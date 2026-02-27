Citește Horoscop săptămânal Fecioară. Previziuni pentru perioada 28 februarie – 6 martie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Fecioară.

Horoscop săptămânal Fecioară – 28 februarie – 6 martie 2026

Pe 28 februarie, posibile discuții sau întâlniri pe marginea unui proiect pe care nativii trebuie să îl desfășoare împreună cu unul sau mai mulți prieteni.

Pe fondul retrogradării planetelor Jupiter și Mercur este posibil ca proiectul să fie amânat ori, în contextul discuțiilor, să nu se ajungă. Între 28 februarie, după ora 10:17′, și 2 martie după prânz, discretă solicitare a axei cardiovasculare. În ziua de 2 martie, planeta Marte va intra în zodia Peștilor și, până pe 9 aprilie, va tranzita sectorul relațiilor parteneriale, unde există mai multe planete în tranzit care vor permite abordarea relaxată a multor chestiuni.

Marte va accentua însă unele atitudini subiective, unele argumente partizane născute dintr-un lanț de emoții pozitive sau negative care le dictează încrederea sau neîncrederea într-o persoană sau într-un proiect. Între 2 martie, după ora 14:34′, și 4 martie seara, Luna va traversa casa I a personalității celor despre care vorbim acum și în ziua de 3 martie se va afla în postura de Lună Plină în Fecioară.

Evenimentul îi privește pe nativi și va contribui la buna administrare a persoanei și a personalității lor, dar va influența și relațiile parteneriale, unde este destulă agitație, care va imprima o anume dinamică în atitudinea, demersurile și reacțiile nativilor cu privire la conflicte, relații conjugale, interese divergente, litigii, procese, contracte și asocieri. Între 4 martie, după ora 20:56′, și 6 martie, problemele bănești rămân o chestiune de actualitate; posibile mici blocaje sau întârzieri în desfășurarea unui demers care ar trebui să le asigure nativilor un câștig (beneficiu).

Până pe 30 martie, Venus, care va intra pe 6 martie în zodia Berbecului (casa a VIII-a a bunurilor), va crea condițiile favorabile unor mici câștiguri, nu însă fără bătăi de cap și enervări, până pe 23 martie, când planeta Mercur va reveni la mersul direct.

