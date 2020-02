Între 29 februarie și 1 martie, seara, mic succes profesional, situație confortabilă care le va permite nativilor să iasă dintr-o încurcătură și să-și consolideze autoritatea sau să-și apere imaginea publică.

Între 1 martie, după ora 21:21, și dimineața zilei de 4 martie, dialoguri cu prietenii, schimburi de impresii și consultări cu cei apropiați pe o temă comună sau doar în interesul celui născut în zodia Leului. În alte cazuri, Leii se pot afla într-un vârtej de relații sociale, care să lase impresia unei notorietăți, a unei simpatii generale și a unei apropieri mentale sau sufletești cu persoane pe care nativul și-i dorește ca prieteni.

Între 4 martie, după ora 6:26, și dimineața zilei de 6 martie, accent major pe casa a VI-a a sănătății, care va primi cinci opoziții de la 4 planete și Nodul Sud al Lunii, care pot sta la baza unei stări generale organice precare, alteori, prin hipofuncția unui organ sau a unui aparat vizat de aceste tranzite, pot declanșa un rău organic pronunțat.

Pe 4 martie, Mercur, aflat în mișcare aparent retrogradă, va reveni în zodia Vărsătorului, pe care o va tranzita până pe 16 martie. Astfel, s-ar putea relua unele discuții (negocieri, medieri) cu privire la un proiect în care nativul este implicat sau pentru a cărui rezolvare ar putea fi cooptat, de unde și logica acestor consultări. Posibile reluări ale unor proceduri (anchetă, audiere, depoziție, mărturie, prelevare de probe, expertize, evaluări).

În ziua de 5 martie, planeta Venus va intra în zodia Taurului, semn pe care îl guvernează și pe care îl va tranzita până pe 3 aprilie. Leii vor avea parte de protecția Micului Benefic, de șansă, de ajutor, de spor, de notorietate, de succesul și de simpatia publicului. Din 6 martie, după ora 11:28, Luna va traversa zodia Leului și le va da nativilor forță, determinare și curaj, voință, ambiție și combativitate.