Evenimentul a avut loc pe 26 februarie 2026, la celebrul LOlympia, iar Jim Carrey a fost însoțit de iubita sa, Minzi, dar și de fiica sa, Jane, și de nepotul Jackson. Apariția marchează prima ieșire publică a actorului în 2026, după o perioadă în care a preferat discreția.

Look care i-a luat prin surprindere pe fani

Schimbarea cea mai evidentă a fost coafura. Actorul cunoscut pentru energia sa explozivă și expresiile inconfundabile a optat pentru un păr mult mai lung decât în trecut, ajungând până la nivelul umerilor, păstrând însă cărarea pe mijloc care l-a consacrat în ultimii ani.

Ținuta a fost una clasică, complet neagră: smoking elegant, cămașă neagră și papion asortat. Dacă în noiembrie 2025, la ceremonia Rock & Roll Hall of Fame, afișa un look mai scurt și atent stilizat, de această dată Jim Carrey a ales un aer mai boem, care a alimentat comentariile din mediul online.

Pe rețelele sociale, reacțiile nu au întârziat să apară. „Este de nerecunoscut”, „Nu mai poți să-l recunoști”, „I-au făcut ceva sau nu e el”, „Nu mă puteți convinge că ăsta e Jim Carrey”, „E ceva ciudat la el și nu pot explica ce” și „Toți spun că e clonă” sunt doar câteva dintre comentariile care au apărut în mediul online.

Transformarea fizică vine într-un moment în care actorul s-a retras aproape complet din lumina reflectoarelor și a acceptat tot mai rar invitații la evenimente publice. Ultimul său rol rămâne cel din „Sonic the Hedgehog 3”, iar de atunci nu a mai anunțat niciun proiect major în cinematografie.

Declarație publică de dragoste

Momentul culminant al serii a fost discursul susținut integral în limba franceză, un gest apreciat de publicul din sală. Vizibil emoționat, Jim Carrey le-a mulțumit celor dragi și a făcut, pentru prima dată, o declarație publică explicită despre relația sa cu Minzi.

„Mulțumesc familiei mele minunate, fiicei mele Jane și nepotului meu Jackson. Vă iubesc acum și pentru totdeauna. Mulțumesc sublimei mele partenere, Mina. Te iubesc, Mina”, a spus actorul pe scenă. În final, a adus un omagiu tatălui său, Percy Joseph Carrey, despre care a afirmat că l-a învățat „valoarea iubirii, generozității și a râsului”.

Jim Carrey a primit premiul onorific, distincție rezervată anual unei vedete internaționale, după ce anul trecut trofeul i-a revenit actriței Julia Roberts. Actorul a fost introdus pe scenă de regizorul Michel Gondry, cel alături de care a lucrat la filmul „Eternal Sunshine of the Spotless Mind”, considerat unul dintre cele mai apreciate proiecte din cariera sa.

Viața departe de Hollywood

În ultimii ani, Jim Carrey a vorbit deschis despre distanțarea sa de industria filmului. Într-un interviu acordat publicației The Hollywood Reporter în 2018, actorul explica faptul că nu se mai regăsea în direcția în care se îndrepta Hollywood-ul și că simțea nevoia unui alt tip de exprimare artistică.

„Nu mi-am mai dorit să fiu în industrie. Nu mi-a plăcut ce se întâmpla, corporațiile care preluau controlul și toate acestea. Poate pentru că mă simțeam atras de un alt tip de exprimare creativă și îmi plăcea controlul pe care mi-l oferea pictura, fără un comitet care să-mi spună ce trebuie să fie ideea pentru a atrage pe toată lumea”, afirma el atunci.

De la retragerea sa parțială, Jim Carrey s-a dedicat picturii, desenului și sculpturii, explorând inclusiv zona caricaturii politice. Actorul a mărturisit că a descoperit o libertate nouă: „Nu mă mai simt micul Jim care încearcă să-și păstreze un loc în stratosferă. Nu simt că mă agăț de nimic”.

În ceea ce privește o eventuală revenire pe marile ecrane, rămâne rezervat. „Simt că am suficient, am făcut suficient, sunt suficient. Îmi place foarte mult viața mea liniștită. Depinde. Dacă îngerii îmi aduc un scenariu scris cu cerneală aurie și îmi spun că este cu adevărat important pentru oameni, atunci aș putea continua drumul. Dar, deocamdată, iau o pauză”, a spus el pentru Access Hollywood.

