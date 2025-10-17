Citește Horoscop săptămânal Fecioară. Previziuni pentru perioada 18 – 24 octombrie 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Fecioară.

Horoscop săptămânal Fecioară – 18 – 24 octombrie 2025

Între 18 și 19 octombrie dimineața, calm și echilibru interior, util pe fondul opozițiilor primite de la Saturn, Neptun și Nodul Sud al Lunii, cu toate retrograde, în sectorul relațiilor de prietenie, care vor genera situații confuze, dificultăți în a înțelege direcția spre care se îndreaptă o asociere, o colaborare, o căsătorie, partenerii lor transmițându-le mesaje contradictorii și nesigure.

Între 19 octombrie, după ora 7:02′, și 21 octombrie după-amiaza, planeta Venus va fi chemată să „dea o mână de ajutor” în sectorul banilor câștigați prin efort personal, mai ales că, pe 21 octombrie, ea se va afla în postura de Lună Nouă în Balanță, ceea ce ar putea produce o schimbare într-un raport de muncă (înțelegere, contract) ce va trebui revizuit în conformitate cu noile norme fiscale sau juridice.

Între 21 octombrie, după ora 18:42′, și 24 octombrie dimineața, casa a III-a a comunicării, a învățăturii și a deplasărilor se va încărca de influențe negative, riscante și uneori chiar periculoase în toate direcțiile amintite.

În zodia Scorpionului, care controlează acest sector, se vor afla patru planete plus Luna Neagră, care vor alcătui cu cele trei posturi astrale din Pești nu mai puțin de cincisprezece Trigoane și alte cinci cu Jupiter exercitând o mare presiune asupra nativilor care vor fi provocați în diferite împrejurări (întâlniri ocazionale, ședințe, întruniri importante) sau vor trece prin situații riscante ori neplăcute pe care vor trebui să le gestioneze cu prudență și înțelepciune.

Pe 23 octombrie, Soarele va intra în zodia Scorpionului și, până pe 22 noiembrie, va lumina în chip favorabil acest sector, mai ales cu privire la ipostazele în care se vor afla cei care susțin activități didactice, pedagogice sau de pregătire personală pentru muncă și viață prin studiu individual. Din 24 octombrie, după ora 7:19′, viața de familie va fi solicitantă și obositoare.

