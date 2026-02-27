Citește Horoscop săptămânal Berbec. Previziuni pentru perioada 28 februarie – 6 martie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Berbec.

Horoscop săptămânal Berbec – 28 februarie – 6 martie 2026

Pe 28 februarie, proiecte nerostite cu voce tare legate de statutul unei case sau de viitorul lor spațiu de muncă și viață (locuință, casă de vacanță, birou). Cei tineri se vor simți incomodați de presiunea familiei sau de exigențele celor cu care locuiesc împreună, de unde și nevoia unei separări pentru a trăi conform vârstei, muncii și statutului lor social actual.

Între 28 februarie, după ora 10:17′, și 2 martie, după prânz, sentimente trăite intens, orgolii, dorința de a impresiona, de a „fura ochii” publicului și nevoia de validare afectivă, de a avea succes, de a convinge. Pe 3 martie, planeta Marte va intra în zodia Peștilor și, până pe 9 aprilie, va accentua o serie de impulsuri interioare, dând o vigoare aparte universului de gânduri, trăiri și simțiri, redeschizând rănile provocate de amintiri sau de ecoul unor evenimente.

Perioada cuprinsă între 2 martie, după ora 14:34′, și 4 martie seara va fi marcată de Luna Plină în Fecioară, din 3 martie, care, pe fondul celor patru planete și al Sensului vieții, în tranzit prin Pești, îi va transforma pe cei născuți în zodia Berbecului în niște persoane preocupate să dea curs unor dorințe și tendințe de a trăi, de a munci sau de a reacționa conform principiilor pe care le-au adoptat de curând pe ideea de a fi mai înțelepți, mai toleranți, mai profunzi.

Între 4 martie, după ora 20:56′, și 6 martie, dialogurile cu partenerii vor evolua nemulțumitor: unii se vor exprima brutal sau vor exercita presiuni asupra nativilor, alții își „vor face ambiția” și nu vor accepta niciuna dintre soluțiile propuse de aceia.

De evitat întâlnirile și conversațiile cu persoanele dificile sau ostile. Pe 6 martie, planeta Venus va intra în zodia Berbecului și, până pe 30 martie, va tranzita casa I a personalității, accentuând ipostazele plăcute, fericite sau norocoase. Momente de „grație astrală” între 6 și 9 martie.

