Horoscop săptămânal Pești. Previziuni pentru perioada 2 – 8 mai 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea.

Horoscop săptămânal Pești – 2 – 8 mai 2026

Între 2 și 3 mai dimineața, nevoie de informații sigure; nativii nu vor fi motivați de provocările curente ca să poarte discuții lungi, pentru că nu vor dori să-și strice (bruma) de echilibru interior cu știri senzaționale și vor agrea doar programele „sigure”, ale diferitelor canale de comunicare.

Pe 3 mai, Mercur va intra în zodia Taurului și, până pe 17 mai, va contribui la fixarea unor cunoștințe pe care Peștii trebuie să le asimileze într-un proces de învățare sau de pregătire profesională. Reacțiile și replicile lor, în varii situații cotidiene, vor fi de bun-simț și vor avea logică.

Între 3 mai, după ora 9:34′, și 5 mai seara, unele persoane, mai ales dacă au funcții, pot avea o problemă de imagine sau de exercitare a unor sarcini și misiuni; pot fi stângaci sau pot exagera ori pot susține o soluție a cărei inadecvare la situația momentului nu o sesizează. Între 5 mai, după ora 22:06′, și 8 mai dimineața, relații normale cu prietenii și cei dragi.

Pe 7 mai, Pluton va intra într-o lungă retrogradare și, până pe 17 octombrie, îi va face pe nativi să retrăiască experiențele petrecute între 7 iulie și 8 noiembrie 2025, în planul vieții personale, zdruncinându-le niște principii, ca efect al Trigonului între Pluton din casa a XII-a a sănătății și Uranus, în casa a IV-a, referitoare la relațiile lor cu familia din care provin, cu trecutul, cu educația, cu tradițiile și cu mentalitatea, dar și în legătură cu abordarea unui alt stil de viață pentru conservarea sănătății.

Dacă nu vor face rapid o schimbare a criteriilor, a pretențiilor sau a orizontului lor de așteptare, conform vârstei și statutului lor personal și social, atunci când secvența se va repeta, pentru ultima oară, în iunie 2027, contextul va fi mai greu de modificat, pentru că Peștii vor avea mai puține opțiuni (constrângerea soluției unice). O primă experiență de acest fel va fi evidentă după 8 mai, ora 10:28′.

