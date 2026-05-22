Horoscop săptămânal Pești. Previziuni pentru perioada 23 – 29 mai 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea.

Horoscop săptămânal Pești – 23 – 29 mai 2026

Pe 23 mai, dimineața, discrete disfuncții cardio – vasculare în cazul celor cu afecțiuni sau cu un tablou clinic grevat de suferințe importante și care se vor simți obosiți, vor înregistra aritmii, palpitații sau stres cardiac.

Între 23 mai, după ora 09:57′, și 25 mai, după-amiaza, relațiile parteneriale vor fi slab susținute astral; nu se poate vorbi despre inactivitate totală dar de o relaxare, da. Poate că încetinirea ritmului, pe această axă, va fi binevenită pentru că le va da posibilitatea nativilor să analizeze cu calm și obiectivitate o serie de aspecte pe care le-au înregistrat în ultima vreme în relațiile vor dar nu au avut, până acum, timpul necesar să le analizeze atent.

Între 25 mai, după ora 17:34′, și zorii zilei de 28 mai, axa banilor va funcționa dezechilibrat, adică doar casa banilor câștigați din muncă proprie le va pune unora probleme iar pentru cei în a căror viață schimbările deja s-au produs, perechea Saturn/Neptun îi va obligă pe acești Pești să pună ordine în gânduri și în stilul lor de viață și de muncă de-acum încolo ca o formă de adaptare la acele schimbări.

Între 28 mai, după ora 03:53′ și 29 mai, Peștii se vor trezi implicați în controverse și dialoguri de pe poziții opuse, uneori chiar ostile, cu persoane care lansează idei și teorii despre câte toate: viață, fotbal, mâncare, politică, sănătate, învățământ, cultivarea gladiolelor care nu-i vor interesa și nici nu-i va încânta pentru că ei vor avea decența de a se pronunța unde se pricep iar acest tip de suficiență le displace; iată motivul pentru care vor refuza invitațiile unde știu că se vor întâlnit cu astfel de specimene și vor prefera să-și păstreze calmul.

Atenție, în jurul datei de 25 mai, la o eventuală neplăcere, într-un context public, în care unii (mai ales cei care au funcții) ar putea fi puși ori, ei înșiși, într-un moment de slăbiciune, ar putea comite o gafă.

