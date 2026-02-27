Cei doi trăiesc o perioadă intensă pe plan personal și profesional, iar câștigul de la Power Couple România 2026 vine ca o confirmare a eforturilor depuse în ultima vreme. După logodnă și începutul unui nou drum împreună, Oase și Maria Pitică vor să investească banii în proiecte care să le consolideze viitorul.

Au decis ce fac cu marele premiu

Într-un interviu acordat pentru Click, Oase a explicat că premiul a sosit exact la momentul potrivit și că nu va rămâne nefolosit, ci va fi direcționat către planuri concrete. „Vor fi cheltuiți, într-un fel sau altul. Cred că premiul a venit într-un moment potrivit pentru noi!

Am tot așteptat și am muncit pentru noi în ultima perioadă, dar am luat-o și pe un drum nou împreună. Ne-am logodit, iar eu mi-am început afacerea. Acum o să o pun pe picioare! Ne vor fi utili pentru a organiza lansarea de care are nevoie Maria. O să punem în evidență creația ei, talentul pe care îl are, dar și pe soțul ei. Bineînțeles, o să pun și câțiva bani deoparte pentru zile negre, dar fără să știe Maria!”, a declarat Oase.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Astfel, o mare parte din bani va fi investită în dezvoltarea afacerii lui Oase, dar și în susținerea proiectelor creative ale Mariei Pitică, pe care acesta își dorește să le aducă în prim-plan. Lansarea pregătită pentru creațiile ei reprezintă unul dintre obiectivele principale ale cuplului, după succesul obținut în competiția televizată.

Câți bani ar fi câștigat, de fapt, Oase și Maria Pitică

Oase și Marica Pitică au reușit să-și învingă adversarii după o probă foarte grea, astfel că ei au primit atât trofeul Power Couple România 2026, cât și marele premiu în valoare de 50.289 de euro.

Însă aceasta nu este singura sumă pe care cuplul a primit-o de la Antena 1! Oase și Maria Pitică au fost remunerați cu 3.000 de euro pentru fiecare săptămână pe care au petrecut-o în emisiune, astfel că, deoarece inițial au rezistat timp de șapte săptămâni, lor le-au mai intrat în cont 21.000 de euro.

Și, pentru că s-au întors și în finală, cei doi au mai primit 3.000 de euro. Adică un total de 24.000 de euro doar pentru că au participat la Power Couple România 2026. Iar la acești bani s-ar adăuga și alții pe care i-ar fi primit în momentul în care au semnat contractul cu Antena 1, suma nu a fost divulgată până acum. Astfel, Oase și Maria Pitică au plecat de la Power Couple România 2026 mai bogați cu 24.000 de euro plus marele premiu în valoare de 50.289 de euro, la care se adaugă suma primită în momentul în care au semnat contractul. Adică un total de peste 74.289 de euro!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE