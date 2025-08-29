Citește Horoscop săptămânal Leu. Previziuni pentru perioada 30 august – 5 septembrie 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Leu.

Horoscop săptămânal Leu – 30 august – 5 septembrie 2025

În ziua de 30 august, preocupări legate de bunul mers al gospodăriei sau de relațiile de familie puse la încercare de evenimentele recente. Cooperare dificilă cu unele rude care vor respinge orice soluție realistă.

Între 30 august, după ora 17:05′, și începutul zilei de 2 septembrie, relațiile afective și plăcerile unei vieți armonioase îi vor atrage pe nativii care doresc să fie fericiți, să se simtă bine ori de câte ori au ocazia, mai ales dacă pentru asta nu trebuie să facă un efort special sau să cheltuiască bani, pentru că, în prezent, ei trec printr-o etapă de prudență, cumpătare și dorință de a face economie.

Pe 1 septembrie, Saturn va reveni în zodia Peștilor, pe care o va traversa în mișcare aparent retrogradă până pe 29 noiembrie și apoi, în mișcare directă, până pe 14 februarie 2026, când o va părăsi definitiv, reluând temele majore de viață cu care nativii s-au confruntat, pentru prima dată, între aprilie și mai 2025, referitoare la bani și bunuri de valoare, la servicii, beneficii și avantaje obținute cu sprijinul sau prin bunăvoința unor persoane sau instituții.

Recomandări Bărbat condamnat la doar 2 ani cu suspendare și 2.000 de euro daune morale, după ce a abuzat-o sexual pe minora pe care o avea în plasament. Motivarea instanței, ținută la secret

Între 2 septembrie, după ora 4:45′, și 4 septembrie la prânz, posibile calcule legate de veniturile salariale, de ofertele primite sau provocate de modificările importante care au avut loc sau urmează să fie puse în aplicare în instituția în care sunt angajați și care, așa cum se prezintă, nu-i avantajează deloc.

Pe 2 septembrie, Mercur va intra în zodia Fecioarei și, până pe 18 septembrie, va permite explicații și cereri bine argumentate cu privire la salarizare sau la vechile condiții contractuale care acum nu se mai justifică. Între 4 septembrie, după ora 13:32′, și 5 septembrie, opinii divergente, vești surprinzătoare, viziuni diferite asupra unei teme de interes comun; contextul se va materializa în planul relațiilor parteneriale personale (căsătorie, certuri între soți, despărțiri).

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine. ABONEAZĂ-TE