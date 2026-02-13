Citește Horoscop săptămânal Gemeni. Previziuni pentru perioada 14 – 20 februarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Gemeni.

Horoscop săptămânal Gemeni – 14 – 20 februarie 2026

Între 14 și 15 februarie dimineața, reticențe în fața unor oferte sau soluții pentru rezolvarea unor pretenții sau revendicări bănești ori patrimoniale.

În ziua de 14 februarie, Saturn va intra definitiv în zodia Berbecului și, până în aprilie 2028, va impune nativilor o atitudine nouă pe care doar cei în vârstă au mai trăit-o, în mod conștient, între 1967 și 1969 sau între 1996 și 1998. Noul context le va impune o reevaluare generală a relațiilor de prietenie și o reașezare a acestora pe principii conforme vârstei, așteptărilor și pretențiilor lor actuale. Gemenii vor fi mai exigenți și își vor tria cu mai multă grijă prietenii, stabilind linii de protecție a vieții personale.

Între 15 februarie, după ora 8:17′, și 17 februarie după-amiaza, universul de gânduri, atașamente, speranțe, planuri și idealuri va suporta influența Lunii Noi în Vărsător, din 17 februarie, însoțită de o eclipsă de Soare, care îi va obliga pe Gemeni să-și dea seama că unele proiecte nu mai sunt de actualitate sau că nu mai au un viitor (chiar dacă nu au fost deja puse în practică) și că trebuie să se redefinească pe sine pentru a ști ce decizii să ia.

Între 17 februarie, după ora 16:09′, și seara zilei de 19 februarie, cariera și viața profesională a celor născuți în zodia Gemenilor va cunoaște un reviriment pe fondul intrării Soarelui, în ziua de 18 februarie, în zodia Peștilor; până pe 20 martie, el va crea situații favorabile pentru ca nativii să facă pași importanți în construcția locului lor în mediul profesional și a rolului în societate.

Șansă de a avansa, de a fi priviți într-o altă lumină, de a li se recunoaște meritele. Între 19 februarie, după ora 21:39′, și 20 februarie, valoarea și importanța unor relații de prietenie vor fi evidențiate de tripla conjuncție Saturn/Neptun/Lună, din19 februarie, care va anunța modificări importate în zona relațiilor cu cei apropiați.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine. ABONEAZĂ-TE