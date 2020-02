Între 29 februarie și 1 martie, seara, dorința de a se bucura de odihnă, calm, tihnă, repaus. Între 1 martie, după ora 21:21′, și dimineața zilei de 4 martie, dialoguri intense la locul de muncă, informări, informații, vești, schimb de opinii, noutăți. Axa celor două case ale sănătății nu prezintă vreun marcaj astral special.

Între 4 martie, după ora 06:26′, și dimineața zilei de 6 martie, relații parteneriale sub semnul refuzului cooperării, concesiei, schimbării de atitudine. Între soți se va dezvolta o tăcere glacială: soții nu vor comunica sau se vor retrage în activități desfășurate pe cont propriu, pentru a nu da prilejul reluării certurilor și al reproșuri ore pentru a se menaja pe ei înșiși.

Pe 4 martie, Mercur, aflat în mișcare aparent retrogradă, va reveni în zodia Vărsătorului pe care o va tranzita până pe 16 martie. Unele aspecte (dialoguri, explicații, verificări) ce privesc regimul plăților și taxelor pot fi reluate. Nu întotdeauna, dialogul cu unele persoane particulare sau cu funcționarii statului, mai mult sau mai puțin dispuși să dialogheze, va fi corect sau comod.

Capricornii trebuie să se înarmeze cu răbdare și să se aștepte ca unii dintre cei abordați să aibă „ieșiri” vehemente sau surprinzătoare prin felul abordării și al soluției propuse. În ziua de 5 martie, planeta Venus va intra în zodia Taurului, semn pe care îl guvernează și pe care îl va tranzita până pe 3 aprilie. Micul Benefic le va reda cheful de viață (plimbări, vizite, petreceri, relaxare alături de prieteni, „seri culinare”, activități sportive, muzică, teatru, film, spectacole).

Din 6 martie, după ora 11:28′, atitudine intransigentă față de pretențiile materiale sau față de derapajele unor persoane apropiate, din familie sau ale unor străini ori ale reprezentanților unor asociații sau fundații cu care colaborează în vederea unei rezolvări materiale sau financiare.