Citește Horoscop săptămânal Capricorn. Previziuni pentru perioada 28 februarie – 6 martie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Capricorn.

Horoscop săptămânal Capricorn – 28 februarie – 6 martie 2026

Pe 28 februarie, o chestiune partenerială, conjugală sau contractuală ori un conflict, litigiu sau termen la proces le va impune nativilor să facă declarații ori să dea un răspuns, dar, temându-se să nu greșească, nativii vor încerca să obțină o amânare, un termen de așteptare sau să „împingă” data viitoarei întrevederi cât mai târziu.

Între 28 februarie, după ora 10:17′, și 2 martie după prânz, situația financiară curentă nu va cunoaște modificări. Între 2 martie, după ora 14:34′, și 4 martie seara, comunicarea va evolua sub semnul Lunii Pline în Fecioară, din 3 martie.

În casa a IX-a, a concepțiilor despre lume și viață și a proiectelor personale importate, nu se vor înregistra modificări de atitudine, poate doar conștientizarea nevoii unei mai bune gestionări a unui țel profesional sau a schimbării modului de viață.

În schimb, în sectorul comunicării curente, cotidiene, cu frații, vecinii și cunoscuții ocazionali sau în împrejurări publice și oficiale, Capricornii vor avea parte de împrejurări plăcute și poate chiar utile lor, datorită influenței planetei Marte, care, în ziua de 2 martie, va intra în zodia Peștilor și, până pe 9 aprilie, va instaura un regim al conversațiilor, audierilor, interviurilor sau luărilor de cuvânt în ședințe și în conferințe într-o notă distinsă, elegantă, superioară prin abordare și stilul exprimării, ceea ce, în eventualitatea că acestea se vor petrece în vederea unei angajări, desemnări, selecții, nominalizări sau numiri pe o funcție, ar putea avea un rol decisiv.

Între 4 martie, după ora 20:56′, și 6 martie, Capricornii vor face apel la resursele lor de răbdare și diplomație. Pe 6 martie, planeta Venus va intra în zodia Berbecului și, până pe 30 martie, le va induce părinților sau rudelor lor în vârstă un comportament capricios (pretenții excentrice sau nejustificate ori rupte de realitate) de care nativii vor trebui să țină cont.

