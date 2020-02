Între 29 februarie și 1 martie, seara, discretă destabilizare interioară pe fondul unor dubii, a neîncrederii într-o persoană, în viitorul unui proiect sau în propriile forte, trăiri și opinii care se vor risipi sau se vor rezolva după 5 martie, când planeta Venus va intra în zodia Taurului, semn pe care îl guvernează și pe care îl va tranzita până pe 3 aprilie, introducând o notă accentuată de spirit practic, de logică, de obiectivitate și de echilibru interior necesar înaintea oricărei opțiuni profesionale sau de implicare socială.

Între 1 martie, după ora 21:21, și dimineața zilei de 4 martie, Fecioarele vor desfășura o importantă activitate publică, se vor exprima în situații oficiale ori despre ei se va vorbi în varii ipostaze.

Contextul este favorabil cu singura observație ce privește derapajele unor colaboratori care pot face un joc dublu sau care vor lăsa impresia că-i susțin, dar în realitate nu vor face nimic concret în ajutorul acestora.

Între 4 martie, după ora 6:26, și dimineața zilei de 6 martie, “înghețare” a uneia sau mai multor relații de prietenie care nu li se par nativilor bazate pe onestitate. Reticență față persoanele care le-au stârnit, în ultima vreme, neîncredere. Disponibilitate redusă pentru euforie, entuziasm sau empatie față de cei apropiați. Pe 4 martie, Mercur, aflat în mișcare aparent retrogradă, va reveni în zodia Vărsătorului, pe care o va tranzita până pe 16 martie. Se vor relua dialogurile pe o temă profesională sau salarială.

În cazul celor cu afecțiuni neurologice deja instalate pot reveni vechile tulburări de vorbire, de exprimare sau de conținut în dialogurile comune, dar, mai ales, în contextul ipostazelor oficiale, profesionale, de răspundere, unde presiunea momentului și responsabilitatea sunt mai mari, dar și mai grevante pentru fiziologia sistemului nervos central. Din 6 martie, după ora 11:28, trecător stres cardiac.