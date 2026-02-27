Evenimentul a avut loc pe 26 februarie 2026, la celebrul LOlympia, iar Jim Carrey a fost însoțit de iubita sa, Minzi, dar și de fiica sa, Jane, și de nepotul Jackson. Apariția marchează prima ieșire publică a actorului în 2026, după o perioadă în care a preferat discreția.

Look care i-a luat prin surprindere pe fani

Schimbarea cea mai evidentă a fost coafura. Actorul cunoscut pentru energia sa explozivă și expresiile inconfundabile a optat pentru un păr mult mai lung decât în trecut, ajungând până la nivelul umerilor, păstrând însă cărarea pe mijloc care l-a consacrat în ultimii ani.

Ținuta a fost una clasică, complet neagră: smoking elegant, cămașă neagră și papion asortat. Dacă în noiembrie 2025, la ceremonia Rock & Roll Hall of Fame, afișa un look mai scurt și atent stilizat, de această dată Jim Carrey a ales un aer mai boem, care a alimentat comentariile din mediul online.

Jim Carrey în Franța | Foto: captură TikTokIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 13

Pe rețelele sociale, reacțiile nu au întârziat să apară. „Este de nerecunoscut”, „Nu mai poți să-l recunoști”, „I-au făcut ceva sau nu e el”, „Nu mă puteți convinge că ăsta e Jim Carrey”, „E ceva ciudat la el și nu pot explica ce” și „Toți spun că e clonă” sunt doar câteva dintre comentariile care au apărut în mediul online.

Transformarea fizică vine într-un moment în care actorul s-a retras aproape complet din lumina reflectoarelor și a acceptat tot mai rar invitații la evenimente publice. Ultimul său rol rămâne cel din „Sonic the Hedgehog 3”, iar de atunci nu a mai anunțat niciun proiect major în cinematografie.

Declarație publică de dragoste

Momentul culminant al serii a fost discursul susținut integral în limba franceză, un gest apreciat de publicul din sală. Vizibil emoționat, Jim Carrey le-a mulțumit celor dragi și a făcut, pentru prima dată, o declarație publică explicită despre relația sa cu Minzi.

„Mulțumesc familiei mele minunate, fiicei mele Jane și nepotului meu Jackson. Vă iubesc acum și pentru totdeauna. Mulțumesc sublimei mele partenere, Mina. Te iubesc, Mina”, a spus actorul pe scenă. În final, a adus un omagiu tatălui său, Percy Joseph Carrey, despre care a afirmat că l-a învățat „valoarea iubirii, generozității și a râsului”.

 
 @vanityfairfrance Jim Carrey sest longtemps préparé pour faire son discours en français sur la scène des César ce soir ! #jimcarrey #césar2026 ♬ son original - Vanity Fair France

Jim Carrey a primit premiul onorific, distincție rezervată anual unei vedete internaționale, după ce anul trecut trofeul i-a revenit actriței Julia Roberts. Actorul a fost introdus pe scenă de regizorul Michel Gondry, cel alături de care a lucrat la filmul „Eternal Sunshine of the Spotless Mind”, considerat unul dintre cele mai apreciate proiecte din cariera sa.

Viața departe de Hollywood

În ultimii ani, Jim Carrey a vorbit deschis despre distanțarea sa de industria filmului. Într-un interviu acordat publicației The Hollywood Reporter în 2018, actorul explica faptul că nu se mai regăsea în direcția în care se îndrepta Hollywood-ul și că simțea nevoia unui alt tip de exprimare artistică.

„Nu mi-am mai dorit să fiu în industrie. Nu mi-a plăcut ce se întâmpla, corporațiile care preluau controlul și toate acestea. Poate pentru că mă simțeam atras de un alt tip de exprimare creativă și îmi plăcea controlul pe care mi-l oferea pictura, fără un comitet care să-mi spună ce trebuie să fie ideea pentru a atrage pe toată lumea”, afirma el atunci.

De la retragerea sa parțială, Jim Carrey s-a dedicat picturii, desenului și sculpturii, explorând inclusiv zona caricaturii politice. Actorul a mărturisit că a descoperit o libertate nouă: „Nu mă mai simt micul Jim care încearcă să-și păstreze un loc în stratosferă. Nu simt că mă agăț de nimic”.

