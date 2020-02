Între 29 februarie și 1 martie, seara, posibile câștiguri (modeste) sau efort de reechilibrare a bugetului personal. Între 1 martie, după ora 21:21, și dimineața zilei de 4 martie, dialoguri plăcute, schimb firesc, dinamic, util de informații.

Berbecii pot face scurte deplasări sau demersuri pentru a intra în legătură cu reprezentanții unor instituții care le pot furniza explicațiile necesare. Între 4 martie, după ora 6:26, și dimineața zilei de 6 martie, preocupările legate de casă și familie le vor mânca timpul sau le vor da programul curent de viață peste cap, obligându-i să amâne sarcinile profesionale ori să-și modifice activitățile publice care reclamă prezența lor.

Pe 4 martie, Mercur, aflat în mișcare aparent retrogradă, va reveni în zodia Vărsătorului, pe care o va tranzita până pe 16 martie, când se va întoarce în Pești. În felul acesta, între nativi și prietenii lor se vor relua discuții pe o temă care a fost abandonată cu câteva săptămâni în urmă.

Uneori, noianul de impresii și reacții stârnite de comportamentul acelora s-ar putea reedita, consolidând, astfel, o atitudine pe care, din teama de a nu greși față de acei necunoscuți, Berbecii o considerau prea radicală, manifestând tendințe ambiguie, oscilând între iertare sau punere la punct. Completarea, corectarea informațiilor legate de oamenii apropiați nativilor alături de care desfășoară activități de comunicare și relaxare vor schimba datele problemei.

În ziua de 5 martie, planeta Venus va intra în zodia Taurului, semn pe care îl guvernează și pe care îl va tranzita până pe 3 aprilie, marcând, în chip pozitiv, sectorul banilor câștigați din muncă proprie. Din 6 martie, după ora 11:28, universul afectiv va fi cald, provocator, chemându-i pe cei născuți în zodia Berbecului la un întreg univers de plăceri și bucurii ale trupului, ale spiritului sau ale sufletului.