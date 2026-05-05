Ce a transmis Sorin Grindeanu înainte de votul privind moțiunea de cenzură

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a ridicat semne de întrebare privind utilizarea fondurilor publice în Bihor şi Oradea, în timpul dezbaterii moţiunii de cenzură din Parlament, conform News.ro. Acesta a criticat modul în care sunt gestionate proiectele de infrastructură şi a pus sub lupă viabilitatea economică a Aeroportului din Oradea.

Grindeanu a declarat că Aeroportul din Oradea nu este sustenabil economic, atrăgând atenţia asupra numărului redus de pasageri pentru anumite curse subvenţionate.

„Vă rog să verificaţi câţi pasageri sunt pe cursele subvenţionate de Consiliul Judeţean de la Oradea la Varşovia? Curse subvenţionate. Trei”, a afirmat liderul PSD. Acesta a subliniat că sumele primite din bugetul de stat de judeţul Bihor, în special pentru proiecte de infrastructură, ar trebui analizate cu mai multă atenţie.

Potrivit lui Grindeanu, fondurile europene nu sunt singura sursă de finanţare, iar utilizarea resurselor publice trebuie justificată.

Sorin Grindeanu îl atacă dur pe Ilie Bolojan în Parlament

În ceea ce priveşte selecţiile pentru posturi în companiile de stat, Grindeanu a acuzat reprezentanţi ai PNL de influenţe controversate. Afirmațiile social-democratului vin după discursul premierului în Parlament, în timpul căruia Bolojan a spus că „a deranjat baronii locali”.

„Aţi venit şi ne-aţi spus despre selecţiile de la companiile de stat. Ştiţi că la Energie, în ultimii 10 ani, PSD-ul a fost zece luni, în rest dumneavoastră, de la PNL”, a declarat acesta.

Liderul PSD a menţionat cazuri punctuale, cum ar fi Foghiş de la Oradea, care ocupă o poziţie la SAPE cu un salariu lunar de 50.000 de lei, şi Mihai Barbu, fost trezorier PNL, ale căror numiri nu au fost acceptate de Comisia Europeană.

„Astea sunt cele două selecţii care n-au fost acceptate de către Comisia Europeană”, a adăugat Grindeanu.

Declaraţiile liderului PSD au stârnit controverse în contextul dezbaterilor politice actuale, iar atenţia publicului rămâne pe modul în care fondurile publice sunt gestionate la nivel local şi naţional.