În ceea ce privește o eventuală revenire pe marile ecrane, rămâne rezervat. „Simt că am suficient, am făcut suficient, sunt suficient. Îmi place foarte mult viața mea liniștită. Depinde. Dacă îngerii îmi aduc un scenariu scris cu cerneală aurie și îmi spun că este cu adevărat important pentru oameni, atunci aș putea continua drumul. Dar, deocamdată, iau o pauză”, a spus el pentru Access Hollywood.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 știri by Libertatea - Actualitate: Cine poate plăti după ce ți-ai rupt mașina în gropi. Ce note proaste a avut la facultate ministrul apărării
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Dezvăluirea momentului în România! Actorul nostru celebru a fost reținut într-un dosar de prostituție, trafic de droguri și spălare de bani. Șocant, ce a ieșit acum la iveală și cum s-ar fi derulat totul
Viva.ro
Dezvăluirea momentului în România! Actorul nostru celebru a fost reținut într-un dosar de prostituție, trafic de droguri și spălare de bani. Șocant, ce a ieșit acum la iveală și cum s-ar fi derulat totul
Înghesuită la metrou, cu sacoșele de cumpărături în brațe... pur și simplu de nerecunoscut! Uită-te bine la poză, îți dai seama cine e? E super celebră, dar preferă să ducă o viață absolut normală. Ți-ai dat seama cine e în fotografie?
Unica.ro
Înghesuită la metrou, cu sacoșele de cumpărături în brațe... pur și simplu de nerecunoscut! Uită-te bine la poză, îți dai seama cine e? E super celebră, dar preferă să ducă o viață absolut normală. Ți-ai dat seama cine e în fotografie?
Cătălin Botezatu, primele declarații după ce a fost jefuit la Londra. Creatorul de modă a rămas fără un ceas în valoare de două milioane de lire sterline: "Este o anchetă în desfășurare"
Elle.ro
Cătălin Botezatu, primele declarații după ce a fost jefuit la Londra. Creatorul de modă a rămas fără un ceas în valoare de două milioane de lire sterline: "Este o anchetă în desfășurare"
gsp
Prezentă la Sanremo, strănepoata lui Lamborghini se plânge de „petrecerile bilaterale”: „M-am culcat la 4:30!”
GSP.RO
Prezentă la Sanremo, strănepoata lui Lamborghini se plânge de „petrecerile bilaterale”: „M-am culcat la 4:30!”
Video | „Ce filmezi, mă?”. Arestații din „dosarul Păulești” au declanșat un scandal-monstru pe holurile Judecătoriei Ploiești
GSP.RO
Video | „Ce filmezi, mă?”. Arestații din „dosarul Păulești” au declanșat un scandal-monstru pe holurile Judecătoriei Ploiești
Parteneri
Confirmat! Nicușor Dan, vestea anului, nimic nu va mai fi la fel! Gest fără precedent și reacții în lanț, toată România e de acord cu el de data asta! Cea mai importantă decizie de când a devenit președinte!
Libertateapentrufemei.ro
Confirmat! Nicușor Dan, vestea anului, nimic nu va mai fi la fel! Gest fără precedent și reacții în lanț, toată România e de acord cu el de data asta! Cea mai importantă decizie de când a devenit președinte!
HOROSCOP MARTIE: singura zodie careia ii merge TOTUL din plin! Ghinionul dispare, vin bani multi! Are luna perfecta, in sfarsit!
Avantaje.ro
HOROSCOP MARTIE: singura zodie careia ii merge TOTUL din plin! Ghinionul dispare, vin bani multi! Are luna perfecta, in sfarsit!
Ramona Olaru și-a prezentat iubitul și a dat verdictul: „Fără prințese!” Cine este cel care a trecut testul dur al vedetei
Tvmania.ro
Ramona Olaru și-a prezentat iubitul și a dat verdictul: „Fără prințese!” Cine este cel care a trecut testul dur al vedetei

Alte știri

Cât costă poalele-n brâu la Târgul de Mărțișor: unii români țin post cu chipsuri de șorici
Știri România 14:52
Cât costă poalele-n brâu la Târgul de Mărțișor: unii români țin post cu chipsuri de șorici
5 știri by Libertatea - Actualitate: Cine poate plăti după ce ți-ai rupt mașina în gropi. Ce note proaste a avut la facultate ministrul apărării
Știri România 14:38
5 știri by Libertatea – Actualitate: Cine poate plăti după ce ți-ai rupt mașina în gropi. Ce note proaste a avut la facultate ministrul apărării
Parteneri
Exod fără precedent: Tot mai mulți americani părăsesc SUA. Unde se mută și de ce
Adevarul.ro
Exod fără precedent: Tot mai mulți americani părăsesc SUA. Unde se mută și de ce
Ce salariu avea Gabi Matei, fostul jucător de la FCSB, audiat pentru pariuri. Suma ridicolă pe care o încasa de la fosta echipă a lui Bănel Nicoliță
Fanatik.ro
Ce salariu avea Gabi Matei, fostul jucător de la FCSB, audiat pentru pariuri. Suma ridicolă pe care o încasa de la fosta echipă a lui Bănel Nicoliță
Dacă ai abonament la Orange sau Vodafone, factura ta se mărește din această primăvară
Financiarul.ro
Dacă ai abonament la Orange sau Vodafone, factura ta se mărește din această primăvară
Superliga.ro (P)
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 29-a din Superliga
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 29-a din Superliga
Jovo Lukić: „Am simțit datoria de a deveni fotbalist!” Interviu cu jucătorul etapei 28
Jovo Lukić: „Am simțit datoria de a deveni fotbalist!” Interviu cu jucătorul etapei 28
Parteneri
Theo Rose spune adevărul despre plecarea ei din juriul emisiunii "Vocea României." Ce a dezvăluit artista: "Am simțit că nu mai are sens..."
Elle.ro
Theo Rose spune adevărul despre plecarea ei din juriul emisiunii "Vocea României." Ce a dezvăluit artista: "Am simțit că nu mai are sens..."
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Unica.ro
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Pe gazetarul Ion Cristoiu îl știe o țară întreagă, dar iată cum arată eleganta soție a celebrului jurnalist și cu ce s-a ocupat, de fapt. Stă departe de lumina reflectoarelor, dar un detaliu a plasat-o, recent, în centrul atenției
Viva.ro
Pe gazetarul Ion Cristoiu îl știe o țară întreagă, dar iată cum arată eleganta soție a celebrului jurnalist și cu ce s-a ocupat, de fapt. Stă departe de lumina reflectoarelor, dar un detaliu a plasat-o, recent, în centrul atenției

