal Pești – 27 iunie – 3 iulie 2026.

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