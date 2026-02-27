Citește Horoscop săptămânal Taur. Previziuni pentru perioada 28 februarie – 6 martie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Taur.

Horoscop săptămânal Taur – 28 februarie – 6 martie 2026

Pe 28 februarie, dialoguri cu prietenii pe teme financiare. Poate că în unele cazuri va fi vorba de un proiect comun pentru a cărui rezolvare vor trebui să participe cu bani, dar retrogradarea planetelor Jupiter (planeta dreptății, a legalității și a onestității) și Mercur (planeta afacerilor sau a „soluțiilor” de orice fel) indică un grad de risc de care nativii ar trebui să țină cont.

Între 28 februarie, după ora 10:17′, și 2 martie după prânz, secvențe mai puțin armonioase în relațiile de familie (refuzuri, replici tăioase, divergențe de opinie).

În ziua de 2 martie, planeta Marte va intra în zodia Peștilor și, până pe 9 aprilie, va constitui un factor interesant pentru stabilirea sau restabilirea unor relații de prietenie afectate în trecut de niște evenimente complicate sau răstălmăcite și amplificate de una dintre părți; șansa de a întâlni persoane interesante care, cu timpul, le vor purta noroc acelor nativi. Între 2 martie, după ora 14:34′, și 4 martie seara, Luna Plină în Fecioară, din 3 martie, va influența sectorul relațiilor sentimentale, al creativității, precum și al relațiilor de prietenie.

Totuși, Taurilor nu li se va face milă la tot pasul de persoanele care vor greși sau îi vor supăra și pe care nu-i vor ierta repede și necondiționat. Dimpotrivă, vor pune condiții și vor rămâne rezervați. Între 4 martie, după ora 20:56′, și 6 martie, efort bazat pe voință și dorința de a nu-și strica ritmul de viață și renunța la preocupări relaxante.

În ziua de 6 martie, planeta Venus va intra în zodia Berbecului și, până pe 30 martie, va crea situații discrete, care îi pot conduce pe nativi la descoperirea unui secret sau a unei formule de a controla ori vindeca o afecțiune. În fața unor reorganizări la locul de muncă, nativii trebuie să rămână calmi, lucizi și să evalueze obiectiv atât riscul, cât și șansa de a controla situația prin soluții „de compromis”.

