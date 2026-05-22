Horoscop săptămânal Capricorn. Previziuni pentru perioada 23 – 29 mai 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea.

Horoscop săptămânal Capricorn – 23 – 29 mai 2026

Pe 23 mai, dimineața, reeditare a unor chestiuni de natură financiară sau patrimonială, rămase nerezolvate sau care au făcut doar câțiva pași pe calea unei soluții finale și care îi vor pune pe nativi în situația de a se ocupa de ele.

Între 23 mai, după ora 09:57′, și 25 mai, după-amiaza, comunicarea, deplasările, relațiile profesionale sau sociale și activitățile publice vor fi slab susținute astral așa că, aceste secvențe de viață și activitate se vor concretiza în funcție și de harta personală a fiecărui nativ. Între 25 mai, după ora 17:34′, și zorii zilei de 28 mai, planetele în tranzit prin zodia Berbecului vor dinamiza relațiile de familie dar le vor și „deranja” prin nemulțumiri și ostilități.

Posibile discuții pe teme bănești între părinți și copii născute din dificultatea Capricornilor de a face față unor cheltuieli. Între 28 mai, după ora 03:53′ și 29 mai, relațiile de prietenie, cele de simpatie, de dragoste, de afecțiune vor evolua sub semnul unor îndoieli și neîncrederii iar reacțiile lor vor fi catalogate de către cei vizați drept manifestări de gelozie. Atenție, în preajma zilei de 25 mai, cu privire la starea de sănătate care poate să-i pună pe nativi în situația de a-și îngriji un braț, umărul, mâinile de dureri reumatice ori de consecințele unui accident casnic (traumatism, tăietură, chiar injecție care să provoace o reacție alergică).

Stare de spirit destabilizată de unul sau mai multe evenimente petrecute în ultima vreme care își vor pune amprenta pe conduita Capricornilor care vor fi exasperați de o situație (mai ales dacă aceea se repetă), de obligația de a face un lucru sau de repara ceva (un aparat, o instalație).

Posibile discuții la locul de muncă care vor cunoaște o evoluție ciudată; întreruperi, reluări, reacții subiective dar nelalocul lor și nejustificate ori poate explicabile printr-o strategie pentru a evita un răspuns sau un angajament explicit.

