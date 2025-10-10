Citește Horoscop săptămânal Leu. Previziuni pentru perioada 11 – 17 octombrie 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Leu.

Horoscop săptămânal Leu – 11 – 17 octombrie 2025

Între 11 și 12 octombrie dimineața, dialoguri cu prietenii pe fondul desfășurării unor activități și preocupări comune care îi obligă pe nativi să fie permanent în contact unii cu alții.

Între 12 octombrie, după ora 9:37′, și 14 octombrie la prânz, efort de a face ordine în universul de gânduri și preocupări, de tensiuni și resentimente mai vechi sau mai noi, dar acestei dorințe de ordine și „sănătate interioară” i se vor opune amintirile, care nu pot fi șterse prea ușor din minte, ele dovedind o rezistență specială, făcându-i pe Lei să se întoarcă cu mintea și cu sufletul la secvențele de viață personală, profesională sau socială pe care le-au trăit alături de niște persoane și care continuă să fie un prilej de mediație și analiză a motivelor, a consecințelor și a deciziilor luate de către nativi.

Pe 13 octombrie (ora 23:19′ UTC) sau 14 octombrie (ora 00:19′, ora de vară a României), planeta Venus va intra în zodia Balanței și, până pe 7 noiembrie, va străbate sectorul informațiilor curente, al deplasărilor de scurtă durată, al învățăturii și al examenelor, fiind un aliat al celor care trebuie să parcurgă probe de verificare a cunoștințelor și competențelor profesionale.

Recomandări Premiul Nobel pentru Pace a fost atribuit Mariei Corina Machado din Venezuela: „A refuzat să tacă și să dea înapoi în ciuda pericolului”

Șansa de a beneficia de sfaturi utile, de modele de viață interesante prin forța lor de convingere și de mobilizare a celor care doresc să evolueze și să se dezvolte în plan personal sau socioprofesional.

Între 14 octombrie, după ora 13:47′, și seara zilei de 16 octombrie, Luna va traversa casa I a personalității celor care s-au născut în zodia Leului și le va spori o serie de trăsături specifice zodiei (voință, energie, mobilizare rapidă, reacții născute din orgoliu, vanitate). Între 16 octombrie, ora 21:06′, și 17octombrie, calculele bănești pe care le vor face îi vor conduce la concluzia că e indicat să amâne pentru o perioadă un proiect ori să-l reformuleze pentru a reduce costurile.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine. ABONEAZĂ-TE