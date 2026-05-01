Horoscop săptămânal Gemeni. Previziuni pentru perioada 2 – 8 mai 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea.

Horoscop săptămânal Gemeni – 2 – 8 mai 2026

Între 2 și 3 mai dimineața, situații neplăcute, ca atmosferă, la locul de muncă, dar și posibile abordări salariale. Preocupări legate de un disconfort organic. Pe 3 mai, Mercur va intra în zodia Taurului și, până pe 17 mai, va accentua nevoia de „dialog interior” al nativilor, care își vor pune probleme și vor încerca să găsească explicații convingătoare cu privire la o temă de viață personală a cărei motivație le este neclară.

Între 3 mai, după ora 9:34′, și 5 mai seara, mecanism astral dezavantajos pentru toate demersurile în plan partenerial, mai ales dacă Gemenii se află într-o relație complicată de nemulțumiri mai vechi sau încurcături legale ori sunt victimele unor șicane venite din partea celor care vor să-i exaspereze. Evitați dialogurile, refuzați întâlnirile și ofertele acelora de împăcare sau de acceptare a rezolvării unei nereguli ce cade în responsabilitatea ambelor părți prin „artificii”.

Între 5 mai, după ora 22:06′, și 8 mai dimineața, prudență financiară, chibzuială în planurile zilnice sau pe termen mediu care presupun cheltuieli sporite.

Pe 7 mai, Pluton va intra în mișcare retrogradă și, până pe 17 octombrie, îi va face pe Gemeni să retrăiască experiențele petrecute între 7 iulie și 8 noiembrie 2025, în planul cunoașterii, al învățării (învățăturii), al comunicării într-un cadru oficial sau public, care le vor zdruncina niște principii sau un fel de abordare, mai ales în latura lor încurcată, deranjantă sau dezavantajoasă ca efect al Trigonului între Pluton (casa a IX-a) și Uranus, în casa I a personalității.

Dacă Gemenii vor amâna să facă o schimbare în criteriile sau în ambițiile lor profesionale, secvența se va repeta, pentru ultima oară, în iunie 2027, dar într-un context mai riscant și cu mai puține opțiuni (constrângerea soluției unice). Conștientizarea acestei situații se va petrece din 8 mai, după ora 10:28′, pentru câteva zile.