Monden

Jim Carrey, de nerecunoscut în Franța: „Toți spun că e clonă! I-au făcut ceva sau nu e el”. Apariție rară alături de iubită
Stiri Mondene 14:54
Jim Carrey, de nerecunoscut în Franța: „Toți spun că e clonă! I-au făcut ceva sau nu e el”. Apariție rară alături de iubită
Ce vor face Oase și Maria Pitică cu banii câștigați la Power Couple România 2026. „Premiul a venit într-un moment potrivit pentru noi”
Stiri Mondene 14:33
Ce vor face Oase și Maria Pitică cu banii câștigați la Power Couple România 2026. „Premiul a venit într-un moment potrivit pentru noi”
Parteneri
Adrian Mutu joacă în „Las Fierbinți”: Detalii despre apariția specială a „Briliantului” la PRO TV
TVMania.ro
Adrian Mutu joacă în „Las Fierbinți”: Detalii despre apariția specială a „Briliantului” la PRO TV
Oraşul din România unde sunt anunţate temperaturi de 20°C în acest weekend
ObservatorNews.ro
Oraşul din România unde sunt anunţate temperaturi de 20°C în acest weekend
Scandal după finală! Marius Urzică, făcut una cu pământul de o Românie întreagă! Ce a greșit? Gestul aparent banal de câteva minute a șters zeci de ani de iubire din partea românilor!
Libertateapentrufemei.ro
Scandal după finală! Marius Urzică, făcut una cu pământul de o Românie întreagă! Ce a greșit? Gestul aparent banal de câteva minute a șters zeci de ani de iubire din partea românilor!
Parteneri
Antrenorul lui Dan Șucu a comentat eliminarea suferită de Inter în Liga Campionilor: „Acum Chivu pare un fraier”
GSP.ro
Antrenorul lui Dan Șucu a comentat eliminarea suferită de Inter în Liga Campionilor: „Acum Chivu pare un fraier”
Cine este femeia misterioasă care a apărut în mai multe rânduri pe transmisiunea meciului Inter - Bodo/Glimt
GSP.ro
Cine este femeia misterioasă care a apărut în mai multe rânduri pe transmisiunea meciului Inter - Bodo/Glimt
Parteneri
OFF The Record. Roxana Petcu, inspector șef al Inspecției Judiciare: A modifica pensiile magistraților este o scădere a statutului
Mediafax.ro
OFF The Record. Roxana Petcu, inspector șef al Inspecției Judiciare: A modifica pensiile magistraților este o scădere a statutului
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Wowbiz.ro
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Promo
Buget mai mare pentru Erasmus+
Advertorial
Buget mai mare pentru Erasmus+
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Wowbiz.ro
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Redactia.ro
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Doi elevi din Vaslui, colegi de clasă, s-au stins din viață la câteva luni distanță, în urma unei boli incurabile. Cei doi erau prieteni încă din copilărie
KanalD.ro
Doi elevi din Vaslui, colegi de clasă, s-au stins din viață la câteva luni distanță, în urma unei boli incurabile. Cei doi erau prieteni încă din copilărie

Politic

Dragoș Pîslaru spune că Celine Gauer, șefa PNRR, decide la București soarta celor 231 de milioane de euro blocate din cauza pensiilor speciale
Politică 15:01
Dragoș Pîslaru spune că Celine Gauer, șefa PNRR, decide la București soarta celor 231 de milioane de euro blocate din cauza pensiilor speciale
Nicușor Dan a promulgat legea privind pensiile magistraților la două luni după ce Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea și după amânările de la CCR
Politică 09:11
Nicușor Dan a promulgat legea privind pensiile magistraților la două luni după ce Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea și după amânările de la CCR
Parteneri
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
ZiaruldeIasi.ro
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
La 29 de ani, rivala Soranei Cîrstea uimește pe toată lumea
Fanatik.ro
La 29 de ani, rivala Soranei Cîrstea uimește pe toată lumea
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului
Spotmedia.ro
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului