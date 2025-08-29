Citește Horoscop săptămânal Capricorn. Previziuni pentru perioada 30 august – 5 septembrie 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Capricorn.

Horoscop săptămânal Capricorn – 30 august – 5 septembrie 2025

În ziua de 30 august, atitudine rezervată față de o persoană apropiată; nemulțumiri provocate de întâmplări „mărunte”. Între 30 august, după ora 17:05′, și începutul zilei de 2 septembrie, normalitate organică, stare de spirit degajată, disponibilitate pentru activitățile plăcute, care relaxează, compensează stresul, oboseala sau rutina.

Pe 1 septembrie, Saturn va reveni în zodia Peștilor, pe care o va traversa în mișcare aparent retrogradă până pe 29 noiembrie și apoi, în mișcare directă, până pe 14 februarie 2026, când o va părăsi definitiv, reluând temele majore de viață cu care nativii s-au confruntat, pentru prima dată, între aprilie și mai 2025, referitoare la învățătură (acolo unde este cazul) sau la dialogurile oficiale și relațiile publice desfășurate într-un cadru organizat (ședințe, conferințe, consultări). Unii pot susține o formă de verificare a cunoștințelor și a abilităților lor profesionale (interviuri, examene, teste).

Recomandări Bărbat condamnat la doar 2 ani cu suspendare și 2.000 de euro daune morale, după ce a abuzat-o sexual pe minora pe care o avea în plasament. Motivarea instanței, ținută la secret

Între 2 septembrie, după ora 4:45′, și 4 septembrie la prânz, tendință de izolare, dorință de a rămâne singuri cu gândurile lor; sobrietate și seriozitate în relațiile parteneriale; abordare atentă și responsabilă a unei colaborări, asocieri sau relații contractuale care, tocmai de aceea, nu se va rezolva „pe loc”.

Pe 2 septembrie, Mercur va intra în zodia Fecioarei și, până pe 18 septembrie, va fi un factor util pentru toți cei care studiază, desfășoară activități de cercetare sau didactice, ajutându-i pe nativi să se exprime clar, explicit și convingător.

Participare la activități de pregătire profesională (cursuri de perfecționare, concursuri) sau de desfășurare a meseriei (festivaluri, sesiuni de comunicări, specializare). Între 4 septembrie, după ora 13:32′, și 5 septembrie, fluctuații financiare, posibile cheltuieli mai mari decât au estimat Capricornii în momentul în care s-au angajat într-o inițiativă sau într-o activitate.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine. ABONEAZĂ-TE