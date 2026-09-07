Cartea construiește un univers plin de suspans, acțiune și mister, dar care funcționează ca o veritabilă oglindă a problemelor profunde din România. Deși personajele și desfășurarea acțiunii aparțin ficțiunii, întreaga atmosferă este alimentată direct din experiența de 20 de ani a jurnalistului pe teren, din dosarele de anchetă analizate și din destinele oamenilor pe care i-a întâlnit de-a lungul carierei.

Munții Apuseni, cadrul ideal pentru corupție, misticism și ilegalități

Alegerea spațiului geografic în care se intersectează destinele personajelor nu este întâmplătoare. Autorul a plasat firul narativ în regiunea Munților Apuseni, considerată un decor natural spectaculos, capabil să ascundă secrete dureroase, dar și să ofere acel fundal mistic încărcat de legende și folclor local.

„Apusenii m-au inspirat întotdeauna foarte mult. Au acea atmosferă care poate să includă și mister și suspans. Este un loc în care poți să duci niște povești care țin de infracționalitate, de corupție, poți să ascunzi crime. Este un loc în care și vizual și auditiv poți să protejezi anumite ilegalități, să le acoperi. Ai râul care are zgomot, ai ceața aceea puternică, ai plămânul ăla verde care poate să ascundă multe lucruri. Și să nu uităm că și în realitate acolo ești mai departe de brațul legii.”, spune Rareș Năstase.

Pe lângă tăierile ilegale de lemne și rețelele de interese locale care dictează regulile în comunități izolate, cartea speculează și doza de supranatural specifiică zonelor de munte. În viziunea autorului, acțiunile sau inacțiunile oamenilor implicați în rețele de corupție ajung adesea să fie mai înfricoșătoare decât miturile locului, iar răutatea pură depășește granițele misticului.

O construcție cinematografică desprinsă din munca de teren

Experiența de peste două decenii de jurnalism de televiziune își pune amprenta direct asupra modului în care este scris romanul. Rareș Năstase recunoaște că obișnuința de a lucra cot la cot cu un cameraman l-a determinat să construiască o narațiune extrem de vizuală și dinamică, bogată în dialoguri, similară unui scenariu de film.

O altă particularitate a volumului o reprezintă nuanțarea personajelor, care refuză tiparele clasice de „complet bune” sau „complet rele”. În universul descris, la fel ca în viața reală, linia dintre bine și rău devine adesea difuză, cititorii fiind puși în fața unor personaje complexe care trec prin drame profunde și decizii neașteptate.

Lansat la Editura Litera, volumul „Acolo unde munții nu iartă” își propune să ofere cititorilor o experiență intensă, un amestec de adrenalină și frustrare vizavi de realitățile sociale, invitându-i să descopere cât de departe poate merge rânduiala dintr-o comunitate în care brațul legii ajunge cu greutate.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE