Citește Horoscop săptămânal Gemeni. Previziuni pentru perioada 10 – 16 ianuarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Gemeni.

Horoscop săptămânal Gemeni – 10 – 16 ianuarie 2026

Între 10 și 11 ianuarie la prânz, relațiile personale vor fi reaxate, în ciuda unor stridențe care pot apărea în relația Gemenilor cu cei dragi.

Între 11 ianuarie, după ora 12:56′, și începutul zilei de 14 ianuarie, atmosferă încărcată la locul de muncă (colegi care generează conflicte artificiale) sau din cauza unor informații care anunță reforme în interiorul instituției ce reconfigurează în chip neplăcut și dezavantajos regimul de muncă, responsabilitățile sau sistemul și nivelul de plată.

Între 14 ianuarie, după ora 1:34′, și 16 ianuarie după prânz, relațiile parteneriale vor fi deranjate de un eveniment care răscolește detaliile neplăcute din trecutul unei asocieri sau cooperări ori care conturează nevoia unei intervenții pentru a reglementa o serie de derapaje în relațiile personale (de exemplu, între soți); șicane și provocări în cazul celor care se află într-un conflict deja declanșat.

Din 16 ianuarie, după ora 13:47′, o problemă mai veche, legată de statutul unor bani sau bunuri, poate deveni brusc urgentă; alteori se va naște o situație care va pune într-o ecuație incomodă statutul unor bani și bunuri (avere) sau drepturi și pretenții de a-i administra; pe fond, există și ipoteza formulării unor pretenții abuzive sau a unor constrângeri generate de Jupiter retrograd, acționând în opoziție cu cele cinci planete care tranzitează casa a VIII-a, creând un teren astral care va alimenta disensiunile; mai șubrede s-ar putea dovedi relațiile de prietenie dacă vor fi puse la încercare de ieșirile unora care îi pot surprinde, supăra sau enerva pe apropiații Gemenilor.

Unii nativi, în funcție de statutul lor financiar și de momentul ori de contextul social în care sunt plasați, ar putea să se vadă obligați să oprească, pentru o perioadă ori definitiv, un proiect care, în condițiile actuale și în perspectiva a ce va să vină, nu mai poate fi susținut.

