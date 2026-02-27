450 de lire pe lună pentru o suită de lux

Britanica, cunoscută din versiunea din Marea Britanie a emisiunii Love Island, locuiește într-o suită spațioasă care are bucătărie, zonă de relaxare și o baie cu chiuvetă placată cu aur.

„Apartamentul meu este curățat în fiecare săptămână. Nu trebuie să gătesc sau să fac curățenie”, spune ea într-un clip publicat pe TikTok.

Potrivit publicației elvețiene Blick, parte a grupului Ringier, Diamanté Laiva achită 470 de franci elvețieni pe lună chirie pentru apartamentul ei din hotel, adică aproximativ 450 de lire sterline sau 515 euro.

Spa, salon de manichiură și piscină infinită, toate incluse

În preț sunt incluse accesul la zona de spa, care are saune, cabine cu infraroșu și cameră de gheață. În complex mai există salon de manichiură, camere pentru masaj, cazinou, club de striptease și magazin alimentar.

Pe acoperișul hotelului se află o piscină infinită, iar restaurantul sky lounge oferă vedere panoramică asupra orașului.

Pentru mulți români, suma plătită de britanică este comparabilă cu chiria unei garsoniere sau a unui apartament mic în Capitală, însă condițiile sunt complet diferite.

Diamanté Laiva nu a dezvăluit în mod direct locația hotelului. Totuși, potrivit publicației Daily Mail, citată de Blick, ar fi vorba despre orașul Da Nang, din Vietnam. Experiența ei a stârnit numeroase reacții pe rețelele sociale, unde mulți utilizatori spun că ar alege o astfel de variantă, dacă ar avea posibilitatea să lucreze de la distanță.

La final, trebuie spus că informațiile despre chirie și facilități sunt prezentate de Blick pe baza declarațiilor făcute de britanică în mediul online și nu sunt oferite detalii despre tipul contractului sau eventuale costuri suplimentare.

